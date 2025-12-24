《日入而息》恒生私有化兩大投票顧問籲股東支持，貝萊德及MSC傳考慮退出收購長和港口業務

|消息指貝萊德、MSC潛在放棄長和(00001)港口交易，因中遠海運集團要求多數權益
|兩大獨立投票顧問ISS及Glass Lewis呼籲股東支持私有化
|財庫局與證監會總結虛擬資產交易商及託管人制度諮詢，另就兩新制度展開進一步諮詢
|中原CCL按周跌1%，明年首季目標重回2024年撤辣後高位
|向華強夫婦沽中國星(00326)8100萬股公司股份，冀減輕股權高度集中
|政府就啟德郵輪碼頭下一份租約公開招標，引入KPI營運商未達標須補償
|美擬對華半導體加關稅，外交部指美方做法擾亂全球產供鏈穩定
|發改委、商務部發布新版鼓勵外商投資產業目錄；商務部召開外企圓桌會加大政策支持，促外貿創新發展
|美國制裁前歐盟官員，指其進行「惡劣的域外審查」
|新一批淫媒檔案公布，特朗普被接揭多次乘搭愛潑斯坦私人飛機
|恒指半日市升44點收報25818，成交不足千億，中芯喜漲滙控續破頂
|滬綜指收升0.53%走出六連漲，商業航天概念全日走強
|歐元最新報1.1799/01，日圓最新報155.84/85
|基因治療公司芳拓生物遞表在港上市，今年首9個月虧損1331萬美元
|瑞派寵物醫院遞在港上市申請，上半年虧損收窄至2842萬人幣
|廣州新濟醫藥提交在港上市申請，上半年虧損收窄至1925.6萬人幣
|保險中介白鴿在線通過上市聆訊，上半年虧損擴大至2154.5萬元人民幣
|濱海投資(02886)附屬與中石化天然氣增資逾2億元人民幣，為中石化液化天然氣項目提供資金
|卓越教育(03978)受託人斥22萬元購5.3萬股
|金輪天地控股(01232)延長債務重組計劃截止日期
|威勝控股(03393)與博裕投資訂立增資協議
|金沙中國(01928)與LVS重續共享服務協議
|非凡領越(00933)Haglofs VASA概念店於上海開幕
|中信股份(00267)非執董張麟因工作調動辭任
|洪九果品(06689)遭聯交所除牌，下周二取消上市地位
|亨泰消費品(00197)之附屬收購一間旅行團公司，涉資97.2萬港元
|百奧賽圖(02315)獲納入港股通證券名單
|零跑汽車(09863)2026年銷量目標100萬輛
|阿里(09988)海外電商業務據報下月杭州辦大會，料推海外托管模式力撼亞馬遜
|中海油(00883)在渤海獲得秦皇島29-6億噸級油田發現
|通訊局批准新城電台更改其傳送計劃，本月31日起生效
|PAObank推出年終快閃高息優惠，7天港元定存高達10厘
|思考樂教育(01769)根據股份獎勵計劃購買股份
|高山企業(00616)訂立不具法律約束力諒解備忘錄
|TKS Limited旗下紅磡高山道悅麓提供83伙，全數單位均屬開放式及1房
|京東佳寶直供江蘇大閘蟹銷量逾19萬勝去年全年港進口量，聖誕節舉行八折促銷
|中國銀行(03988)二級資本債券發行完畢
|灣區發展(00737)11月廣深高速公路月總路費收入按年基本持平
|惠譽將萬科(02202)長期發行人違約評等下調至限制性違約
|協鑫科技(03800)向40名合資格人士無償授出合共2.72億股獎勵股份
|阿里巴巴(09988)向若干員工授約227.8萬股
|麗珠醫藥(01513)萊康奇塔單抗注射液上市許可申請獲國家藥品監督管理局受理
|綠葉製藥(02186)授予恩華3款抗精神病藥長效針劑產品中國獨家商業化權利，收2000萬美元授權費
|微創機器人(02252)圖邁全球商業化裝機突破百台
|中國星集團(00326)控股股東售8100萬股公司股份
|出門問問(02438)根據限制性股票單位計劃授出654.8萬股獎勵股份
|騰訊(00700)今斥6.36億元回購105.6萬股
|五礦地產(00230)接納一筆銀行授出總額為7.8億元之364天循環貸款額度
|中海物業(02669)附屬對一物管公司增資3900萬元人民幣，稱為張家口擴展業務提供良好機會
|世茂集團(00813)已有238億元人幣境內貸款獲展期
|中興通訊(00763)已收到部分大模型廠合作邀約，相關溝通正在推進
|健康之路(02587)全資附屬公司與肖靖訂立股權轉讓協議，總代價為167.8萬元人民幣
|中康控股(02361)為182家製藥企業提供「+AI」數智解決方案
|北京市機器人產業協會將於本月26日成立
|能源局指11月份全社會用電量同比增長6.2%
|國資委推進戰略專業化重組併購，加強上市公司市值管理
|深圳地鐵客運量已超31億人次，提前19天超越去年全年
|中國商飛今年C919飛機交付量恐低於目標
|財政部據報明年國債發行總規模仍會保持較高水平
|人行260億逆回購利率持平，淨回籠208億
|人行等八部門支持探索推進內地與新加坡數字人民幣跨境支付試點
|國有大行響應信用修復政策，業內指新發貸款仍將堅持風控原則
|發改委等三部門明確完善幼兒園收費政策，明年起施行
|官媒指地產開發投資下降是落實控增量要求的正向反應
|字節跳動發布形式化數學推理專用模型Seed Prover 1.5
|深勢科技完成超8億元人民幣C輪融資
|「杭州六小龍」之一雲深處啟動IPO輔導，月初完成5億元融資
|海關總署推進海南自貿港建設，開展跨境貿易便利化專項行動
|北京樓市放寬非京籍家庭購房條件，支持多子女家庭住房需求
|武漢11宗涉宅用地41.58億元成交，最高溢價率約10%
|台股收升0.22%，報28371.98點
|美擬對華半導體加關稅，外交部指美方做法擾亂全球產供鏈穩定
|澳元升至年內新高，市場押注澳洲央行明年加息
|美匯指數逼近11周低點，日圓持續反彈
|政府再度委任霍啟剛為藝發局主席，葉傲冬任副主席；政府再度委任霍啟剛為西九管理局董事局非公職成員；政府委任彭韻僖及再度委任張泰強出任存保會委員；政府委任林詩棋接替馬豪輝為旅監局主席
|政府就啟德郵輪碼頭下一份租約公開招標，引入KPI營運商未達標須補償
|創新科技署推出科技人才入境計劃的進一步優化措施
|運輸署預計會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路管制站
|陳恒鑌表示粵車難覓泊車位，籲車主用運輸署程式預先找位
|醫健通「跨境健康紀錄」功能即日起擴展至全港約630萬用戶
|香港信貸與四客戶訂立新貸款協議，授出金額1500萬元
|灣仔馬來西亞大廈獲財團出價13億元，交易料短期內成交
