漫步東京銀座！走進Shiseido Gallery、精工博物館、Nissan旗艦店，一趟世界級的精品深度遊

上一篇介紹了藏身於東京銀座小巷中的咖啡專門店「琥珀咖啡」，歎過陳年咖啡，步出咖啡店就如由昭和時代穿越回到現在。眾所周知，銀座是日本最繁華地區之一，世界級精品林立，所以人們總是把銀座聯想到購物。但除了行街Shopping，銀座還有藝術、工藝發展和科技潮流等不同方面，就讓筆著介紹如何漫步銀座，免費地感受不一樣的銀座。

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銀座是位於日本東京都中央區西部，由銀座一丁目至銀座八丁目。在星期六和星期日中午到傍晚，銀座的主要道路，從東京地鐵Metro銀座站，經中央通到銀座八丁目約一公里範圍會成為行人區，日本人稱之為「歩行者天国」。

Shiseido Gallery

Shiseido Gallery

地址：東京都中央區銀座8-8-3東京銀座資生堂大樓B1/F（Google Maps）

電話：03-3572-3901

開放時間：平日11:00 - 19:00，星期日及公眾假期 11:00 - 18:00

休息日：逢星期一

入場費：免費

詳情：官網

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