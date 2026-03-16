《日入而息》傳螞蟻集團收購耀才證券交易接近獲批，周大福企業傳就73億元貸款尋求再融資

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|滙豐5月起個人客櫃枱入票每張收5元，打簿每次收50元；PayMe推出全新「消費賺回贈」平台，現金回贈最高15%
|港鐵(00066)錦上路站第二期項目共收30份意向書
|騰訊(00700)去年第四季料多賺17%，關注AI資本支出及新產品議題；騰訊雲表示啟動「龍蝦」全國免費安裝計劃，為期40天；OpenClaw創始人質疑騰訊「只復制不貢獻」，騰訊指是活躍貢獻者
|零跑汽車(09863)去年全年虧轉盈賺5.4億人幣，收入升1倍
|貝殼-W(02423)去年純利跌26.3%，派末期息9.2美仙，上季經調整淨利潤跌61%
|建滔集團(00148)全年純利升1.7倍至44億元，末期息連特別息派1.51元；建滔張國榮稱對北都發展極具信心，惟仍需商討是否需要拿地發展，中東戰火未影響銅料供應
|建滔積層板(01888)全年純利升84.2%至24.4億元，末期連特別息派53仙
|丘鈦科技(01478)去年純利升4.35倍至14.9億人幣，派息40港仙
|百圖生科傳以保密形式提交香港上市申請，擬集資數億美元，百度(09888)李彥宏有份創立
|京東集團(09618)在歐洲推出Joybuy，稱以有競爭力價格提供商品；將發動數十萬人參與數據採集，建成全球最大具身數據採集中心；京東加碼澳門布局，推出2億人幣消費券及全鏈條服務；京東外賣明起一連兩天開啟周年慶，自提低至0.01元
|內地首2月原油產量轉增，原煤產量降幅收窄；2月工業增加值增6.3%，大勝預期；2月社會消費品零售總額增2.8%，勝預期；2月固定資產投資轉正同比增1.8%，去年全年跌3.8%；2月70城樓價環比降幅繼續收窄、同比下降；首2月地產投資降11.1%，商品房銷售額跌20.2%；首2月全國城鎮調查失業率升至5.3%；首2月份經濟運行起步有力、開局良好；首2月經濟指標明顯回升，一些企業仍經營困難；測算指2月70城樓價同比跌3.2%八個月最差，環比降幅收窄至0.3%
|統計局表示CPI呈溫和回升態勢，料物價形勢繼續改善；消費增長受消費結構升級及新消費動能壯大等帶動；AI等新技術應用拓展，推動高技術製造業增加值增速快於整體工業；固投增速轉增，統計局指基建拉動投資增長3個百分點；中國能源供給保障能力強，價格輸入性影響需觀察
|孫東稱OpenClaw提供AI輔助或帶來風險，數字辦已提醒政府部門不要安裝相關應用程式；私隱專員公署關注OpenClaw及代理式AI風險，提醒機構市民審慎使用
|公屋入息限額擬上調2.8%，房屋局表示冀輪候時間縮短後檢討優化方案
|恒指收升368點報25834北水小額流出，寧王發功破頂，比亞迪小米同衝刺
|滬綜指收跌0.26%，經濟數據勝預期，芯片、消費股活躍
|歐元最新報1.1448/49，日圓最新報159.32/33
|建滔集團(00148)全年純利升1.7倍至44億元，末期息連特別息派1.51元；建滔張國榮稱對北都發展極具信心，惟仍需商討是否需要拿地發展，中東戰火未影響銅料供應
|建滔積層板(01888)全年純利升84.2%至24.4億元，末期連特別息派53仙
|丘鈦科技(01478)去年純利升4.35倍至14.9億人幣，派息40港仙
|中國利郎(01234)全年純利升9%至逾5億人幣，末期連特別息派16港仙
|彩星集團(00635)全年虧損降至3.6億元，派第二次中期連特息3仙
|傅里葉半導體通過港交所上市聆訊，去年首10個月虧損擴至5178萬人幣
|華沿機器人通過上市聆訊，首三季轉錄虧損1559萬元人民幣
|中國水務(00855)傳考慮通過發行美元債籌資最多5億美元
|花樣年控股(01777)境外債務重組計劃已獲香港法院批准；境外債重組，建議發逾110億新股及本金逾19億美元強換債和票據
