《日入而息》李嘉誠蟬聯福布斯香港首富，金管局稱香港商業房地產貸款沒有集中風險

|長和(00001)稱已通知馬士基旗下APM接管旗下港口行動會造成損害，並引發法律行動
|李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位；恒地(00012)李家傑及李家誠指未來5年中環旗艦項目相繼落成，綠色能源成增長動力之一
|聯想集團(00992)第三財季少賺21%，毛利率微跌；第三財季收入升18%創新高，料ISG本財年內扭虧
|華虹(01347)去年第四季虧轉盈1745.4萬美元，料今年首季收入大致持平
|金管局指香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等；金管局阮國恒稱去年香港銀行體系穩健和具韌性，信貸風險維持可控；金管局稱香港商業房地產貸款沒有集中風險，銀行撥備足夠風險可控
|阿聯酋央行加入債務工具中央結算系統，與香港金管局深化金融合作及市場互聯互通；迅清結算歡迎阿聯酋央行加入CMU，將持續探討雙向資金流動
|港交所(00388)委任馬鴻嘉為董事總經理及中東地區首席代表
|李家超指示各政策局成立預備小組，年內完成對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」
|據報阿里(09988)再加碼即時零售，未來三年卸去虧損負擔；千問App「春節30億大免單」上線6天，AI下單1.2億筆
|中國對歐盟乳製品徵收反補貼稅，稅率最高11.7%，為期五年；商務部表示期待更多中國車企與歐方就價格承諾達成一致
|字節Seedance 2.0正式發布，賈樟柯讚厲害「準備用它做短片」；字節跳動初定14日發布豆包大模型2.0，引入實時檢索增強能力；Seedance 2.0無法生成明星、品牌相關視頻，官方稱涉版權問題
|特朗普在白宮會見內塔尼亞胡，稱與伊朗達成協議是首選；美國眾議院投票否決特朗普對加拿大加徵關稅，6名共和黨議員倒戈；美國1月聯邦預算赤字降至950億美元，關稅收入大幅高於去年同期
|三藍籌放榜見光死，恒指全日跌233點收報27032惟兩萬七有支持，北水續流入
|滬綜指收升0.05%四連揚，算力、半導體芯片板塊活躍
|歐元最新報1.1885/87，日圓最新報152.91/93
|利華控股(01346)全年純利跌7.4%至1587.1萬美元，派息7港仙
|秀商時代(01849)中期業績將延遲發表，續停牌
|A股美格智能通過本港上市聆訊，去年首9個月多賺25%
|京新藥業遞表港交所，公司專注中樞神經及心腦血管領域
|海致科技集團(02706)暗盤報87.6元，高招股價逾倍
|沃爾核材(09981)暗盤報21.04元，高招股價近5%
|北京市監局約談攜程(09961)等12家第三方火車票網絡銷售平台
|渣打(02888)夥加密貨幣做市商B2C2，擴大機構獲取數碼資產渠道
|網易(09999)Q4少賺27%遜預期，丁磊稱AI重塑遊戲競爭壁壘，優勝劣汰加劇
|宏利(00945)香港及澳門去年核心盈利升26%，新造業務價值增31%
|美團(03690)升級AI管家「問小團」兼派券促進新春消費
|京東(09618)夥南韓電商平台11Street戰略合作
|中電(00002)新建三座變電站已投入運作，有信心應付未來十年北都電力需求
|華虹(01347)去年第四季虧轉盈1745.4萬美元，料今年首季收入大致持平
|同源康醫藥(02410)約1.21%非上市股份獲准轉換為H股上市
|聯交所指大灣區聚變力量(01189)本月16日起除牌
|香江電器(02619)批准H股全流通，涉約75%非上市股份
|復宏漢霖(02696)一款用於多發性骨髓瘤注射液1期臨床獲國家藥監局批准
|樂摩科技(02539)夥上海貓一會成立辦公場所機器按摩服務合營公司
|華潤置地(01109)1月總合同銷售金額按年增長0.4%
|客戶資料遭暗網洩漏，巨騰國際(03336)進行評估6台主機中，有4台未經授權訪問
|穎通控股(06883)獲法國家居香氛品牌CARRIERE FRERES內地及港澳獨家經銷及銷售權
|首創環境(03989)訂立AI研發項目相關協議，收取總代價共416.6萬元人民幣
|BOSS直聘(02076)受託人購約33萬股A類普通股
|聯通(00762)王利民今起因工作調動辭任高級副總裁
|中移動(00941)何飈因工作調動今起辭任執董、首席執行官等職務
|恒地(00012)李家傑及李家誠：未來5年中環旗艦項目相繼落成，綠色能源成增長動力之一
|中國中冶(01618)1月新簽合同額按年跌16%
|貓屎咖啡(01869)擬與加油咖啡探索咖啡供應鏈體系、連鎖門店等業務
|綠景中國地產(00095)清盤呈請聆訊延期至6月1日
|港交所(00388)委任馬鴻嘉為董事總經理及中東地區首席代表
|中煤能源(01898)1月商品煤銷量按年跌7.3%
|KFM(03816)本月27日審議派特別股息建議
