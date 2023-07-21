沙田吃五星酒店名物片皮鴨、視覺系火焰叉燒豬油撈飯！ 夏天必食時令禮雲子蝦米炒柚皮、刺激味蕾香炸臭豆腐

身邊不少朋友愛吃北京烤鴨，久不久便會有人問「哪裏的北京烤鴨好吃？」，遇到第一次查詢的朋友，通常都會推介位於沙田凱悅酒店的中菜廳「沙田18」，餐廳主打東莞及北方菜，烤鴨的食譜來自傳統老北京食府，可以說是香港少有能吃到正宗北京烤鴨的好地方，所以疫情前久不久都會來吃飯，不過疫情開始至今，好像都未有來過，最近終於相約食友重訪，目的除了烤鴨以外，還有另一名物「火焰叉燒 + 豬油撈飯」，第一次到訪的朋友聽見已經口水直流，當然少不了品嘗主廚何振雄師傅炮製的時令新菜式，一切來得充滿著期待。

是夜我們安坐於廂房裏面，先來第一個高潮 - 北京烤鴨 HK$658 登場，只見女廚師先把原隻烤鴨用餐車推到我們面前，之後便即席把烤鴨片成三碟，三款部位有不同吃法，先來皮脆肉少的「一口酥」，蘸上白砂糖同吃，入口又酥又化，鴨子油香四溢，簡單地獲取了在座朋友的歡心；之後到鴨腿肉，用餅皮包著來吃，是另一種滋味；最後是鴨胸肉，最適合蘸薑末來吃，能吃到啖啖肉香。

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吃完烤鴨，來到品嘗何師傅新菜的時間，先來辣椒餅四角豆爆炒蝦球 HK$388，辣椒餅是何師傅自家炮製，微辣中充滿香氣，提升了爽口彈牙的大蝦球鮮味，亮點是加入了鮮甜的時令四角豆，讓菜式散發著淡淡的夏日氣息。

之後上了一道禮雲子蝦米炒柚皮 HK$288，蒸柚皮或燜柚皮都吃得多，煎柚皮印象中是第一次吃到，何師傅選用矜貴的禮雲子（蟛蜞蟹膏）入饌，沾得滿滿禮雲子的煎柚皮，一口咬下，充滿鹹香，好吃得念念不忘。

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