《日入而息》恒指蛇年累升32%，嘉里建設以13.8億奪筲箕灣東大街住宅地
|龍頭科技股跌幅近抹平，恒指半日市升138點收報26705，蛇年累計大升6480點
嘉里建設(00683)以13.8億奪筲箕灣東大街住宅地，高於市場預期；嘉里建設指非常榮幸投得筲箕灣東大街用地，預期為筲箕灣注入新活力；美聯測量指筲箕灣住宅地高市場預期批出反映發展商對後市具有相當信心；萊坊指筲箕灣東大街住宅地批出價錢高於預期，反映發展商對未來樓市看好
李家超發表新年賀辭，寄語踏入馬年繼續以靈活穩健步伐，把握機遇
華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘
香港黃金交易所指上周五九九金蛇年收市價為46425元
阿里(09988)據報除夕夜將開源新一代千問Qwen3.5模型；千問App推「超級請客卡」，AI幫買電影票訂單量暴增500%
|金監總局、市監總局及人行約談攜程等六家出行平台企業
|官媒指人民幣正從交易貨幣延伸至資產貨幣
|回應安世半導體案裁決，商務部表示希望荷蘭從維護產業供應鏈穩定的大局出發
特朗普政府負責制裁事務的最高官員歐赫利據悉擬離職；美國政府邊境事務主管指過千名移民執法人員已撤出明州雙城地區
《即日市況》
《美元匯價》
|歐元最新報1.1859/61，日圓最新報155.49/53
《公司資訊》
|上海哥瑞利軟件股份申請本港主板上市，去年首四個月虧損4334.3萬人幣
|中信資源(01205)印尼裁決附屬公司申索缺乏管轄權及不具可訴性
|杜甫酒業集團(00986)已與徐國強訂立服務合約
|撥康視雲-B(02592)向美國食品及藥物管理局正式提交的CBT-199新藥臨床試驗申請
|長風藥業(02652)公司獲納入恒生綜合指數成分股
|圖達通(02665)公司獲納入恒生綜合指數成分股
|復宏漢霖(02696)HLX15-SC用於多發性骨髓瘤治療的臨床試驗申請獲美國FDA批准
|東亞銀行(00023)指定分行於農曆新年延長營業時間
|智譜(02513)宣布啟動「算力合夥人」招募計劃，應對GLM-5需求激增
|騰訊元寶紅包活動追加100張萬元現金「小馬卡」
|恒地(00012)Central Yards往返中環海濱臨時行人通道年初三啟用
|石藥集團(01093)羅哌卡因長效注射液獲國家藥品監督管理局批准於中國開展臨床試驗；SYH2082注射液獲FDA批准在美國開展臨床試驗
|蔚來(09866)15日換電總量達146649次，創歷史新高
|長實(01113)郭子威稱馬年全年樓價升幅有望達10%，春節後推BLUE COAST餘貨
|新華匯富金融(00188)進一步出售14.6萬文遠知行美國存托股份，總代價127.4萬美元
|祖龍娛樂(09990)授出880萬份受限制股份單位
|彭順國際(06163)在馬來西亞向前執董彭新華提法律訴訟
|新意網集團(01686)附屬及公司與滙豐就總金額不多於30億元循環貸款融資訂立融資協議
|中國大人(01957)出售投資控股公司40%股本，代價3141.1萬元
《中國要聞》
|內地春節檔新片預售總票房破4億，2月電影總票房破10億
|春節假期首日全國高速公路充電量同比增長116%
|春運「綠皮火車」逼爆畫面瘋傳，中國鐵路指舊片拼湊翻炒及AI生成
|大疆前銷售副總裁涉受賄被刑事拘留
|金監總局、市監總局及人行約談攜程等六家出行平台企業
|人行在14日開展380億逆回購利率持平，淨投放380億
|官媒指人民幣正從交易貨幣延伸至資產貨幣
|Seedance 2.0捲侵權爭議，已暫停真人人臉參考、IP形象生成
|字節發布豆包大模型2.0，推理能力達世界頂尖水平
|外媒指降溫AI熱潮，「國家隊」據報在A股市場沽貨
《大國博弈》
|王毅稱日首相直接挑戰中國主權，14億中國人都不答應
|王毅稱中方冀美國相向而行，同時準備應對各種風險
|回應安世半導體案裁決，商務部表示希望荷蘭從維護產業供應鏈穩定的大局出發
《國際要聞》
|特朗普促哈馬斯解除武裝，和平委員會承諾為加沙重建提供50億
《外圍經濟》
|日本第四季GDP按年增長0.2%，低於預期
|美國1月通脹降溫至2.4%，創八個月新低；據統計美國大企業去年更換CEO數量創紀錄
|莫德納第四季營收超預期，虧損收窄至每股2.11美元
|富達指比特幣現貨短期需求呈結構性疲弱，關注200周平均線支持
《其他消息》
李家超稱拓黃金交易中心成香港新機遇，北都發展保持彈性吸引投資
|機管局指1月機場客運量按年升4.5%，料農曆新年高峰日總客運量達21萬人次
|陳茂波逛維園年宵提早拜年，預計春節黃金周143萬內地客訪港
|中原十大屋苑周末錄5宗成交連跌兩周，5個屋苑零成交
美聯測量指筲箕灣住宅地高市場預期批出反映發展商對後市具有相當信心；萊坊指筲箕灣東大街住宅地批出價錢高於預期，反映發展商對未來樓市看好
