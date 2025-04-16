《日入而息》美對華關稅加徵至２４５％，中國傳對談判持開放態度

《今天重點》

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中國據報對談判持開放態度：冀美給予尊重並任命聯絡人

白宮指中國進口美國商品關稅升至最高２４５％；美對華關稅２４５％？專家解讀指是個別商品

最高稅率；美國對依賴進口關鍵礦物展開國安風險調查，包括稀土；美媒指美國計劃利用與７０

多國關稅談判來孤立中國

中國第一季ＧＤＰ增５﹒４％，勝預期；首季房地產投資降９﹒９％，商品房銷售額跌２﹒１％

；內地３月城鎮調查失業率５﹒２％，較上月下跌；內地３月原煤、原油、天然氣、電力生產增

速均加快；內地３月工業增加值增７﹒７％，大勝預期；內地３月社會消費品零售總額增５﹒９

％，優預期；內地首季固定資產投資增４﹒２％，略勝預期；測算指３月７０城樓價環比由降轉

平，同比跌幅續收窄

統計局指首季房地產市場形勢明顯好轉，需求還需釋放；擴大內需，多措並舉促進價格合理回升

；首季經濟開局良好，當前外部環境更複雜嚴峻；７０城樓價按年跌幅續收窄，一線二手按月升

許正宇稱市場短期波動，但整體運作平穩；丘應樺稱香港需尋求新出路，可助內地中小企「走出

去」；許正宇稱港投公司已投資逾百個項目，擬下半年發表首份年報

ＡＩ大模型解決方案提供商滴普科技按１８Ｃ申上市

本港電動車擬加牌費，改以「額定功率」分５個層級計算

南航據報考慮讓南航物流赴香港ＩＰＯ，擬籌數億美元

ＩＤＣ指小米（０１８１０）一季度中國手機出貨量稱冠，按年增３９﹒９％；小米汽車：上海

國際車展不會展示ＹＵ７

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《即日市況》

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ＡＩ概念閃崩美團京東雙輸，恒指收跌４０９點穿指標線惟守兩萬一

