培育鑽石 VS 天然鑽石：一般人能分辨出實驗室培育鑽石嗎？1/4價錢便可入手「真」鑽石，如何取捨？

人類一向都喜歡模仿大自然，例如古代時便開始研究鍊金術（alchemy），而培育鑽石Lab-grown diamond亦不是什麼新事物，許多年前便已經成功在實驗室培育出來，最初的培育方法是HPHT – High Pressure High Temperature（高溫高壓），及後來的CVD – Chemical Vapor Deposition（化學氣相沉積法）。相比下，CVD的質素是比HPHT的為高。

早期的培育鑽石效率很差，鑽石質數低亦很細小，但成本卻十分高昂。但隨著科技發展，今時今日培育鑽石質數非常高，而大顆的鑽石也在培育的能力範圍內，價錢亦都由等於天然鑽石的3/4漸漸下降至1/3甚至1/4價錢。所以最近瀏覽Facebook或Instagram，經常都會遇到培育鑽石的廣告。

同朋友講到培育鑽石，大家很多時都要我去更正，培育鑽石不是「假」鑽石，培育鑽石無論是成份組合都跟真鑽石一模一樣，所以名副其實是真的鑽石，唯一的分別是天然或是在實驗室培育。既然都是真鑽石，要分別是天然或培育就需要專業人士才可以，一般消費者肉眼是不能分辨的。

培育鑽石當然也是用大家熟悉的4Cs來評估，雖然評估大哥大GIA也有為培育鑽石出報告，但現時大部分的培育鑽石都是由International Gemological Institute （IGI）評核。報告的內容跟天然鑽石沒有甚麼分別，但一定會列出鑽石是lab grown及是用什麼方法培育的，同時間在鑽石上的鐳射刻印也會指名是lab grown以保障消費者權益。由於IGI跟GIA的基準不一樣，以切割為例，IGI的評級是Ideal、Excellent、Very good、Good 和 Fair, 而GIA的級數是Excellent、 Very Good、Good、Fair和Poor，因此我只會將GIA的評核等級跟GIA的作比較，並不會直接將IGI跟GIA的作比較。

至於我怎樣看培育鑽石？我覺得情況就好像珍珠，天然珍珠（Natural pearl）跟培育珍珠（Cultured）pearl)同樣是珍珠，各自亦有自己的喜愛者。同樣地天然鑽石及培育鑽石亦各有各的支持者，最重要的是你清楚知道自己買的是甚麼就可以了。雖然我還是認為結婚戒指還是買天然鑽石比較好，但如果你的另一半不介意，用培育鑽石又完全無問題。當然千萬不要用培育鑽石當天然的啊！