《日入而息》聯通首季多賺５﹒６％，黃仁勳冀繼續與中國合作

《今天重點》

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中聯通（００７６２）公布，截至今年３月３１日止首季純利５９﹒２９億元人民幣，按年升５

﹒６％

據《央視新聞》報道，中國貿促會會長任鴻斌今日在北京與英偉達公司首席執行官黃仁勳舉行會

談。這是黃仁勳時隔３個月再次到訪北京。黃仁勳在會談中表示，中國是英偉達非常重要的市場

，希望將繼續與中國合作

據外媒報道，意大利阿龐特家族考慮推進長和大部分海外港口的交易，但剝離最具爭議的巴拿馬

港口交易

機管局公布，香港國際機場今年３月客運量達４８１萬人次，飛機起降量為３﹒３萬架次，分別

按年增加１０﹒４％及１１﹒５％。總括今年首季，客運量同比攀升１５％至１４５９萬人次；

飛機起降量上升１１﹒３％至９﹒６萬架次

騰訊（００７００）推出「外貿新征程助跑計劃」，通過開店綠色通道、新商激勵、流量扶持、

費率優惠等十項措施，為外貿企業拓寬國內外市場搭橋鋪路，預計為廣大外貿企業新增１０００

億元人民幣銷售規模

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《即日市況》

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恒指修復市況長假前收升３３８點報２１３９５，全周反彈４８０點

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒１３％八連彈，成交不足萬億

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《美元匯價》

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關稅未有新消息假前審慎，歐元維持區間操作

歐元最新報１﹒１３７２╱７３，日圓最新報１４２﹒７３╱７４

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《公司資訊》

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霸王茶姬母企美國上市傳以每股２８美元上限定價

陽光油砂（０２０１２）以債轉股，按３５仙向債權人發行新股

保利置業（００１１９）附屬發行１５億元人民幣公司債券

中泛控股（００７１５）除牌，下周四取消上市地位

惠理集團（００８０６）正在招募行政總裁

凱升控股（００１０２）擬注資近１２億元支持馬尼拉灣綜合度假城項目，繼續停牌

盛業（０６０６９）附屬與數字鯨達成戰略合作，為客戶提供更多智算增值服務

置地公司提前實現多項２０３０可持續發展關鍵目標

鑫苑服務（０１８９５）大股東鑫苑地產於美國被債權人申破產

騰訊（００７００）推出外貿新征程助跑計劃，料為外貿企業增千億銷售；今年將迎萬名校招實

習生，技術類崗位佔比超六成，力度空前；推出外貿新征程助跑計劃，冀外企新增１０００億銷

售規模；淘寶Ａｐｐ下載量於１６個國家登頂、逾百個國家排前十

美團（０３６９０）小象超市據報開線下店，或對標「盒馬鮮生」模式；Ｋｅｅｔａ夥本港餐飲

品牌ＬＵＢＵＤＳ合作，拓精緻外賣市場

華爾街日報指長和（００００１）售海外港口交易，意買家有意剝離巴拿馬港口部分

聯通（００７６２）首季純利升５﹒６％至５９﹒３億人幣

中國鐵塔（００７８８）首季純利升８﹒６％至３０﹒２億人幣

太平洋航運（０２３４３）首季日均營運活動利潤增加６１％

九興控股（０１８３６）首季未經審核綜合收入下降約２﹒２％

兗煤澳大利亞（０３６６８）首季動力煤銷售價格按季下降１１％

中化化肥（００２９７）附屬就雨水收集池更換池底施工等訂立項目合同

三生製藥（０１５３０）肺癌藥獲國家藥監局突破性療法認定

中國天化工（００３６２）由法院作出清盤，委任臨時清盤人

兆科眼科（０６６２２）環孢素Ａ眼凝膠乾眼症３期臨床試驗較早前入組首名患者

科軒動力控股（００４７６）擬溢價１﹒７％配股淨籌７８０萬元

京東雲計算公司增資至８億人幣，增幅６０％

百度（０９８８８）ＡＩ開發者大會２５日舉行，李彥宏將演講並發布新品

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《中國要聞》

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習近平抵金邊，書面講話稱中柬關係堅如磐石；肯尼亞總統魯托下周二起訪華５天，將與習近平

