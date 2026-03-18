18/03/2026 19:37
《日入而息》騰訊上季經調整純利按年升17%，阿里雲及百度AI服務加價
|騰訊(00700)全年純利升15.9%至2248.4億人幣，息5.3港元；去年第四季經調整純利按年升17%，收入升13%；騰訊料今年新產品及模型投入至少按年翻倍，另不排除雲端產品加價
|長江基建(01038)全年純利升1.9%至82.7億元，息1.88元
|電能(00006)全年純利升1.9%至62.4億元，息2.04元
|吉利汽車(00175)去年純利升0.2%至168.5億人幣，派息增至0.5港元，今年銷量目標345萬輛
|中遠海運港口(01199)全年純利升1.1%至3.1億美元，派息10.2港仙；中遠海運港口指中東局勢緊張對集團阿布扎比碼頭業務量有短期影響
|中國鐵塔(00788)全年純利升8.4%至116.3億人幣，息0.32539元人幣
|微博(09898)去年第四季盈轉虧472.2萬美元，末期息0.61美元
|大酒店(00045)全年虧轉盈賺3.2億元，不派息；上季大中華地區半島酒店平均可出租客房收入升16.7%；暫時不打算重啟仰光項目，正密切留意中東對集團影響；廖宜菁、Keith James Robertson及羅瑞思辭任公司執行董事
|傳百度(09888)雲業務相關產品擬加價最多30%；百度智能雲AI算力、存儲等產品漲價，最高上調30%
|傳部分外資機構暫停與中信証券(06030)及國泰君安(01788)交易合作
|證監會建議聯交所加強其對發行人內部監控檢討審查工作
|本港12月至2月份失業率下跌至3.8%
|中證監表示部分紅籌股權透明度低，要求拆除紅籌架構屬正常監管；嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益
|美國2月小非農就業職位增6.3萬，創七個月新高；聯儲局即將議息，或因受中東戰事影響今年不再降息；經濟增長擔憂升溫，投資者在聯儲局決議前削減美債淡倉；安聯首席經濟顧問表示中東衝突導致美國經濟衰退機率飆升至35%；普徠仕料聯儲局本月維持利率不變，惟今年或仍減息2至3次
《即日市況》
|AI加價科企帶動港股逆轉，恒指收升156點收報26025，美議息揭盅前夕成交逾2400億
《深滬股市》
|滬綜指收升0.32%結束四連跌，算力產業鏈爆發
《美元匯價》
|歐元最新報1.1537/38，日圓最新報158.92/93
《公司業績》
|大酒店(00045)全年虧轉盈賺3.2億元，不派息；上季大中華地區半島酒店平均可出租客房收入升16.7%；暫時不打算重啟仰光項目，正密切留意中東對集團影響；廖宜菁、Keith James Robertson及羅瑞思辭任公司執行董事
|吉利汽車(00175)去年純利升0.2%至168.5億人幣，派息增至0.5港元，今年銷量目標345萬輛
|奇瑞汽車(09973)全年純利升34.6%至190.2億人幣，息86分人幣
|中國鐵塔(00788)全年純利升8.4%至116.3億人幣，息0.32539元人幣
|華潤電力(00836)全年純利升0.9%至145.2億元，派息增至77.1仙
|電能(00006)全年純利升1.9%至62.4億元，息2.04元
|港華智慧能源(01083)全年純利跌1.3%至15.9億元，息14仙
|光大綠色(01257)全年虧轉盈賺1.13億元，派息2.8仙
|微博(09898)去年第四季盈轉虧472.2萬美元，末期息0.61美元
|長江基建(01038)全年純利升1.9%至82.7億元，息1.88元
|中國澱粉(03838)全年純利跌61.7%至1.85億人幣，息0.98港仙
|金輝集團(00137)全年純利跌50.8%至2913.9萬元，不派息
|中遠海運港口(01199)全年純利升1.1%至3.1億美元，派息10.2港仙
|多點數智(02586)全年虧轉盈1.3億人幣，不派息
|明源雲(00909)全年虧轉盈3056.9萬人幣，派特別息0.1港元
|騰訊(00700)全年純利升15.9%至2248.4億人幣，息5.3港元；去年第四季經調整純利按年升17%，收入升13%
《公司資訊》
|香港加密獨角獸RedotPay據報籌資12億，高層頻更換惹關注
|途虎養車(09690)與蔚來品牌簽署戰略合作協定
|建滔積層板(01888)遭大股東建滔集團(00148)折讓近9%配售套現最多27.3億元
|慧聰集團(02280)開市前停牌，待公布原因
|基石藥業(02616)三項自主研發管線入選美國癌症研究協會2026年會壁報展示
|東風集團股份(00489)今日收市後撤銷H股上市地位
