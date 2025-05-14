《日入而息》騰訊首季多賺２２％勝預期，寧德時代傳上限定價

《今天重點》

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騰訊（００７００）首季經調整盈利升２２％至６１３億人幣，勝預期；騰訊ＡＩ已對廣告與長

青遊戲等業務產生實質性貢獻；微信成立電商產品部，探索微信內交易模式

傳寧德時代招股定價２６３元，因投資者認購需求強勁；寧德時代孖展逾２４０５億元，超購逾

１０２倍

小馬智行據報以保密形式申請香港上市；小馬智行無人駕駛車在京意外起火，公司稱無傷亡

偉易達（００３０３）全年純利跌５﹒９％至１﹒５７億美元，末期息４４美仙；偉易達料收入

跌，目標明年完成將輸美產品生產遷離中國

內地４月新增人民幣貸款大降至２８００億，遠遜預期；內地４月末Ｍ２增８％優預期，Ｍ１增

１﹒５％略放緩；４月社會融資規模增量１﹒１６萬億元，略低預期；４月末社會融資規模存量

為４２４萬億，增長８﹒７％；４月新增貸款創九個月低，寬鬆貨幣料仍是政策取向

中國傳發首批稀土磁材出口許可，大眾供應商榜上有名；商務部指防範戰略礦產非法外流，需加

強全鏈條管控；中國外交部回應美方２０％芬太尼關稅指相關反制仍有效

李家超晤科威特領導人，冀與海合會國家簽自貿協定；李家超稱香港與科威特就２４項成果達共

識，將簽署諒解備忘錄

港府歡迎立法會通過修例草案，引入公司遷冊機制；保監局歡迎立法會通過法例落實公司遷冊制

度

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《即日市況》

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恒指全日升５３２點收報２３６４０，京東績後收升逾３％

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒８６％重返三千四，航運、金融股強勢

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《美元匯價》

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英鎊及歐元分別重上１﹒３３及１﹒１２

歐元最新報１﹒１２５１╱５２，日圓最新報１４５﹒８９╱９０

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《公司資訊》

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傳寧德時代招股定價２６３元，因投資者認購需求強勁

據報恒瑞醫藥最快本周四招股，傳集資逾百億元

小馬智行據報以保密形式申請香港上市；小馬智行無人駕駛車在京意外起火，公司稱無傷亡

偉易達（００３０３）全年純利跌５﹒９％至１﹒５７億美元，末期息４４美仙；偉易達料收入

跌，目標明年完成將輸美產品生產遷離中國

宜明昂科（０１５４１）已完成Ｈ股全流通，獲轉換Ｈ股明日起於聯交所上市

陽光油砂（０２０１２）首季虧損收窄至９７１﹒６萬加元

騰訊（００７００）首季經調整盈利升２２％至６１３億人幣，勝預期；騰訊ＡＩ已對廣告與長

青遊戲等業務產生實質性貢獻；微信成立電商產品部，探索微信內交易模式

偉仕佳杰（００８５６）首季純利按年增長最多２９％

綠景中國（０００９５）清盤聆訊進一步延期至７月９日

百度（０９８８８）據報計劃在歐洲推出蘿蔔快跑

滙豐控股（００００５）昨在港斥２﹒７億元回購３００萬股；滙豐控股發行三筆合共５５億美

元及兩筆合共３０億歐元無抵押票據；滙豐報告指不足一半香港受訪者有意把企業傳承予家族成

員

李寧（０２３３１）羅兵咸永道將退任核數師，建議改聘安永為新任核數師

極氪已成立特別委員會以評估吉利（００１７５）的私有化提案；極氪７Ｘ登陸歐洲，在荷蘭、

挪威和瑞典率先上市

老虎證券推加密貨幣提存幣服務，支援ＢＴＣ、ＥＴＨ等主流加密幣

京東（０９６１８）外賣單日訂單已接近２０００萬單，稱中國市場龐大

ＦＳＭＯｎｅ推出全港首個可實時交易債券平台

資本策略地產（００４９７）擬發美元新票據所得款作回購部分２０２５年票據

康基醫療（０９９９７）訂和解及土地收回協議料賺３９３０萬人幣

首程控股（００６９７）投資微分智飛染指空中機器人領域

獅騰控股（０２５６２）與江蘇蘇豪攜手發展ＡＩ數碼貿易走廊

時代中國（０１２３３）清盤呈請聆訊延期至８月１１日

港龍中國地產（０６９６８）首四月合同銷售金額跌０﹒３％

佛朗斯股份（０２４９９）完成Ｈ股全流通，已轉換Ｈ股明日上市

新華保險（０１３３６）首四月原保險保費收入增長２７％

五礦地產（００２３０）劉波辭任執董及董事總經理，戴鵬宇接任

甘肅銀行（０２１３９）甘肅金融監管局核准張斌職工代表董事任職資格

遠洋集團（０３３７７）４月協議銷售額升０﹒４％，首四月升１３﹒６％

遼港股份（０２８８０）王志賢辭任董事長，即日起生效

陽光油砂（０２０１２）加拿大能源局要求提交項目放棄方案，擬申請上訴

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《中國要聞》

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習近平晤哥倫比亞總統稱推動合作升級，進口更多產品；中國與哥倫比亞簽署共建「一帶一路」

