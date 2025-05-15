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15/05/2025 16:45

《外圍焦點》鮑威爾發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據

　　《經濟通通訊社１５日專訊》市場持續關注國際貿易局勢及其對後市的影響，美股三大指數
昨日（１４日）收市升跌不一。道指跌８９﹒３７點或０﹒２１％，收報４２０５１﹒０６點；
標普５００指數微升６﹒０３點或０﹒１０％，報５８９２﹒５８點；納指升１３６﹒７２點或
０﹒７２％，收於１９１４６﹒８１點。港股方面，恆生指數收市報２３４５３，跌１８７點或
０﹒８％，成交２００２億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在阿姆斯特
丹ＩＳＤＡ組織的第３９屆年度大會上發表主旨演講。７：３０ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內、
法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在數字歐元會議上講話。美聯儲召開第二屆Ｔｈｏｍａｓ　
Ｌａｕｂａｃｈ研究會議，這次會議將重點關注貨幣政策和經濟方面的研究，預計將為美聯儲承
諾每五年進行一次的貨幣政策框架審查提供學術視角（至１６日）；８：４０ｐｍ，美聯儲主席
鮑威爾將發表講話。１０：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員丁格拉發表演講
。１６日凌晨２：０５ａｍ，美聯儲理事巴爾在一個線上研討會上致開幕詞（預錄視頻）。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由
０﹒２％擴大至０﹒４％，經季節調整年率升幅料維持於１﹒２％；３月工業生產年率升幅料由
１﹒２％擴大至２﹒５％，經季節調整月率升幅料由１﹒１％擴大至２％。今晚８：３０ｐｍ，
美國公布４月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒４％改善至升０﹒２％，年率升幅料由
２﹒７％收窄至２﹒５％；４月零售銷售月率料維持不變；連續申請失業救濟金人數料由
１８７﹒９萬升至１８９萬；首次申請失業救濟金人數料維持於２２﹒８萬；５月紐約聯邦儲備
銀行製造業指數料由負８﹒１收窄至負８。９：１５ｐｍ，美國公布４月產能利用率，料維持於
７７﹒８％；４月工業生產月率料由下滑０﹒３％改善至升０﹒１％。１０：００ｐｍ，美國公
布５月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於４０。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：阿里巴巴（ＵＳ﹒ＢＡＢＡ）、貝殼（ＵＳ﹒ＢＥＫＥ）
、比特數字（ＵＳ﹒ＢＴＢＴ）、阿特斯太陽能（ＵＳ﹒ＣＳＩＱ）、網易有道
（ＵＳ﹒ＤＡＯ）、高途（ＵＳ﹒ＧＯＴＵ）、網易（ＵＳ﹒ＮＴＥＳ）、沃爾瑪
（ＵＳ﹒ＷＭＴ）、極氪（ＵＳ﹒ＺＫ）等。（ｗａ）

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