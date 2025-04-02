住在巴黎黃金地段是甚麼感覺？入住巴黎香榭麗舍大道萬豪酒店，體驗低調奢華的法式精致品味

香榭麗舍大道（Avenue des Champs-Élysées）位於巴黎第八區，被譽為巴黎最美麗的街道。入正題前，筆者想先分享一首關於香榭麗舍大道的法國名曲《Les Champs-Élysées》。這首老歌於1969年發行，不僅旋律輕快悅耳，更洋溢著法國特有的浪漫與悠然情懷。即使筆者對法語一竅不通，仍禁不住反覆播放，隨著節奏低聲哼唱，輕輕摇曳身體。值得一提的是，在2024年巴黎奧運典禮中也選用這首歌，可見其經典地位不容置疑。

回到正題，筆者今次介紹的巴黎香榭麗舍大道萬豪酒店（Paris Marriott Champs Elysees Hotel），一如酒店名稱所示，這家五星級酒店位於香榭麗舍大道的黃金地段，其地理位置不僅便利無比，更屬於巴黎治安較佳的區域，是旅客的理想下榻之選。