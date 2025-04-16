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16/04/2025 17:26

《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，鮑威爾發表講話

　　《經濟通通訊社１６日專訊》特朗普政府宣布對晶片、電子產品進口展開調查，為徵收新關
稅鋪路。此外，白宮對中國及歐洲的關稅談判亦沒有取得進展。市場重返恐慌，美股主指昨日止
步於兩連升。道指收市跌１５５﹒８３點或０﹒３８％，報４０３６８﹒９６點；標普５００指
數跌９﹒３４點或０﹒１７％，報５３９６﹒６３點；納指跌８﹒３２點或０﹒０５％，報
１６８２３﹒１７點。港股方面，恒生指數收市報２１０５６，跌４０９點或１﹒９％，成交
２２００億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，世界貿易組織（ＷＴＯ）公布
２０２５年全球貿易展望報告。９：４５ｐｍ，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。
１０：３０ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆舉行新聞發布會。１７日凌晨１２：００ａｍ，克利
夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克發表講話。１：３０ａｍ，美聯儲主席鮑威爾就經濟前景發表講話

　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布３月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％擴
大至０﹒６％，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒２％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月零售
銷售，月率升幅料由０﹒２％擴大至１﹒４％。９：１５ｐｍ，美國公布３月產能利用率，料由
７８﹒２％降至７７﹒９％；３月工業生產月率料由０﹒７％逆轉至下滑０﹒２％。
１０：００ｐｍ，美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３９降至３８。明日４：００ａｍ
，美國公布２月長期資本流動。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：ＡＳＭＬ　Ｈｏｌｄｉｎｇ　ＮＶ（ＵＳ﹒ＡＳＭＬ）等
。（ｗａ）

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