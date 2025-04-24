《日入而息》港交所６３億購總部，外交部：中美沒就關稅進行磋商

《今天重點》

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港交所（００３８８）宣布與置地公司達成協議，購入交易廣場多層物業作為永久總部物業，總

實用面積共約１４﹒７萬平方呎。港交所將以其內部資源支付全部代價總額

對於近日美方不斷有消息稱中美之間正在就關稅談判，甚至將會達成協議。中國外交部發言人郭

嘉昆回應稱，「這些都是假消息。據我了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談

不上達成協議」

瑞銀將港股評級從「增持」下調至「中性」，因香港對貿易依賴程度及指數對美國收入存在敞口

，關稅風險或抑制市場情緒。不過，隨著投資者對防守性及內需股偏好日益增強，該行對印度股

市看法亦變得更加樂觀

歐洲汽車製造商協會周四公布的數據顯示，３月特斯拉車型的新車註冊量按年下降３６％，至１

８２２４輛，為特斯拉在歐盟市場的銷售量連續第三個月下滑

新世界發展：鄭家純下月起退任提名委員會主席及成員

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《即日市況》

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恒指午後跌幅收窄仍受制廿天線，收跌１６２點報２１９０９

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《深滬股市》

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滬綜指微升０﹒０３％，數字貨幣、次新股回調

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《美元匯價》

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中美實質接觸前市場仍反覆，歐元可候低吸納

歐元最新報１﹒１３８４╱８５，日圓最新報１４２﹒４４╱４９

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《公司資訊》

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傳綠茶集團今起評估投資者對其香港ＩＰＯ的興趣

奶茶店滬上阿姨通過港交所上市聆訊，去年少賺一成半

和輝光電遞表港交所，中金公司為獨家保薦人

陸控（０６６２３）完成獨立調查續停牌，葉迪奇以獨董身份任董事長

迪生創建（００１１３）開市前停牌，待公布內幕消息

京東（０９６１８）單日外賣單量突破１０００萬單；消息指京東擬發行最多１５億人幣境內定

向債務融資工具

比亞迪（０１２１１）入股人形機器人企業帕西尼

ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０）大股東首季純利升２９％至２３３萬美元

華懋推出亞洲首筆三重主題銀團貸款，總額達８０億元

融創（０１９１８）公布境外債重組方案，ＦＳＭＯｎｅ料股價短期不會大幅反彈；據報融創中

國預期於今年底或明年初完成債務重組

名創優品（０９８９６）月租４０萬進駐銅鑼灣，租金較高峰期跌７成

中電（００００２）大埔系統控制中心啟用４０載，新設備確保極端天氣下穩定供電

亞盛醫藥（０６８５５）兩項研究入選２０２５年美國臨床腫瘤學會年會口頭報告

交行（０３３２８）香港分行協助財政部完成今年在港第二期人民幣國債發行工作

快手（０１０２４）傳播四千多條《甄嬛傳》剪輯片段，被判侵權賠優酷１６０萬元

新地（０００１６）ＹＯＨＯ系商場於黃金周斥３８０萬元推廣，料人流按年增一成

綠科科技（００１９５）首季錫產量按年升７％至２４３２噸

徽商銀行（０３６９８）首季純利按年升３﹒９％

中石化油服（０１０３３）首季純利升２３％至２﹒１８億人幣

名創優品（０９８９６）畢馬威將退任核數師，安永擬接任

五礦資源（０１２０８）第一季銅產量按年增長７６％，鋅總產量按年跌１３％

周大福（０１９２９）上季零售值按年跌１１﹒６％，港澳同店銷售下跌２２﹒５％

商湯（０００２０）夥中大法律學院開發法律資訊ＡＩ模型普惠民生

大公國際對俄鋁２０２５年度國際信用評級賦予「ｉＢＢＢ＋」評級

新世界發展（０００１７）鄭家純下月起退任提名委員會主席及成員

赤子城科技（０９９１１）料首季社交業務總收入按年增最多４４﹒３％

零跑汽車（０９８６３）據報將向一汽旗下紅旗品牌提供電動車平台

諾發集團（０１３６０）要求上市覆核委員會覆核公司除牌決定

盛業（０６０６９）擬宣派特別股息，料總額不低於６億人民幣

港交所（００３８８）斥資６３億元向置地購入交易廣場多層樓面作永久總部物業

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《中國要聞》

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習近平稱願同肯尼亞打造全天候中非命運共同體典範；習近平與肯尼亞總統會面，重申關稅戰、

