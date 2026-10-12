24/09/2026 16:12

華夏基金（香港）推出三隻ETF，覆蓋高息、韌性及長期增長策略產品，包括華夏富時港股高息ETF、華夏港美HALO ETF及華夏富時香港成長股票ETF，其中高息ETF目標派息率7%。

華夏基金（香港）行政總裁甘添（左二）（史寒冰攝）

高息ETF目標派息率7%，略高於其他同類型基金

被問到派息水平能否吸引投資者，以及選股策略，華夏基金（香港）業務拓展部副總裁李星宇認為，7%派息率在港股市場中具吸引力，亦略高於其他同類型基金。另外，基金選股會每半年作出調整，亦會評估股份來年的派息率，因此不擔心當中一些周期性股份的派息波動。

近期內地保險資金獲准可通過滬深港通投資香港ETF，被問到新推出的ETF是否針對內地保險機構，華夏基金（香港）行政總裁甘添表示，該產品早於3至6個月前開始籌備，並非針對內地保險公司，亦適用於本港、以至東南亞等地的機構及個人投資者，潛在投資者類別廣闊。

三隻ETF有機會納入互聯互通標的

他提到，公司旗下已有ETF獲納入互聯互通標的，而是次新推出的三隻ETF，如一切順利、通過監管的話，亦有機會獲納入。他認為，隨著香港證監會大力推動，加上北水持續流入，以及內地新質生產力企業增加在港上市，將吸引更多內地投資者經合規途徑參與香港市場，對本港ETF市場充滿信心。

推出三隻ETF，覆蓋高息、韌性及長期增長策略產品

華夏基金（香港）推出三隻全新交易所買賣基金(ETF)，包括華夏富時港股高息ETF、華夏港美HALO ETF及華夏富時香港成長股票ETF；三隻基金的首次發售期為9月25日至28日，並將於9月30日在香港交易所正式上市。永明資產管理(香港)有限公司擔任投資顧問。

公司表示，三隻基金圍繞差異化且互補的投資主題精心構建，為投資者拓寬了股票市場配置策略。華夏富時港股高息ETF與華夏富時香港成長股票ETF分別聚焦香港市場不同維度的投資機會，華夏港美HALO ETF則連接香港與美國兩地的優質企業。

這些策略為投資者提供跨市場、跨主題的多元配置選擇，在當前多變波動的市場環境下，有助提升投資組合的多元化程度，並減少對單一市場或單一主題的依賴。產品系列在設計階段以符合ETF互聯互通相關要求為目標，希望在未來給中國內地投資者提供更豐富的全球資產配置工具。

撰文：經濟通採訪組