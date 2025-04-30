即月期指最後交易價２２０８６升１５９點，成交６５２７８張

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指最後交易價２２０８６，升１５９點，低水３３點，

成交６５２７８張。即月國指期貨最後交易價８０８５，升３５點，高水９點，成交６９３４７

張。另外，即月科指期貨最後交易價５１０２，升７０點，高水１５點，成交７２８１０張。