|合景泰富(01813)一項違約票據將於本月13日後除牌，未償還本金額4億美元
|中銀香港(02388)FamilyMAX全新高端家庭客戶按年增長兩成
|習近平視像慰問解放軍部表示隊過去一年有效應對各種風險挑戰；對國家自然科學基金會作指示強化基礎研究戰略性布局
|北京副市長稱首都都市圈範圍劃定基於「四個中心」輻射帶動能力；北京結合首都都市圈規劃實施，主動謀劃一批重點改革；河北副省長稱首都都市圈空間協同規劃，雄安新區從三方面發力
|台灣去年對大陸投資金額年減59%，陸資赴台金額年減65%
|廣東為1929個「白名單」項目提供授信1.2萬億元，落地9119億元
|昆明市爛尾項目整改專題民主生活會召開，中紀委到會指導
|中汽協表示絕大多數重點車企已壓縮帳期至60天內，平均約54天
|「跨境理財通」累計辦理資金跨境匯劃金額1313億元
|今年以來內地公募基金新發規模超2000億元
|市監總局發布汽車行業價格合規指南，蝕本補貼有「重大法律風險」
|商務部促各地鼓勵春節走出家門消費，保障假期可線下申領補貼
|發改委等三部門加快建立無人機責任保險強制投保制度
|交通部指1月城市軌道交通客運量環比降1.4%，同比增16.5%
|去年結婚登記676.3萬對，同比增一成，離婚減少77萬對
|網信辦整治春節網絡環境，針對渲染婚姻恐懼、用AI炮製雞湯網文等
|人行進行4000億14天逆回購，7天逆回購1665億利率持平；明日開展1萬億買斷式逆回購操作，期限六個月；截至去年末全國共開立銀行帳戶155.56億戶
|廣藥集團腐敗窩案17宗典型案例公布，涉王老吉、白雲山等子公司高管
|北京大學科研團隊構建出首個大規模量子通信芯片網絡
|DeepSeek新模型上下文達百萬級token，可處理超長文本
|全球人工智能應用場景中心LuckyMate.AI落戶深圳華強北
|國資委表示央企應積極擴大算力有效投資，建設「AI+」產業
|花旗中國區總裁張文杰稱推動全資券商與期貨牌照落地
|影石Insta360年會送出5套大灣區商品房，創始人劉靖康稱去年營收史上最高
|春運首周中國往返日本旅客量按年跌約54%
|商務部表示3月9日前對加拿大油菜籽反傾銷發布仲裁公告
|特朗普4月初訪問中國？外交部表示雙方就此保持著溝通；回應中美舉行高層會談，商務部表示中美經貿團隊各層級保持密切溝通
|中國對歐盟乳製品徵收反補貼稅，稅率最高11.7%，為期五年；商務部表示期待更多中國車企與歐方就價格承諾達成一致
|荷蘭法院下令調查安世半導體，中國外交部指問題根源是荷方不當行政干預
|據報考慮退出美墨加協定，為重啟談判添變數
|特朗普在白宮會見內塔尼亞胡，稱與伊朗達成協議是首選；美國眾議院投票否決特朗普對加拿大加徵關稅，6名共和黨議員倒戈；美國1月聯邦預算赤字降至950億美元，關稅收入大幅高於去年同期
|日本軟銀2025年第四財季淨利2486億日圓；日本1月批發通脹率降至2.3%，連續兩個月放緩；無視美國強勁就業數據，對沖基金看漲日圓
|強勁美國就業數據遏金價升勢，投資者減息憧憬降溫
|xAI推重大重組引關注，馬斯克表示調整有助公司步入新階段後提升效率
|阿聯酋央行加入債務工具中央結算系統，與香港金管局深化金融合作及市場互聯互通；迅清結算歡迎阿聯酋央行加入CMU，將持續探討雙向資金流動
金管局指香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等；金管局阮國恒稱去年香港銀行體系穩健和具韌性，信貸風險維持可控
|兩部門表示便利港資企業登記註冊，推進電子版簡化版公證文書
|李家超指示各政策局成立預備小組，年內完成對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」
|香港廉潔排名躍升至全球第12位，亞洲區居次席
|保安局計劃取消部分米埔邊境禁區及修訂邊境禁區界線；保安局局長擬建議行政長官會同行政會議命令剔除《蘋果日報》三間公司的註冊
|入境處料農曆新年假期約1138萬人次進出香港，周六陸路出境高峰期
|陳恒鑌稱立法會成立鐵路事宜小組跟進港島綫事故，促請港鐵調查工程車運作
|戴德梁行鄧淑賢稱「購房資金通」短期未必能推行，籲財案簡化投地附帶條件兼加推細地皮
|日出康城第13期項目命名「海瑅灣」，涉及2550伙
|李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位
|星展香港指去年內地及香港市場情緒顯著改善，財管業務錄強勁增長
|中原指放寬百元印花稅門檻一周年，301至400萬元二手樓成交量升逾六成
|本港去年12月商品出口貨量及進口貨量分別上升21.6%及26.5%
|2025年年底香港人口的臨時數字為751.08萬人，微升0.1%
|小六生考試疑用AI作弊，教育局建議加裝攝錄鏡頭、增設監考員防範
|房屋局表示公屋綜合輪候時間維持在5.1年
|全球首顆面向城市可持續發展AI大模型衛星「港中大一號」成功發射