合作規劃等文件

中國至越南河內國際運輸線路開通，採用點對點模式

中國結算啟動異常帳戶核查，關注是否存在配資嫌疑；中央結算公司就集中債券借貸業務等收費

標準徵求意見

國稅總局指４月企業銷售收入增４％，反映經濟回升

首４月上海對拉美國家進出口９０８億，同比增２％；前４月大灣區９市進出口２﹒８５萬億，

增長５﹒４％

人大常委會今年立法計劃公布，續審議金融穩定法等

七部門加快構建科技金融體制，設國家創投引導基金

四部門發布數字鄉村工作要點，行政村５Ｇ通達率九成

人行９２０億逆回購利率持平，淨回籠１０３５億；內地４月新增人民幣貸款大降至２８００億

，遠遜預期；內地４月末Ｍ２增８％優預期，Ｍ１增１﹒５％略放緩；４月社會融資規模增量１

﹒１６萬億元，略低預期；４月末社會融資規模存量為４２４萬億，增長８﹒７％；４月新增貸

款創九個月低，寬鬆貨幣料仍是政策取向

兩期限逾千四億國債完成發行，十年期利率１﹒６５％；首兩期２３００億中央金融機構注資特

別國債完成發行

結交政治騙子權色交易，重慶政法委原書記陸克華被捕；紫光集團原董事長趙偉國被判處死刑，

緩期兩年執行

雲南咖啡一季度出口貨值３億，同比增１２２％以上

廣州支持養老產業企業藉上市、掛牌、發債等擴大融資

中交一航局發央企首筆科創債，規模５億利率１﹒７％

華強北ＣＰＵ等產品恢復正常報價，部分較４月初減半

愛奇藝開放院線新片分帳合作，調整網絡電影分帳模式

ＡＩ智能體Ｍａｎｕｓ開放註冊，執行任務採積分制

百型智能推出國內首個外貿行業垂類Ａｇｅｎｔ

華為芯片合作夥伴新凱來據報尋求２８億美元融資

哪吒汽車被申請破產，母公司被執行金額逾１億元

阿里國際站幫助中國商家抓住９０天出貨窗口期

特斯拉傳月底恢復從中國向美運送零部件

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《寶島快訊》

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台股收升２﹒１２％，報２１７８２﹒８７點

鴻海首季淨利４２１億新台幣創同期新高，年增９１％

國台辦回應台灣屢停電高電價指對兩岸通電持積極態度；回應台幣暴漲，國台辦斥民進黨當局「

賣台跪美」

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《大國博弈》

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中國傳發首批稀土磁材出口許可，大眾供應商榜上有名；商務部指防範戰略礦產非法外流，需加

強全鏈條管控；中國外交部回應美方２０％芬太尼關稅指相關反制仍有效

薩默斯稱美國與中國達成協議是務實之舉；半導體出口美國關稅仍達７０％，多項調查帶來不確

定性

安本指中美談判將是漫長過程，高質量公司受惠重估；景順指美緩和關稅政策，料中國汽車電池

家電等板塊受惠；路透指美國對中國小額包裹關稅將下調至最低３０％；高盛等大行上調中國經

濟增長預期，未來或再上調

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《國際要聞》

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美國２０州起訴特朗普政府，指控非法脅迫移民執法；特朗普訪中東推銷ＡＩ，與沙特簽六千億

美元大單

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《外圍經濟》

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新加坡尋求推出新黃金合約，挑戰紐約倫敦主導地位

美股「恐慌指數」進一步下跌，低於長期平均水平；高盛上調標普５００指數１２個月目標至６

５００點

高盛預計美元兌亞洲貨幣將下跌，受分散化投資影響

葛蘭素史克將以２０億美元收購脂肪肝潛在治療藥物

三星電子以１５億歐元收購德國ＨＶＡＣ系統製造商

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《其他消息》

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李家超晤科威特領導人，冀與海合會國家簽自貿協定；李家超稱香港與科威特就２４項成果達共

識，將簽署諒解備忘錄

ＭＳＣＩ中國Ａ股指數換入海思科等５股，重農商行納入中國指數；ＭＳＣＩ中國小型股指數納

入１２隻港股，剔出１０隻；ＭＳＣＩ香港微型股指數納入７隻股份，剔出１６隻

小額包裹關稅降至５４％，香港郵政續停收寄美國包裹；美國下調對華關稅，貨運業料本港下周

出貨量激增

證監會與加拿大安大略省證監會簽訂ＭＯＵ加強合作；證監會與愛爾蘭央行加強公募基金分銷合

作

投資推廣署首四月協助２２３家海內外企業來港開設及擴展業務

人才辦邀近５０家企業辦全球線上招聘會提供逾７００個職位空缺

孫玉菡稱２元乘車實名制後違規大減，港鐵將１４宗個案交警方跟進

廉署起訴生產力局前職員等４人，涉詐騙逾７００萬資助及偽造帳目

發展海洋經濟被指缺少頂層規劃，謝展寰稱現有模式切合香港情況

陳浩濂稱仍有其他業者申請成為許可倉庫，無特定數量目標

陳美寶稱兩車隊約三百輛的士試運，第三方供應商研推統一召車平台

中原投資今成立學生公寓品牌，首個項目最快本月招租；施永青稱世界將繼續受特朗普摧殘，樓

價見底機會大

房委會指公屋一般申請者平均輪候時間維持５﹒３年

國安法附例生效，國安公署６個履職場所列為禁地；立法會內會明早舉行特別會議，審議國安條

例附屬法例

金管局指４月外匯基金境外資產減少３０６億元

港府歡迎立法會通過修例草案，引入公司遷冊機制；保監局歡迎立法會通過法例落實公司遷冊制

度

旅遊指數９０％港人計劃今年旅行，購物療法愈來愈受歡迎

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