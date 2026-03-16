《日入而息》傳螞蟻集團收購耀才證券交易接近獲批，周大福企業傳就73億元貸款尋求再融資

傅里葉半導體通過港交所上市聆訊，去年首10個月虧損擴至5178萬人幣

華沿機器人通過上市聆訊，首三季轉錄虧損1559萬元人民幣

中國水務(00855)傳考慮通過發行美元債籌資最多5億美元

花樣年控股(01777)境外債務重組計劃已獲香港法院批准；境外債重組，建議發逾110億新股及本金逾19億美元強換債和票據

百圖生科傳以保密形式提交香港上市申請，擬集資數億美元，百度(09888)李彥宏有份創立

中國電力(02380)附屬遠達工程獲除塵設施供應合同，涉6802萬元

西部水泥(02233)磋商售內地若干資產予主要股東，或構成須予公布交易

漢成發展(00361)租用越南廠房，租金總額料5639萬元

天安卓健(00383)開市前停牌，待發內幕消息

耀才證券(01428)開市前停牌，螞蟻集團收購要約快將到期

騰訊(00700)去年第四季料多賺17%，關注AI資本支出及新產品議題；騰訊雲表示啟動「龍蝦」全國免費安裝計劃，為期40天；OpenClaw創始人質疑騰訊「只復制不貢獻」，騰訊指是活躍貢獻者

會德豐地產及港鐵發展黃竹坑DEEP WATER SOUTH 6A期首推93伙，入場價906.8萬起

華懋首輪銷售全盤160伙即日沽清，最大手買家斥逾7300萬連購12伙

港鐵(00066)錦上路站第二期項目共收30份意向書；荃灣線新訊號系統首個工作日，港鐵表示整體運作大致暢順

恒地(00012)李兆基白加道「李氏皇宮」連續6年蟬聯全港「租值王」，租值維持2560.8萬不變

永泰地產(00369)上水雲向加推77伙，入場價由368.4萬元起

智譜(02513)發布「龍蝦」基座模型GLM-5-Turbo，API價格上漲20%

聯想中國今日起推出OpenClaw免費部署服務

阿里巴巴(09988)據報最快本周推出企業級AI Agent，擬整合旗下B端服務

中石化煉化(02386)表示今年境內新簽合同額目標為550億人幣，派特息顯示對未來的信心

京東集團(09618)在歐洲推出Joybuy，稱以有競爭力價格提供商品；將發動數十萬人參與數據採集，建成全球最大具身數據採集中心；京東加碼澳門布局，推出2億人幣消費券及全鏈條服務；京東外賣明起一連兩天開啟周年慶，自提低至0.01元

路透表示華虹(01347)研發出7納米芯片生產技術

友邦(01299)峻宇尊尚財富中心於中環友邦金融中心開幕，提升高淨值及超高淨值客戶服務

唐家成稱港交所(00388)會嚴格把關確保上市公司質素，本港資本市場近年取得非常不錯表現

滙豐(00005)個人客櫃枱入票5月起收取手續費，高階客豁免；PayMe推出全新「消費賺回贈」平台，現金回贈最高15%

花旗商業銀行在深圳舉辦「亞洲數碼領袖峰會」

富衛集團(01828)宣布管理層任命，朱景耀7月1日起出任常務董事兼集團財務總監；富衛集團全年業績未有派息，CFO薛簡能稱首要目標是將資本重新投入到內部自然增長機會

拓竹科技與泡泡瑪特(09992)達成和解，涉侵權的模型已全面下架

石四藥(02005)表示布美他尼獲國家藥品監督管理局批准登記成為在上市製劑使用的原料藥

和電香港(00215)料未來資本支出介乎4億元至5億元，新推世界Plan 2.0

青島港(06198)去年純利按年增0.7%至52.7億人幣

昭衍新藥(06127)成員公司投資4.6億元人民幣金融產品

新城發展(01030)呂小平辭任執行董事及行政總裁等

盈大地產(00432)據報將與債券投資者召開會議