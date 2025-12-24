《日入而息》恒生私有化兩大投票顧問籲股東支持，貝萊德及MSC傳考慮退出收購長和港口業務

基因治療公司芳拓生物遞表在港上市，今年首9個月虧損1331萬美元

瑞派寵物醫院遞在港上市申請，上半年虧損收窄至2842萬人幣

廣州新濟醫藥提交在港上市申請，上半年虧損收窄至1925.6萬人幣

保險中介白鴿在線通過上市聆訊，上半年虧損擴大至2154.5萬元人民幣

濱海投資(02886)附屬與中石化天然氣增資逾2億元人民幣，為中石化液化天然氣項目提供資金

卓越教育(03978)受託人斥22萬元購5.3萬股

金輪天地控股(01232)延長債務重組計劃截止日期

威勝控股(03393)與博裕投資訂立增資協議

金沙中國(01928)與LVS重續共享服務協議

非凡領越(00933)Haglofs VASA概念店於上海開幕

中信股份(00267)非執董張麟因工作調動辭任

洪九果品(06689)遭聯交所除牌，下周二取消上市地位

亨泰消費品(00197)之附屬收購一間旅行團公司，涉資97.2萬港元

百奧賽圖(02315)獲納入港股通證券名單

零跑汽車(09863)2026年銷量目標100萬輛

阿里(09988)海外電商業務據報下月杭州辦大會，料推海外托管模式力撼亞馬遜

中海油(00883)在渤海獲得秦皇島29-6億噸級油田發現

消息指貝萊德、MSC潛在放棄長和(00001)港口交易，因中遠海運集團要求多數權益

通訊局批准新城電台更改其傳送計劃，本月31日起生效

兩大獨立投票顧問ISS及Glass Lewis呼籲股東支持私有化

PAObank推出年終快閃高息優惠，7天港元定存高達10厘

思考樂教育(01769)根據股份獎勵計劃購買股份

高山企業(00616)訂立不具法律約束力諒解備忘錄

TKS Limited旗下紅磡高山道悅麓提供83伙，全數單位均屬開放式及1房

京東佳寶直供江蘇大閘蟹銷量逾19萬勝去年全年港進口量，聖誕節舉行八折促銷

中國銀行(03988)二級資本債券發行完畢

灣區發展(00737)11月廣深高速公路月總路費收入按年基本持平

惠譽將萬科(02202)長期發行人違約評等下調至限制性違約

協鑫科技(03800)向40名合資格人士無償授出合共2.72億股獎勵股份

阿里巴巴(09988)向若干員工授約227.8萬股

麗珠醫藥(01513)萊康奇塔單抗注射液上市許可申請獲國家藥品監督管理局受理

綠葉製藥(02186)授予恩華3款抗精神病藥長效針劑產品中國獨家商業化權利，收2000萬美元授權費

微創機器人(02252)圖邁全球商業化裝機突破百台

中國星集團(00326)控股股東售8100萬股公司股份

出門問問(02438)根據限制性股票單位計劃授出654.8萬股獎勵股份

騰訊(00700)今斥6.36億元回購105.6萬股

五礦地產(00230)接納一筆銀行授出總額為7.8億元之364天循環貸款額度

中海物業(02669)附屬對一物管公司增資3900萬元人民幣，稱為張家口擴展業務提供良好機會

世茂集團(00813)已有238億元人幣境內貸款獲展期

中興通訊(00763)已收到部分大模型廠合作邀約，相關溝通正在推進

健康之路(02587)全資附屬公司與肖靖訂立股權轉讓協議，總代價為167.8萬元人民幣