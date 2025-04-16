《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，鮑威爾發表講話

《經濟通通訊社１６日專訊》特朗普政府宣布對晶片、電子產品進口展開調查，為徵收新關

稅鋪路。此外，白宮對中國及歐洲的關稅談判亦沒有取得進展。市場重返恐慌，美股主指昨日止

步於兩連升。道指收市跌１５５﹒８３點或０﹒３８％，報４０３６８﹒９６點；標普５００指

數跌９﹒３４點或０﹒１７％，報５３９６﹒６３點；納指跌８﹒３２點或０﹒０５％，報

１６８２３﹒１７點。港股方面，恒生指數收市報２１０５６，跌４０９點或１﹒９％，成交

２２００億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，世界貿易組織（ＷＴＯ）公布

２０２５年全球貿易展望報告。９：４５ｐｍ，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。

１０：３０ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆舉行新聞發布會。１７日凌晨１２：００ａｍ，克利

夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克發表講話。１：３０ａｍ，美聯儲主席鮑威爾就經濟前景發表講話

。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布３月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％擴

大至０﹒６％，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒２％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月零售

銷售，月率升幅料由０﹒２％擴大至１﹒４％。９：１５ｐｍ，美國公布３月產能利用率，料由

７８﹒２％降至７７﹒９％；３月工業生產月率料由０﹒７％逆轉至下滑０﹒２％。

１０：００ｐｍ，美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３９降至３８。明日４：００ａｍ

，美國公布２月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：ＡＳＭＬ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＮＶ（ＵＳ﹒ＡＳＭＬ）等

。（ｗａ）