貿易戰沒有贏家

商務部指中國首３月對外直投４０９億美元，增６％

北京香山論壇先導會４月２８日至３０日舉行

海關總署納入藥品等不再按進出境特殊物品監管

一季度上海離境退稅商品銷售７﹒６億，同比增８５％；上海金融機構已批出股票回購增持貸款

項目１１７個

申長雨稱完善涉外知識產權保護，加強海外維權援助；加快建立人工智能等新領域知識產權保護

規則

「五一」５天假期內地高速路免費通行；廣交會疊加復活假，廣州入境旅客微信支付消費筆數倍

增；去哪兒指五一假期內地縣城高星酒店預訂增三成；內地五一勞動節假期，滬深股市５月１日

至５日休市，６日復市

發改委表示新版市場准入負面清單縮減至１０６項；新版市場准入負面清單發布，無人機、電子

煙等納入

財政部發三期特別國債，３０年中標收益率１﹒８８％

人行２１８０億逆回購利率持平，淨回籠２７５億；人行預告明日續做６０００億ＭＬＦ，增量

５０００億

機構指２２城土拍平均溢價率連續４個月在２０％左右

知識產權局嚴厲打擊搶註ＤｅｅｐＳｅｅｋ商標行為

杭州市與螞蟻科技集團戰略合作，健全完善溝通機制

用ＡＩ生成卅萬條謠言、五百多個帳號發布，上海３人被捕

華為擬再發４０億元人民幣超短期融資券

保險業監管高級別國際研討會在上海舉行

螞蟻消金去年淨利潤３０﹒５億，同比增１９倍

北京第六家蘋果零售店落地大興區，施工許可證已頒發

小紅書據報取消長短周安排，員工收入或至少降１５％

長安汽車表示力爭２０３０年總銷量達５００萬輛

支付寶「碰一下」用戶數破１億，覆蓋４００個城市

光線傳媒正組建遊戲公司，盼建《哪吒２》主題樂園

神舟二十號順利升空，３名航天員將駐留太空站半年

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８％，台積電２０２８年量產Ａ１４製程

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《大國博弈》

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商務部召開外資圓桌會，冀外企發出理性聲音堅定信心；中歐就電動車價談判密切溝通，加緊推

動進程；發揮電商渠道優勢，助力外貿拓內銷

何立峰稱直面近期美國加徵關稅新形勢，加大政策供給；傅聰聯合國轟美濫施關稅，籲各國攜手

衝破單邊主義逆流；外交部指中美沒就關稅進行磋商或談判，談不上達成協議；商務部表示中美

未進行經貿談判，談判有進展是捕風捉影；中美芬太尼談判據報陷僵局，美國認為中國缺乏誠意

；待交付國航７３７Ｍａｘ飛離浙江，周內第三架波音退貨；美方不要有「受迫害妄想症」，拿

別人當借口

加拿大總理卡尼稱若選舉獲勝，將尋求與特朗普全面會談；中國駐加大使籲中加合作，反制關稅

可隨加拿大政策調整

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《國際要聞》

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韓外長表態域內沒有任何國家願在中美間二選一；韓前總統文在寅因涉嫌賄賂被檢方起訴

法國財長釋放緩和信號，呼籲美國建雙贏夥伴關係

特朗普淡化對百萬富豪加稅想法，稱富人會因此離開；特朗普幣暴漲，特朗普將設宴招待持幣者

；馬斯克與美財長貝森特據悉在白宮發生爭執

特朗普稱可能在訪問沙特後與普京會晤

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《外圍經濟》

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韓國今年第一季度ＧＤＰ萎縮，按季下降０﹒２％；南韓指ＤｅｅｐＳｅｅｋ未經許可傳輸用戶

數據和提示訊息

英倫銀行行長表示世界經濟四分五裂將不利於增長

日本財務大臣希望基於現有匯率協議與美國財長會談

美國財長貝森特稱美日談判不涉及特定匯率目標

英特爾據報於本周宣布裁員逾２０％

特斯拉３月歐盟註冊量按年降３６％，連續３個月暴跌

宏利資管指關稅引發避險情緒，對大中華股票採防守部署；惠普大中華區總裁莊正松稱盡力維持

中國生產戰略；施羅德指特朗普能源政策有待觀察，情況或好壞參半；潘功勝籲各方合作，避免

全球經濟陷「高摩擦、低信任」；駿利亨德森稱中國需支持受影響行業，或有額外刺激措施

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《其他消息》

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李家超稱浙港合作機制正式成立，香港可助浙江企業拓展海外市場

５月１０日「全港戲院日」，逾７０部電影上映票價劃一３０元

調解機構一邦推出計劃，支援企業高效解決國際貿易糾紛

團結香港基金指私宅發展周期明顯放緩，建議政府精簡審批簡化地契

瑞銀下調港股評級至「中性」，關稅風險或抑制市場情緒

機場離境稅１０月加至２００元，財庫局稱無意調整或延期

屋宇署指２月批出５份建築圖則及１７份入伙紙

曾煥平料關稅戰令人幣持續貶值，今年住宅價或跌５％

「白居二２０２４」今早攪珠，首１０個號碼出爐

鄧家彪稱東九龍運輸系統走線仍有優化空間，關注如何做好交通連接

黃碧如稱白居二申請青年計劃佔逾８０％，青年對資助房屋需求殷切

林定國晤中國－東盟聯合合作委員會代表團，就深化合作交換意見

機管局表示香港國際機場榮膺「中國最佳機場」並獲環保機場嘉許

聯交所向智富資源投資前獨立非執董顏錦彪作出不適合性聲明及譴責

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