|百圖生科傳以保密形式提交香港上市申請，擬集資數億美元，百度(09888)李彥宏有份創立
|中國電力(02380)附屬遠達工程獲除塵設施供應合同，涉6802萬元
|西部水泥(02233)磋商售內地若干資產予主要股東，或構成須予公布交易
|漢成發展(00361)租用越南廠房，租金總額料5639萬元
|天安卓健(00383)開市前停牌，待發內幕消息
|耀才證券(01428)開市前停牌，螞蟻集團收購要約快將到期
|騰訊(00700)去年第四季料多賺17%，關注AI資本支出及新產品議題；騰訊雲表示啟動「龍蝦」全國免費安裝計劃，為期40天；OpenClaw創始人質疑騰訊「只復制不貢獻」，騰訊指是活躍貢獻者
|會德豐地產及港鐵發展黃竹坑DEEP WATER SOUTH 6A期首推93伙，入場價906.8萬起
|華懋首輪銷售全盤160伙即日沽清，最大手買家斥逾7300萬連購12伙
|港鐵(00066)錦上路站第二期項目共收30份意向書；荃灣線新訊號系統首個工作日，港鐵表示整體運作大致暢順
|恒地(00012)李兆基白加道「李氏皇宮」連續6年蟬聯全港「租值王」，租值維持2560.8萬不變
|永泰地產(00369)上水雲向加推77伙，入場價由368.4萬元起
|智譜(02513)發布「龍蝦」基座模型GLM-5-Turbo，API價格上漲20%
|聯想中國今日起推出OpenClaw免費部署服務
|阿里巴巴(09988)據報最快本周推出企業級AI Agent，擬整合旗下B端服務
|中石化煉化(02386)表示今年境內新簽合同額目標為550億人幣，派特息顯示對未來的信心
|京東集團(09618)在歐洲推出Joybuy，稱以有競爭力價格提供商品；將發動數十萬人參與數據採集，建成全球最大具身數據採集中心；京東加碼澳門布局，推出2億人幣消費券及全鏈條服務；京東外賣明起一連兩天開啟周年慶，自提低至0.01元
|路透表示華虹(01347)研發出7納米芯片生產技術
|友邦(01299)峻宇尊尚財富中心於中環友邦金融中心開幕，提升高淨值及超高淨值客戶服務
|唐家成稱港交所(00388)會嚴格把關確保上市公司質素，本港資本市場近年取得非常不錯表現
|滙豐(00005)個人客櫃枱入票5月起收取手續費，高階客豁免；PayMe推出全新「消費賺回贈」平台，現金回贈最高15%
|花旗商業銀行在深圳舉辦「亞洲數碼領袖峰會」
|富衛集團(01828)宣布管理層任命，朱景耀7月1日起出任常務董事兼集團財務總監；富衛集團全年業績未有派息，CFO薛簡能稱首要目標是將資本重新投入到內部自然增長機會
|拓竹科技與泡泡瑪特(09992)達成和解，涉侵權的模型已全面下架
|石四藥(02005)表示布美他尼獲國家藥品監督管理局批准登記成為在上市製劑使用的原料藥
|和電香港(00215)料未來資本支出介乎4億元至5億元，新推世界Plan 2.0
|青島港(06198)去年純利按年增0.7%至52.7億人幣
|昭衍新藥(06127)成員公司投資4.6億元人民幣金融產品
|新城發展(01030)呂小平辭任執行董事及行政總裁等
|盈大地產(00432)據報將與債券投資者召開會議
|協鑫集團據報最快5月發行美元債，籌資39億元
|中國經濟開年「起步有力」，地緣風險下政策料維持觀望
|中國據報進一步收緊化肥出口，確保春耕用肥供應和價格穩定
|越南或削航班應對燃油短缺，中國外交部表示願加強協調共同應對
|內地首2月原油產量轉增，原煤產量降幅收窄；2月工業增加值增6.3%，大勝預期；2月社會消費品零售總額增2.8%，勝預期；2月固定資產投資轉正同比增1.8%，去年全年跌3.8%；2月70城樓價環比降幅繼續收窄、同比下降；首2月地產投資降11.1%，商品房銷售額跌20.2%；首2月全國城鎮調查失業率升至5.3%；首2月份經濟運行起步有力、開局良好；首2月經濟指標明顯回升，一些企業仍經營困難；測算指2月70城樓價同比跌3.2%八個月最差，環比降幅收窄至0.3%
