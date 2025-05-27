《日入而息》小米首季多賺６５％勝預期，標普穆迪確認香港評級

《今天重點》

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小米（０１８１０）首季經調整盈利升６５％至１０７億人幣，勝預期；小米首季電動車及ＡＩ

創新業務虧損按季收窄；小米盧偉冰指ＹＵ７發布後，有興趣人士多於ＳＵ７時的３倍

快手（０１０２４）首季經調整盈利升４﹒４％至４５﹒８億元人幣

標普確認香港「ＡＡ＋╱Ａ－１＋」評級，展望維持穩定；穆迪確認香港評級為「Ａａ３」，上

調評級展望至「穩定」；港府稱香港獲確認評級反映全球不確定性增加之際仍具備韌性

領展（００８２３）全年可分派總額增４﹒６％，末期每基金分派１３７﹒４５仙；領展全年香

港零售收益總額增１﹒４％，續租租金調整率負２﹒２％；中港零售續租租金率短期續受壓，出

租率可維持

卓永興稱促進銀髮經濟工作組就５個範疇提出３０項措施

李家超稱國際調解院總部落戶香港可提升本港國際地位兼具經濟效益；拒精進建築註冊續期決定

正確，確保工程進度影響減至最低；港鐵事故反映處理突發事件能力不足，向其提出四點要求；

多家傳媒機構被查稅，李家超稱記者無特權逃稅，團體不應姑息養奸

傳商務部與比亞迪（０１２１１）等車企討論「零公里」二手車等問題

美基金擬競購澳達爾文港，外交部指中企權益應受保護；嵐橋集團回應美基金擬購澳洲達爾文港

租約：無意出售；回應「中國債務責任論」，外交部表示公道自在人心

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《即日市況》

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恒指全日倒升９９點收報２３３８１，北水流入百二億，美團跌轉升

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒１８％四連挫，成交不足萬億

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《美元匯價》

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美元兌日圓走弱，１４２是初步支持

歐元最新報１﹒１３４６╱４７，日圓最新報１４３﹒９３╱９５

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《公司業績》

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領展（００８２３）全年可分派總額增４﹒６％，末期每基金分派１３７﹒４５仙；領展全年香

