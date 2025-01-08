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08/01/2025

蒐集不同角度的巴黎鐵塔：沿夏樂宮、塞納河畔、巴黎十六區小街走，最美景點盡收眼底

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　在上一篇文章中，筆者提到搭夜機前去了「Intervals天際酒吧及餐廳」作為旅程的第一站，那次的飛行時間接近十四小時，大家猜到這次新旅程的目的地是哪個國家嗎？筆者過往大多介紹東南亞尤其是日本的好去處，新的一年，新的遊歷，我們將穿越亞洲，來到浪漫之都──巴黎。

 

　　說到法國巴黎，大家腦海中第一個浮現的畫面是甚麼？沒錯，就是那座聳立在塞納河畔的巴黎鐵塔！巴黎鐵塔，法文名稱「Tour Eiffel」，因此也被譯音為「艾菲爾鐵塔」。巴黎鐵塔不僅是法國的象徵，更是世界各地遊客心目中必去的地標。今次筆者將介紹5個拍攝巴黎鐵塔的經典角度，由核心的外圍拍到核心的內圍，讓大家捕捉到巴黎鐵塔美美的每一面。

 

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1）巴黎鐵塔與廣場

 

第一個經典拍照地點是夏樂宮（#1 Palais de Chaillot），又簡稱為特羅卡德羅廣場（Place du Trocadéro）。

 

夏樂宮位於巴黎十六區，正正對著巴黎鐵塔，隔著塞納河，即使從較遠的地方觀賞這座高達330米的鐵塔，也能感受到它的宏偉氣勢。

 

大家還記得2024年巴黎奧運開幕禮嗎？那場破天荒的表演的終點就是在夏樂宮。筆者遊覽巴黎時，正值奧運結束後的拆卸工作進行中，雖然許多地方仍在封鎖，但這也為巴黎鐵塔增添了一層奧運的特殊意義。

筆者初到夏樂宮時，天色有些陰沉多雲，但走著走著，藍天白雲逐漸展現，心情也隨之明朗起來。給大家一個小貼士：上午來夏樂宮拍攝巴黎鐵塔會遇到背光，建議中午過後再來，拍攝效果會更佳。

 

下一頁：繼續睇精彩巴黎鐵塔介紹

 

 

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