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《深滬股市》

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ＧＤＰ勝預期，滬指收升０﹒２６％七連升，消費發力

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《美元匯價》

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歐盟美國關稅談判傳無進展，歐元先跌後回升

歐元最新報１﹒１３５７╱５９，日圓最新報１４２﹒８６╱８７

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《公司資訊》

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南航據報考慮讓南航物流赴香港ＩＰＯ，擬籌數億美元

牧原籌劃發行Ｈ股主板上市，並將深入推進國際化戰略

ＡＩ大模型解決方案提供商滴普科技按１８Ｃ申上市

小鵬汽車（０９８６８）Ｌ３級智能駕駛能力年底在中國量產落地

新地（０００１６）西沙項目明日起收票，不排除周末加推

韓媒指三星電機將向比亞迪（０１２１１）供應多層陶瓷電容器

中國光大水務（０１８５７）完成發行１０億元人幣中期票據

太古地產（０１９７２）已在內地承諾投放４６０億元，續擴零售藍圖

滿貫集團（０３３９０）中途停牌，停牌前報０﹒３元跌逾９０％創新低

星展香港與恒地（０００１２）簽訂５０億雙邊可持續發展掛勾貸款及社會責任貸款

羅兵咸永道據報已關閉逾１０國業務，免審計醜聞重演

小鵬汽車（０９８６８）未有在美銷售，徹底評估供應鏈免受關稅影響

信達國際（００１１１）斥約１０３１萬元購買債券

遠洋集團（０３３７７）３月協議銷售額升４％，首季增２２％

義合控股（０１６６２）附屬與科大簽訂為期２年採購合約

洪九果品（０６６８９）董事長鄧洪九等人被採取不同刑事強制措施

天譽置業（０００５９）香港清盤呈請已獲撤回

京東（０９６１８）發布香港１８區網購消費趨勢報告

深圳控股（００６０４）首季合同銷售額按年升８３﹒５％

王新興九龍灣泰峯累沽５２２伙，最快本月加推

領展（００８２３）在太陽能發電項目投資約７８００萬，料投資回報率１９﹒６％

百奧家庭互動（０２１００）首季付費帳戶平均收入按年升４﹒１％

英國石油與中海油（００８８３）中標印尼油氣區塊

五礦地產（００２３０）首季合約銷售額按年跌２５﹒６％

興業控股（００１３２）附屬作為出租人訂立融資租賃

ＩＤＣ指小米（０１８１０）一季度中國手機出貨量稱冠，按年增３９﹒９％；小米汽車：上海

國際車展不會展示ＹＵ７

巨騰國際（０３３３６）１﹒４５億元人幣售中山資產，配合廠房轉移至東南亞

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《中國要聞》

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李成鋼任商務部國際貿易談判代表，接替王受文

統計局指首季房地產市場形勢明顯好轉，需求還需釋放；擴大內需，多措並舉促進價格合理回升

；首季經濟開局良好，當前外部環境更複雜嚴峻；７０城樓價按年跌幅續收窄，一線二手按月升

中國第一季ＧＤＰ增５﹒４％，勝預期；首季房地產投資降９﹒９％，商品房銷售額跌２﹒１％

；內地３月城鎮調查失業率５﹒２％，較上月下跌；內地３月原煤、原油、天然氣、電力生產增

速均加快；內地３月工業增加值增７﹒７％，大勝預期；內地３月社會消費品零售總額增５﹒９

％，優預期；內地首季固定資產投資增４﹒２％，略勝預期；測算指３月７０城樓價環比由降轉

平，同比跌幅續收窄

商務部等９部門出台行動方案，６方面促進服務消費；分析指首季數據不能「沾沾自喜」，關注

刺激政策出台

人行１０４５億逆回購利率持平，淨回籠１４４億；哈薩克斯坦人民銀行推出微信二維碼支付服

務

財政部４月計劃發行兩期超長期特別國債

淘寶Ａｐｐ多國下載量飆至前兩位，有店舖訪問量漲十倍；淘寶將上線新版店舖評價體系「真實

體驗分」，解決虛假評分等問題

中國電商應用敦煌網爆火，登頂美區ＡｐｐＳｔｏｒｅ；敦煌網異軍突起，中國外貿廠商尋找的

出路能成功嗎？

澳新銀行降中國今年增長預測，關稅直接打擊第二季表現；ＤＷＳ指環球經濟或陷困境，市場動

盪凸顯分散投資重要；ＳｔａｓｈＡｗａｙ指穩健長線投資策略可應對關稅措施

「尚界」正式發布，首期投入６０億，首款車今秋上市；問界Ｍ８正式發布，售３５﹒９８萬元

起周日開啟交付

地質調查局原局長鍾自然受賄、洩密，一審獲刑１３年

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《寶島快訊》

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台股收跌近２％，報１９４６８點

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《大國博弈》

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習近平剛結束訪問，美國東亞事務高官緊接出訪越南；中越簽署產供鏈合作諒解備忘錄，攜手打

造穩定供應鏈；習近平訪大馬見易卜拉欣稱願一同推動全球南方聯合自強、共同發展；中證監主

席吳清會見韓國金融監督院院長李卜鉉；中方表示如果美國真想談判，就應停止極限施壓和威脅

訛詐；中國據報對談判持開放態度，冀美給予尊重並任命聯絡人；統計局對美出口比重降至１４

﹒７％，有能力應對挑戰；中國據報要求航司暫停接收波音飛機，外交部表示不了解

白宮指中國進口美國商品關稅升至最高２４５％；美對華關稅２４５％？專家解讀指是個別商品

最高稅率；美國對依賴進口關鍵礦物展開國安風險調查，包括稀土；美媒指美國計劃利用與７０

多國關稅談判來孤立中國；瑞士百達指海湖莊園協議存謬誤，削弱美元儲備貨幣地位

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《國際要聞》

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韓警方搜總統府和總統警衛處，查尹錫悅阻差辦公證據

惡過民主黨？共和黨據稱或對百萬富翁設４０％稅率；拜登卸任後首次公開講話，批評特朗普造

成巨大損害

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《外圍經濟》

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英國通脹連兩月回落，但料會在夏季重返３％以上

法外貿行指關稅致市場動盪，加劇日央行幣策正常化挑戰

本田汽車計劃將墨、加生產線搬至美國，以回應關稅

特斯拉純電動車Ｃｙｂｅｒｃａｂ量產受阻，缺中國零件

ＡＳＭＬ訂單金額遜預期，推動納指期貨進一步下跌

美銀基金經理人調查指關稅致全球增長預期墜３０年低點

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《其他消息》

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政府擬調整電動車牌費架構，改以額定功率分三年加價

機場入境大堂第三季料增設新ｅ－道，以容貌識別技術核實身份過關

港府建議修例簡化公務員紀律程序及收緊停職安排

積金評級指首季強積金資金淨流入１１９億，創５年低

葉劉淑儀稱夏寶龍講話提醒企業家不可違背國家利益

許正宇稱政府會確保市場在不同經濟周期或不同經濟條件下運作暢順

滙豐保險調查指夾心世代退休後每月逾三分一開支用作供養父母子女

恒指公司指生物科技指數年初至今跑贏大市，受惠政策及ＡＩ憧憬；摩根資管指中港市場次季料

跑贏亞洲，股債比例轉為各佔一半；施羅德投資指固定收益投資機會隨市場波動性加劇而增多

許正宇稱市場短期波動，但整體運作平穩；丘應樺稱香港需尋求新出路，可助內地中小企「走出

去」

許正宇稱港投公司已投資逾百個項目，擬下半年發表首份年報

本港電動車擬加牌費，改以「額定功率」分５個層級計算

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