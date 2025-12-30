  • 會員
期貨新聞

30/12/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數73805張減35521張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為73805張，較前減35521張；若計入其他月份的未平倉合約，總數291915張，增24609張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/12(一)73805-3552129191524609
24/12(三)109326-37749267306-17658
23/12(二)147075-3305428496426399
22/12(一)180129-33544258565-1485
19/12(五)2136731224826005021736

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/12(一)38251-30726138387-6826
24/12(三)68977-19451452139665
23/12(二)70922-133011355486121
22/12(一)84223-47421294275572
19/12(五)88965-30521238554396

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》