港零售收益總額增１﹒４％，續租租金調整率負２﹒２％；中港零售續租租金率短期續受壓，出

租率可維持

小米（０１８１０）首季經調整盈利升６５％至１０７億人幣，勝預期；小米首季電動車及ＡＩ

創新業務虧損按季收窄；小米盧偉冰指ＹＵ７發布後，有興趣人士多於ＳＵ７時的３倍

知乎（０２３９０）首季虧損收窄至１００９萬人幣，經調整淨利潤６９４萬人幣

中國動向（０３８１８）認購源峰固定收益投資基金Ａ類份額

快手（０１０２４）首季經調整盈利升４﹒４％至４５﹒８億元人幣

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《公司資訊》

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中海油（００８８３）巴西Ｍｅｒｏ４項目投產

喆麗控股（０２２０９）第二座ＡＭＲ智能倉庫投入運營

百度（０９８８８）支持的ＡＩ初創公司百圖生科擬赴港上市

廣汽（０２２３８）在巴西一次推五款新車，目標今年銷售８０００輛

騰訊（００７００）副總裁表示技術重塑個體創作生態，催生小微創意公司；網絡盛傳微信朋友

圈傳可查訪客記錄，騰訊表示暫無此功能

招商永隆上調一年期港元定存息，滙豐３個月跌穿１厘

天下一表示從未推出公眾影視投資平台，亦未授權進行集資或推廣

美團（０３６９０）王興稱不惜一切代價打贏外賣戰；美團加入６１８電商大戰，每人派６１８

元消費券外賣閃購均適用

港交所（００３８８）據報擬最快明年上半年啟動「零日期權」交易

滙控（００００５）傳裁減數十名分析師，包括債券專家Ｓｔｅｖｅｎ Ｍａｊｏｒ

新世界（０００１７）滶晨成功標售１７伙，單日套現１０億元

京東幣鏈表示穩定幣沙盒測試屆第二階段，測試跨境及零售支付等場景

時代中國（０１２３３）據報獲香港法院批准就離岸重組計劃舉行債權人投票

傳商務部與比亞迪（０１２１１）等車企討論「零公里」二手車等問題

同源康醫藥（０２４１０）蔣鳴昱辭任副總裁，６月１３日起生效

洪九果品（０６６８９）接獲額外復牌指引，續停牌

恒隆（００１０１）內地八成營運物業組合已採用可再生能源供電

長汽（０２３３３）魏建軍稱汽車業已出現「恒大」，只是仍未爆破

周生生（００１１６）消費兩極化入門級產品銷售增，五一黃金周同店銷售理想

招商局中國基金（００１３３）附屬出資３０００萬元人民幣投資ＪＢＤ

榮昌生物（０９９９５）國家藥品監督管理局批准泰它西普在中國上市

大悅城地產（００２０７）首季合同銷售總金額按年跌６５﹒９％

中國生物製藥（０１１７７）ＴＱＢ２１０２Ｉ期研究數據已於ＡＳＣＯ年會公布

灣區發展（００７３７）４月廣深高速公路月總路費收入按年跌４％

美中嘉和（０２４５３）質子治療大模型正式發布，成功部署於廣州泰和腫瘤醫院

耀才植耀輝（０１４２８）恒指短期仍會維持區間２３０００－２４０００點上落

阿里巴巴（０９９８８）與ＳＡＰ戰略合作，助力企業加速ＡＩ數碼化進程

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《中國要聞》

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李強稱中方願同柬埔寨加強基建、製造等領域合作

日本大阪交易所正式上市「上海天然橡膠期貨」；印尼主權基金與中投公司探索中國－東盟製造

業等機遇

陸家嘴論壇今年６月１８－１９日上海舉行

央視籲警惕網購「低價海外正品」陷阱，上海已拘十人

５月廣州二手住宅網簽量同比增長１７﹒７３％；統計局指工業企業利潤穩定恢復，展現強大抗

衝擊能力；４月全國規模以上工業企業利潤增３％，增速加快

商務部落實外商投資企業利潤再投資遞延納稅政策；如有經開區符合上市融資條件，將予以支持

；推動各地出台深化國家級經開區改革配套措施

環境部開展多領域多層次減污降碳協同創新試點

市監總局嚴格規範涉企行政檢查，優化分級分類監管

網信辦全力整治「開盒」，促抖音等平台落實打擊行動

國務院、中央軍委公布《重要軍工設施保護條例》

國務院反壟斷委員會表示積極作為，整治「內捲式」競爭

人行４４８０億逆回購利率持平，淨投放９１０億

京傳起草「中國製造２０２５」新方案，謀求科技自主

北京城市副中心交通樞紐等一批重點工程投用在即

上海開展不動產信託登記試點，設置慈善信託專項條款

浙江推動外貿優品納入消費品「以舊換新」範圍

中國太保在上海成立戰新併購私募基金，出資約９０億

母女入北京環球影城狂偷逾３萬元商品，判緩刑罰７千

字節、中信建投否認能藉銀行大額存款獲得實習名額；興業銀行新存一千萬送名企實習額，實習

期內不能撤資；興業銀行回應大額存款換實習機會：需經企業考核評估

車企價格戰擠壓上游企業利潤，業內憂陷質量安全問題

小馬智行在杜拜啟動Ｒｏｂｏｔａｘｉ測試運營，明年推商業化運營

文遠知行Ｒｏｂｏｔａｘｉ將上線沙特Ｕｂｅｒ試運

國家大基金二期廈門成立產投公司，註冊資本五千萬

山東一化工廠爆炸傷亡未明，應急管理部派員增援

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒９３％，報２１３３６﹒５４點

新華網指台灣民進黨黑客組織網絡攻擊廣州某科技公司

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《大國博弈》

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美基金擬競購澳達爾文港，外交部指中企權益應受保護；嵐橋集團回應美基金擬購澳洲達爾文港

租約：無意出售；回應「中國債務責任論」，外交部表示公道自在人心

歐盟敦促Ｓｈｅｉｎ遵守消費者保護法，否則面臨罰款

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《國際要聞》

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烏克蘭稱中國向俄軍工廠供應物資，京表示反對無端指責

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《外圍經濟》

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日本央行行長表示若經濟如預期改善，將調整寬鬆政策；日本財務大臣表示孳息率上升不會妨礙

日本國債穩定發行；日本３４年來首次失去最大債權國地位，德國取而代之；日本超長國債孳息

率大跌，消息稱財務省或減長債發行；日本４月服務業生產物價指數升幅放緩至３﹒１％

英國擬投３０億英鎊培養國內人才，減少依賴外籍勞工

豐田擬將ＧＲ Ｃｏｒｏｌｌａ跑車部分生產遷往英國

特斯拉４月歐盟銷量暴跌近５３％，連續４個月下跌

Ｓｔｒａｔｅｇｙ購逾４千枚比特幣，總儲備量逾５８萬

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《其他消息》

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李家超稱國際調解院總部落戶香港可提升本港國際地位兼具經濟效益；拒精進建築註冊續期決定

正確，確保工程進度影響減至最低；港鐵事故反映處理突發事件能力不足，向其提出四點要求；

多家傳媒機構被查稅，李家超稱記者無特權逃稅，團體不應姑息養奸

許正宇出訪多倫多，鼓勵企業來港發展財富管理和家辦業務

卓永興稱促進銀髮經濟工作組就５個範疇提出３０項措施

入境處料端午節長周末約３２０萬人次出入境

房屋局批出屯門青福里與啟德世運道簡約公屋營運及管理服務合約

旅發局總幹事程鼎一料今年底離任，當局展開全球招聘

標普確認香港「ＡＡ＋╱Ａ－１＋」評級，展望維持穩定；穆迪確認香港評級為「Ａａ３」，上

調評級展望至「穩定」；港府稱香港獲確認評級反映全球不確定性增加之際仍具備韌性

大熊貓龍鳳胎命名，家姐名為「加加」細佬叫「得得」

警方取消通訊系統招標改採直接購買方式，因涉地緣政治風險評估

陳茂波稱香港為美國科技學者首選目的地，人才計劃申請逾４７萬宗

韓國女團ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ世巡，明年１月在啟德體育園演出兩場

瑞銀指恒指今年目標２４５００點，ＨＩＢＯＲ跌反映資金流入本港

仲量聯行指４月甲廈錄正吸納量，租金按月跌０﹒５％

前安盛理財顧問訛稱客戶投保詐騙佣金１６０萬元罪成判囚５１個月

證監會取得針對國農控股前董事及高層為期兩至九年的取消資格令

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