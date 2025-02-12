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12/02/2025

巴黎羅浮宮半日精華遊（上）：探索古希臘神話、欣賞殿堂級畫作、沉醉於意大利文藝復興雕像

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　世界上最著名的博物館之一羅浮宮（Louvre Museum / Musée du Louvre）收藏了超過35,000件藝術品和歷史文物，如同一座龐大的藝術迷宮。如果大家只有一兩個小時的時間，可以參考前一篇文章中介紹的「必看羅浮宮三寶」行程。而如果大家和筆者一樣有大半天的時間，不妨跟隨這篇和下一篇文章的介紹，一起探索這座無盡的文化寶庫。

 

Read more: 走進藝術之都！巴黎羅浮宮必看三寶：米洛的維納斯、勝利女神、蒙娜麗莎

 

神秘的古希臘神話

 

踏進348號展廳（敘利館0樓，#1）彷彿穿越到古希臘的神殿，眼前這四根的女像柱精美細緻。

 

古希臘神話中有許多神祇、英雄和怪物，其中最重要的神祇是奧林匹斯十二主神。大家認識多少呢？這座是雅典娜（Athena）雕像，她的表情冷靜而堅定，展示了智慧與戰略之神的風采。

 

這座是阿波羅（Apollo）雕像，他是太陽、音樂、詩歌和預言之神，眾神之神宙斯（Zeus）的兒子。

 

這是阿提密斯（Artemis）的雕像，她是月亮與狩獵之神，也是阿波羅的雙胞胎妹妹。阿提密斯右手牽著一頭小鹿，左手拿箭，神態矯健，栩栩如生地呈現了她在狩獵中的姿態。

 

（圖片取自官網）

 

下一頁：欣賞殿堂級畫作

 

 

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