《日入而息》中國３月出口遠超預期，特首長子任恒生中國副董事長

《今天重點》

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恒生銀行（０００１１）宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長

當港匯觸及強方兌換保證時，隨時準備賣出港元；港匯偏強，隔夜及一個月拆息齊創兩周新高

傳意大利Ａｐｏｎｔｅ家族將成為長和（００００１）出售港口主力買家

傳內地茶飲連鎖店霸王茶姬母企美國ＩＰＯ獲數倍認購

澳門特首岑浩輝發表首份施政報告，向每名永久居民派１萬澳門元；岑浩輝稱澳門財政收入未如

預期樂觀，預算案或要調整

中國３月原油進口量創１９月高，進口伊朗原油激增；內地３月社會融資規模增量５﹒８９萬億

大勝預期；內地３月末社融存量４２３萬億元，同比增８﹒４％；內地３月新增人民幣貸款３﹒

６４萬億元，勝預期；內地３月末Ｍ２增７％略低預期，Ｍ１增１﹒６％加快；中國３月人幣計

出口大增１３﹒５％，進口跌３﹒５％；中國３月美元計出口大增１２﹒４％，進口跌４﹒３％

官媒指美關稅政策反覆改，中方不理會非不反制更非示弱；中國３月大豆進口量創１７年新低，

次季料大增至破紀錄；中國出口稀土據報已停滯，特朗普計劃儲備深海金屬抗衡；中國外交部表

示中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者；中國外交部、商務部官員傳取消假期進入「戰時

態勢」；中美首季外貿１﹒１萬億增４％，海關表示平等對話解分歧；海關總署表示濫施關稅影

響全球，嚴格實施對美反制措施；中國出口面臨複雜嚴峻形勢，但「天塌不下來」；中國將堅持

真正多邊主義，捍衛國際公平正義

英國政府接管中資敬業集團旗下英國鋼鐵表示鋼鐵業不再歡迎中國；外交部回應英政府將接管中

資英鋼，冀避免經貿政治化

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《即日市況》

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恒指全日升５０２點收報２１４１７，突破百天線後１０天線遇阻

