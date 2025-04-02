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02/04/2025

住在巴黎黃金地段是甚麼感覺？入住巴黎香榭麗舍大道萬豪酒店，體驗低調奢華的法式精致品味

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　香榭麗舍大道（Avenue des Champs-Élysées）位於巴黎第八區，被譽為巴黎最美麗的街道。入正題前，筆者想先分享一首關於香榭麗舍大道的法國名曲《Les Champs-Élysées》。這首老歌於1969年發行，不僅旋律輕快悅耳，更洋溢著法國特有的浪漫與悠然情懷。即使筆者對法語一竅不通，仍禁不住反覆播放，隨著節奏低聲哼唱，輕輕摇曳身體。值得一提的是，在2024年巴黎奧運典禮中也選用這首歌，可見其經典地位不容置疑。

 

　　回到正題，筆者今次介紹的巴黎香榭麗舍大道萬豪酒店（Paris Marriott Champs Elysees Hotel），一如酒店名稱所示，這家五星級酒店位於香榭麗舍大道的黃金地段，其地理位置不僅便利無比，更屬於巴黎治安較佳的區域，是旅客的理想下榻之選。

 

 

法國名曲《Les Champs-Élysées》

 

巴黎香榭麗舍大道萬豪酒店所處的建築可追溯至1914年，當時曾是Maison Vuitton的精品店。初次造訪時，幾乎錯過了其低調的入口。酒店的外觀設計優雅，摒棄炫耀式奢華，然而身著燕尾服的門僮則增添了一分豪華氣派的迎賓儀式感。

 

步入酒店，那低調的門面後竟隱藏著一個寬敞而明亮的大堂，讓人瞬間眼前一亮。辦理入住手續的櫃台正對著一處以現代簡約風格設計的梳化區，旁邊設有小酒吧，整體的裝潢氣氛都在不經意中展現出法式的精緻與品味。

 

抬頭一看，令人更驚訝是大堂中央的玻璃圓頂，設計讓自然光灑滿整個空間，在鬧市中打造了一片寧靜的綠洲，營造出溫暖而高雅的氛圍。

 

 

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