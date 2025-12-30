恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數73805張減35521張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為73805張，較前減35521張；若計入其他月份的未平倉合約，總數291915張，增24609張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/12(一)
|73805
|-35521
|291915
|24609
|24/12(三)
|109326
|-37749
|267306
|-17658
|23/12(二)
|147075
|-33054
|284964
|26399
|22/12(一)
|180129
|-33544
|258565
|-1485
|19/12(五)
|213673
|12248
|260050
|21736
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/12(一)
|38251
|-30726
|138387
|-6826
|24/12(三)
|68977
|-1945
|145213
|9665
|23/12(二)
|70922
|-13301
|135548
|6121
|22/12(一)
|84223
|-4742
|129427
|5572
|19/12(五)
|88965
|-3052
|123855
|4396
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
