《日入而息》李嘉誠蟬聯福布斯香港首富，金管局稱香港商業房地產貸款沒有集中風險

長和(00001)稱已通知馬士基旗下APM接管旗下港口行動會造成損害，並引發法律行動

李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位；恒地(00012)李家傑及李家誠指未來5年中環旗艦項目相繼落成，綠色能源成增長動力之一

聯想集團(00992)第三財季少賺21%，毛利率微跌；第三財季收入升18%創新高，料ISG本財年內扭虧

華虹(01347)去年第四季虧轉盈1745.4萬美元，料今年首季收入大致持平

金管局指香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等；金管局阮國恒稱去年香港銀行體系穩健和具韌性，信貸風險維持可控；金管局稱香港商業房地產貸款沒有集中風險，銀行撥備足夠風險可控

阿聯酋央行加入債務工具中央結算系統，與香港金管局深化金融合作及市場互聯互通；迅清結算歡迎阿聯酋央行加入CMU，將持續探討雙向資金流動

港交所(00388)委任馬鴻嘉為董事總經理及中東地區首席代表

李家超指示各政策局成立預備小組，年內完成對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」

據報阿里(09988)再加碼即時零售，未來三年卸去虧損負擔；千問App「春節30億大免單」上線6天，AI下單1.2億筆

中國對歐盟乳製品徵收反補貼稅，稅率最高11.7%，為期五年；商務部表示期待更多中國車企與歐方就價格承諾達成一致

字節Seedance 2.0正式發布，賈樟柯讚厲害「準備用它做短片」；字節跳動初定14日發布豆包大模型2.0，引入實時檢索增強能力；Seedance 2.0無法生成明星、品牌相關視頻，官方稱涉版權問題