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒７６％五連升，消費板塊全面收高

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《美元匯價》

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美匯險守９９，英鎊有機會上試１﹒３４４

歐元最新報１﹒１３８１╱８２，日圓最新報１４３﹒１４╱１５

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《公司資訊》

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傳內地茶飲連鎖店霸王茶姬母企美國ＩＰＯ獲數倍認購

中銀香港（０２３８８）正積極籌備於月內推行「智安存」暫行措施

新高教集團（０２００１）訂立學校合作協議

中國建築興業（００８３０）張海鵬卸任主席，王曉光接任

城建設計（０１５９９）首季重要項目中標共６﹒０９億元人民幣

福田股份（０８１９６）開市前停牌，待公布原因

中興通訊（００７６３）人工智能面臨發展瓶頸，需尋求突破

商湯（０００２０）大裝置ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ ２﹒０升級

「美團閃購」據報近期將以獨立品牌發布，拓展即時零售業務

中海油（００８５７）文昌９－７油田開發項目投產，高峰日產１﹒２萬桶油當量

傳意大利Ａｐｏｎｔｅ家族將成為長和（００００１）出售港口主力買家

如祺出行（０９６８０）與高域達成戰略合作，推動低空出行服務商業化落地

據報特首長子李文龍將出任恒生中國副董事長

東亞（０００２３）ＧＳＦ貸款和ＥＳＧ債券投資額達８１５億元，按年升１５％

港燈（０２６３８）參與跨部門緊急復電演練，確保全運會賽事期間供電穩定

英皇地產夥華潤電力（００８３６）發展可再生能源，穗禾苑商場成首個試點

小米（０１８１０）旗下公司計劃發行２００億元公司債獲上交所受理

華潤山頂道５幢洋房擬轉租為賣，意向呎價逾１０萬元

滙控（００００５）據報進軍私募信貸市場，已與私募信貸公司洽商潛在合作；滙豐從４月底開

始將就試行「智安存」服務推出過渡方案

東方電氣控股（０１０７２）股東將斥最多１﹒５億人幣增持Ａ股

中國建築興業（００８３０）首季經營溢利按年升０﹒１９％，收入升３％

港亞控股（０１７２３）再購１０個單位比特幣，涉近６２７萬港元

中銀香港（０２３８８）首季手機銀行開戶量按季上升逾８成

蔚來（０９８６６）在滬交付破十萬台，江浙滬累計交付破３０萬台

正力新能（０３６７７）關稅對集團影響有限，將積極尋找新重要客戶

華營建築（０１５８２）上周五獲主席管滿宇增持５０萬股，持股量增至０﹒８％

螞蟻擬為全國百大名醫打造ＡＩ分身，助病人獲取名醫服務

石藥集團（０１０９３）ＳＹＳ６０４１抗體偶聯藥物獲批准於美國開展臨床研究

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《中國要聞》

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習近平抵越南，期待深入交流，中越開展更深層次合作

韓正稱海南自貿港將封關運作，正加快核心政策落地

中國３月原油進口量創１９月高，進口伊朗原油激增；內地３月社會融資規模增量５﹒８９萬億

大勝預期；內地３月末社融存量４２３萬億元，同比增８﹒４％；內地３月新增人民幣貸款３﹒

６４萬億元，勝預期；內地３月末Ｍ２增７％略低預期，Ｍ１增１﹒６％加快；中國３月人幣計

出口大增１３﹒５％，進口跌３﹒５％；中國３月美元計出口大增１２﹒４％，進口跌４﹒３％

中國海關表示首季對歐盟進出口增１﹒４％經濟高度互補；海關表示首季廣東等７省進出口續增

，起到挑大梁作用；受累大宗商品價跌、工作日減，首季進口降６％；首季外資企業進出口近３

萬億元，連增４個季度；３月進出口增６％，首季１０﹒３萬億創新高

中國首季人幣計出口增６﹒９％，進口降６％；東盟首季續居中國第一大貿易夥伴，製造業佔比

達九成；中國對共建一帶一路國進出口增２％，對東盟增７％

人行４３０億逆回購利率持平，淨回籠５０５億；人行據報向銀行發放黃金進口額外配額，滿足

避險需求；人行數字貨幣研究所辟謠「成立數字人民幣銀行」；３月人行口徑外匯佔款少６６１

﹒６億，連減１２個月

中國組裝美國ｉＰｈｏｎｅ機型產線傳停產，廠商否認；深圳華強北多檔熱門芯片報價暫停，憂

價格暴漲暴跌

機構指中美貿易料４月起急劇萎縮，恐累整體出口轉負；保銀資本指待政治局會議揭示抵銷外貿

衝擊刺激措施；凱投宏觀指中國出口料未來數月回落，或需數年恢復

深圳上周二手房錄得量環比增４０％，節後修復性增長

上海將汽車置換更新補貼範圍擴大至外牌舊車

中信集團原副總經理徐佐涉貪被起訴，數額特別巨大；山西省長金湘軍涉嫌嚴重違紀違法受查

字節跳動最新思考模型技術細節公開，１７日開放接口

白犀牛與餓了麼合作校園外賣無人配送，首期覆蓋全國１００所高校

中投公司張青松晤卡塔爾投資局ＣＥＯ，交換合作意見

Ｍａｇｎｕｍ擲１５﹒４億上海成立投資公司

哪吒汽車前ＣＥＯ張勇回應身在英國：四處奔波融資

問界Ｍ８爆單工廠狂招人？賽力斯指會提前做好規劃

羅兵咸指去年中國汽車行業併購交易額近１６８１億人幣，跌３２％

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０８％，報１９５１３﹒０９點

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《大國博弈》

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英國政府接管中資敬業集團旗下英國鋼鐵表示鋼鐵業不再歡迎中國；外交部回應英政府將接管中

資英鋼，冀避免經貿政治化

中方反對插手西藏事務，對美國人員對等限制簽證

官媒指美關稅政策反覆改，中方不理會非不反制更非示弱；中國３月大豆進口量創１７年新低，

次季料大增至破紀錄；中國出口稀土據報已停滯，特朗普計劃儲備深海金屬抗衡；中國外交部表

示中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者；中國外交部、商務部官員傳取消假期進入「戰時

態勢」；中美首季外貿１﹒１萬億增４％，海關表示平等對話解分歧；海關總署表示濫施關稅影

響全球，嚴格實施對美反制措施；中國出口面臨複雜嚴峻形勢，但「天塌不下來」；中國將堅持

真正多邊主義，捍衛國際公平正義

薩默斯稱特朗普關稅是對美國中產階級家庭最大衝擊

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《國際要聞》

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日本首相石破茂內閣支持率升至３２﹒６％；植田和男稱美國關稅影響日本物價及經濟

美國將對俄羅斯部分制裁措施延長一年

美國能源部長表示特朗普任期內油價將低於拜登時期；紐約聯儲行長表示關稅將令今年通脹率升

到３﹒５％至４％

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《外圍經濟》

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新加坡金管局放鬆貨幣政策，預估經濟增長放緩

美國密歇根消費者信心指數跌至５０﹒８，遜預期

摩根士丹利第一季淨營收１７７億美元，超預期

摩根大通首季經調整營收逾４５０億美元，超預期

禁令正式解除，蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６系列印尼開售

摩通指貿易戰下航空業面臨挑戰，下調國航南航東航評級；普徠仕指關稅引發通脹衝擊，美國滯

脹風險增加；瑞士嘉盛指經濟前景充滿不確定性，應為崎嶇前路做準備；橋水創辦人達利歐稱關

稅戰已使美國接近衰退邊緣

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《其他消息》

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夏寶龍明天以視頻方式出席國安教育日開幕禮並發表講話

世界互聯網大會亞太峰會開幕，李家超料河套區可成世界級國際樞紐

入境處預計復活節假期約有６０４萬人次出入境

盧寵茂稱１４０萬人合資格減免公院新收費，料僅６﹒６萬人需申請

行政會議明天休會，因適逢全民國家安全教育日開幕

轉數快提升系統，４月２０日凌晨１時至早上１１時暫停服務

鄭雁雄稱本港具有多重優勢，必將成為互聯網創科嶄新發展高地

港銀上周五向金管局貼現窗借取近７億元隔夜流動性，本月以來最多；銀行公會指多間主要銀行

本月底將推「智安存」暫行措施

金管局３招加強網上銀行安全，１４家銀行季內推智安存防騙措施；３月外匯基金境外資產減少

２４０億元；當港匯觸及強方兌換保證時，隨時準備賣出港元

陳茂波稱最近有更多科企希望以香港作為基地，拓展國際市場；香港將聯動更多內地企業拼船出

海，招商引資

陳國基批美國加徵關稅做法下三流，不談國際道義；許正宇稱香港股市穩健有序，面對複雜環境

需人亂我不亂；曾俊華稱倘各國奉行保護主義，提醒恐變軍事戰

澳門特首岑浩輝發表首份施政報告，向每名永久居民派１萬澳門元；岑浩輝稱澳門財政收入未如

預期樂觀，預算案或要調整

旅發局表示首季訪港旅客１２２０萬創疫後季度新高，五一無人機表演

冠君花園道三號２３樓全層招租，意向月租３１８萬元

高力及劉國勳建議北都動態規劃讓大學城優先上馬

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