|統計局表示CPI呈溫和回升態勢，料物價形勢繼續改善；消費增長受消費結構升級及新消費動能壯大等帶動；AI等新技術應用拓展，推動高技術製造業增加值增速快於整體工業；固投增速轉增，統計局指基建拉動投資增長3個百分點；中國能源供給保障能力強，價格輸入性影響需觀察
|分析指內地樓市現「小陽春」跡象，惟全面企穩仍不易
|房地產用地斷供？官方指供地新原則遭誤讀，建設用地儲備充足
|東莞一涉宅用地13.1億元底價成交，由華潤置地聯合體摘得
|上海調整商業用房購房貸款最低首付款比例為不低於30%；內媒指上海二手房周成交量創五年來新高，網簽系統數次崩潰
|全國衛星互聯網系統與服務標準化技術委員會獲批成立
|4月1日起跨境電商退貨不再「繞路」，商品可全國跨關區通退
|外匯局表示2月銀行結售匯順差縮至428億美元，環比下降46%
|人行1373億逆回購利率持平，另縮量進行5000億買斷式逆回購
|國家林草局原副局長李春良因涉嫌受賄被提起公訴
|西貝集團再次增資至1.04億，賈國龍持股比例下降
|vivo及iQOO部分產品18日起加價，受累半導體等成本持續大漲
|抖音回應「蘋果稅」下調有利於降低開發者成本，激發市場創新活力
|字節跳動據報叫停豆包AI眼鏡，認為難做出真正差異化能力
|騰訊合作方德適生物科技通過上市聆訊，去年首9個月虧損3664.9萬人幣
|華為春季發布會23日登場，暢享90系列手機、問界M6等發布
|中國AI大模型周調用量環比漲近12%，連續兩周超越美國
|內媒表示百億私募對「龍蝦」下封殺令，嚴禁在辦公終端設備安裝使用
|央視315晚會曝光AI大模型被「投毒」，相關業務已成產業鏈
|清華團隊開源AI課堂平台OpenMAIC，可生成AI教師自動授課
|哈囉下架所有租賃電動自行車並展開自查，央視指涉違規解除限速
|茅台集團僅參加成都春季糖酒會主會場展覽，不設酒店展區
|北京國際電影節4月16日至25日在京舉辦
|第139屆廣交會4月15日開幕，新設8個專區包括智能穿戴、無人機等
|台股收跌0.17%，報33342.51點
|特朗普威脅推遲訪華，中國外交部表示中美雙方保持著溝通；美以「未禁止進口強迫勞動產品」再發301調查，中國商務部批濫用程序
|美日據報擬提出針對中國重要礦產關稅方案
|伊朗女足多名隊員最終決定回國，放棄澳洲庇護
|日本政府開始釋放石油儲備，為4年來首次；日本防衛大臣稱沒有向霍爾木茲海峽派遣軍艦的計劃
|迪拜國際機場暫時關閉，此前伊朗警告會打擊區內美軍目標；迪拜國際機場部分航班已逐步恢復
|日本財相口頭干預，日圓兌美元匯率一度上漲0.3%；受中東危機影響，日經225指數連續第三日下跌
|思博瑞資管料美儲局本月維持利率不變，全年不減息可能性相當高
|Meta全新AI模型「牛油果」傳延至5月發布
|谷歌Gemini將逐步開放給香港所有用戶；Google宣布Gemini，AI正式開放予香港所有用戶先推網頁版，流動應用程式稍後登場
|李家超稱全速制定首份「香港五年規劃」，主動對接國家「十五五」戰略
|香港代表團日內瓦發明展奪近300獎項，創歷年最佳成績
|陳美寶稱將抓緊中東局勢為香港帶來機遇，研究加強歐美直航服務
|孫東稱OpenClaw提供AI輔助或帶來風險，數字辦已提醒政府部門不要安裝相關應用程式；私隱專員公署關注OpenClaw及代理式AI風險，提醒機構市民審慎使用
|東微電子落戶元朗創新園設半導體基地，孫東稱為港貢獻技術經驗
|保監局表示下季將就內地訪客新定義作正式諮詢，冀海外持中國護照者買壽險毋須來港
|為吸引國際企業上市，陳家強倡增設互聯互通綠色通道
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|聯交所上市委員會去年審理133份上市申請，對26宗紀律個案及15宗覆核個案進行聆訊
|中原十大屋苑周末錄11宗成交，重上雙位數水平
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|快譯通創辦人譚偉棠7500萬沽尖沙咀地盤，持貨6年跌價近一半
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