會談

何立峰出席廣交會稱加力穩外貿，鼓勵拓展國際經貿；體育用品業聯合會率９民企考察印尼越南

助「走出去」；Ｔｅｍｕ、ＳＨＥＩＮ下周五起調高對美銷售產品價格；抖音啟動外貿優品專項

扶持計劃，助外貿企業轉型

內地首季金融業ＧＤＰ增３﹒８％，房地產業增１％；內地３月青年失業率回落至１６﹒５％；

廣東首季出口增１﹒４％進口增９﹒３％，規模創新高

解決拖欠民企帳款問題，上海將政府違約納政務評價

一季度大灣區內地９市進出口逾２萬億元，增長４﹒７％

市監總局表示今年嚴查神醫神藥、保本無風險理財等廣告；建立監管長效機制，出台直播電商管

理辦法

工信部指車企不得誇大和虛假宣傳組合駕駛輔助系統

張玉卓調研五礦集團促提升重要金屬礦產資源保障能力

人行２４５５億逆回購利率持平，淨投放１７９６億；人行等六部門指金融機構要採取必要措施

保障數據安全；ＳＷＩＦＴ指３月人民幣國際支付佔比降至４﹒１３％；中國２月再增持美國國

債，規模７８４３億美元逾年高

財政部下周四發１６５０億中央金融機構注資特別國債

受賄數額巨大，原農業部長唐仁健涉嫌受賄提公訴

中證協擬對券商做好「五篇大文章」進行專項考核

內地多家銀行被要求不得過度宣傳單一大模型使用情況

內地汽柴油價格年內「第四跌」，創近三年最大跌幅

商務部指首季消費市場實現平穩開局，銷售持續回升

機構指五一假國內線機票預訂增３６％，票價漲逾４％

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒７％，台積電一季度淨利同比增６０％

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《大國博弈》

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習近平與大馬總理會談倡團結抵制濫徵關稅，加強產業鏈等融合發展；中馬聯合聲明表示踐行真

正多邊主義，反對肆意加徵關稅；打造安全穩定產供鏈，鼓勵雙向投資；首季中馬跨境人民幣業

務收付金額１０２０億增２７％；中馬簽署互免簽證協定，外交部表示促進人員往來與合作；外

交部支持國際社會利用安理會等平台討論美加徵關稅；商務部表示與美一直保持工作層溝通，敦

促停止極限施壓；美取消小額包裹關稅豁免，商務部指影響美國消費者利益；高關稅下歐盟將轉

向亞洲，商務部願與歐方擴大開放

黃仁勳應中國貿促會邀請，時隔三個月再訪北京；英偉達ＣＥＯ黃仁勳與中國貿促會會長任鴻斌

會談，冀續與中國合作；黃仁勳據報獲國務院副總理何立峰接見，並與ＤＳ創辦人梁文鋒會面；

黃仁勳稱堅定不移服務中國市場，繼續優化符合監管要求的產品體系

美制裁中國１煉油廠，稱其違規採購伊朗原油

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《國際要聞》

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紐時指特朗普拒支持以色列在５月襲擊伊朗核設施

萬斯攜印裔妻訪印度及意大利，欲促兩國接受貿談條件；鮑威爾談關稅影響，強調勞動力市場依

賴價格穩定；福特警告下月將提高汽車售價，除非特朗普豁免關稅

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《外圍經濟》

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加拿大央行不減息符合市場預期，不公布季度經濟預測

特朗普關稅打壓出口，印度盧比面臨嚴峻貶值壓力

新西蘭第一季度ＣＰＩ按年上漲２﹒５％，超預期

澳洲３月新增３﹒２萬工作崗位，失業率升至４﹒１％

瑞士３月對美國的黃金出口下降３２％ 但仍保持高位

韓國央行維持利率在２﹒７５厘，韓圜保持跌勢

日本３月出口按年增長３﹒９％，對美增３﹒１％；植田和男稱關稅不確定性或損害日本經濟及

家庭信心

本田擬將混動Ｃｉｖｉｃ車型生產從日本轉至美國

愛馬仕第一季度營收達４１億歐元，所有地區均增長

ＡＤＭ回應關閉中國貿易業務傳聞：仍服務重點業務領域；ＡＭＤ料限制晶片出口中國須承擔８

億美元費用

特斯拉加州銷售份額下降至５０％以下，失領導地位

萬利集團去年轉盈為虧蝕３８７萬美元

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《其他消息》

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港府據報今午召開人大政協專題座談會，探討應對關稅戰

何永賢稱富戶政策「組合拳」見效，已回收逾８０００個公屋單位

傳「牛肉乾」加至４００元，陳紹雄稱交通收費及罰款加幅溫和

運輸業輸入勞工計劃航空業第三輪批出２２０６個配額

中原ＣＣＬ按周跌０﹒４％，結束３周連升回軟

市建局洗衣街╱花墟道發展計劃草圖獲批

機管局表示香港機場首季客運量升１５％，單計３月升１０﹒４％

監管機構建議就場外衍生工具結算金融服務提供者名單加入一家機構

證監會如期推進２０２６年初實施證券市場無紙化準備工作

電動車牌費分三年加至每年３０００－１１０００元

港交所陳翊庭入選時代雜誌全球百大影響力人物

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