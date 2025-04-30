即月期指最後交易價２２０８６升１５９點，成交６５２７８張

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指最後交易價２２０８６，升１５９點，低水３３點，
成交６５２７８張。即月國指期貨最後交易價８０８５，升３５點，高水９點，成交６９３４７
張。另外，即月科指期貨最後交易價５１０２，升７０點，高水１５點，成交７２８１０張。
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30/04/2025 16:46
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上一篇新聞︰30/04/2025 17:01 《外圍焦點》歐元區公布第一季ＧＤＰ，美國公布ＡＤＰ就業變動
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30/04/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２２０６７點，跌１９點，低水５２點
30/04/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５６７﹒０跌近１７點
30/04/2025 09:23 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５６１﹒２５跌２２﹒５點
30/04/2025 09:15 期指低開２２點報２１９０５，國指期貨跌４點報８０４６
30/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４３１８０張增１９０１張
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