|國泰(00293)往返迪拜及利雅得航班將延續取消至4月30日；2月載客量按年增加24%，載貨運上升7%
|碧桂園(02007)澄清「大規模召回離職人員」僅針對少量特定崗位
|宏安地產(01243)鴨脷洲Coasto全盤沽清，最快下月推售PORTO
|保誠(02378)推「動感守護寶」保障計劃，專為年輕一代而設
|阿里巴巴(09988)啟動2027屆實習生招聘，AI相關崗位佔比超八成；阿里突發算力加價飆3%挾升大市，AI股高漲恒指倒升修復兩萬六；阿里上汽加持的斑馬智行再闖港股，去年虧損擴大至近19億
|騰訊(00700)QClaw版本更新表示微信入口升級為小程序，上線「靈感廣場」
|傳百度(09888)雲業務相關產品擬加價最多30%；百度智能雲AI算力、存儲等產品漲價，最高上調30%
|MTR Lab與北京中關村建立生態合作夥伴關係，聚焦智慧城市與AI創科企業投資
|中石化油服(01033)目前中東業務沒有受到明顯影響，未來將持續加大科研投入
|傳部分外資機構暫停與中信証券(06030)及國泰君安(01788)交易合作
|華營建築(01582)姜文獲委任為公司行政總裁，今日起生效
|比亞迪(01211)、小米(01810)等車型列入第二十八批減免車輛購置稅目錄
|中慶環境(01855)料全年純利減少最多62.5%
|恒地(00012)慶祝成立50周年，集團夥李兆基基金向市民派發5萬個福袋
|網易(09999)回應「使用AI、清退全部外包員工」不實消息
|國銀金租(01606)靳濤辭去公司副董事長、總裁等職務
|微創腦科學(02172)雷帕黴素靶向洗脫支架系統獲FDA突破性醫療器械認定
|聖貝拉集團(02508)與L Catterton達成戰略合作
《中國要聞》
|王毅稱中越要拓展務實合作廣度，加強重要礦產等領域合作
|王文濤浙江調研稱外貿企業要加強研發創新和品牌建設
|內地多家航企上調燃油附加費，部分航線翻倍
|中關村論壇下周三開幕，圍繞6G、腦機接口等舉辦多場專題論壇
|中證監表示部分紅籌股權透明度低，要求拆除紅籌架構屬正常監管；嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益
|科技部表示出台政策支持京津冀在AI等領域產出重大成果
|工信部提示思科Catalyst SD-WAN軟件安全風險，已被用於網絡攻擊
|全國首個低空經濟領域責任保險強制投保機制在重慶構建
|北京副市長靳偉稱中關村論壇將首次發布《開放科學國際合作行動計劃》
|北京醫藥健康產業規模超萬億，今年將推新32條舉措促醫藥創新
|北京順義區一宅地5.71億元底價成交，由北京住總集團摘得
|深圳樓市現「小陽春」，二手房簽約量創五年新高
|人行205億逆回購利率持平，淨回籠60億
|國家發改委原副主任徐憲平涉嫌受賄罪被提起公訴
|有獎發票試點城市已投放獎金18.5億元，累計2.3億人次參與
|廣東美宜佳便利店大賣假煙，僅惠州已查獲近12萬支
|內地銀行搶佔「一人公司」市場，紛推專屬金融產品服務
|AI取代演員？于正稱或為一時潮流，真人表演絕非AI能完全取代
|中國據報處罰Meta收購Manus交易相關人員
|字節內部發布安全規範指嚴禁於核心生產環境安裝OpenClaw類工具
|擎天租完成逾億元兩輪融資，成立三個月連獲三輪融資
|月之暗面Kimi楊植麟GTC大會演講指首次披露Kimi技術路線圖
|蘋果CEO庫克現身成都，出席蘋果成立50周年活動
|沃爾瑪中國CEO訪遼寧，省委書記接見冀加大採購、合作跨境電商等
|汽車流通協會表示去年僅44%經銷商完成銷量目標，遜於2024年
|恒松資本婁剛稱「龍蝦」低效兼簡單粗暴，明年此刻無人再提起
|2月內地訪日遊客人次下降45%，連續三個月同比下滑
|上交所舉辦兩會專題國際路演活動，吸引更多境外中長期資金入市
《寶島快訊》
|台股收升1.51%，報34348.58點
《大國博弈》
|韓國跨部門研究組訪問北京，向自動駕駛龍頭企業取經
|特朗普確認推遲訪華，中國外交部表示繼續就此事保持溝通
《國際要聞》
|伊朗新領袖穆傑塔巴強硬拒絕停火，稱和平談判時機未到
|美軍福特號航母駛往位於希臘美國海軍基地維修；美國最高反恐官員肯特辭職，稱良心不允許支持對伊戰爭
《外圍經濟》
|穆迪警告若油價續高企數周，美經濟衰退機率恐逾五成
|荷寶料各國央行議息聲明偏鴿，並為日後加息預留空間；法國外貿銀行表示滯脹風險日益加劇，亞洲等市場房地產有避險作用
|日本大工會爭取到歷來最高加薪，平均底薪升5.1%；安聯投資料日本央行本月按兵不動，將保留4月加息可能性
|韓國股市顯著上升，高收5%
|普徠仕表示英國經濟或步入衰退，英倫銀行料維持利率不變
|美國2月小非農就業職位增6.3萬，創七個月新高；聯儲局即將議息，或因受中東戰事影響今年不再降息；經濟增長擔憂升溫，投資者在聯儲局決議前削減美債淡倉；安聯首席經濟顧問表示中東衝突導致美國經濟衰退機率飆升至35%；普徠仕料聯儲局本月維持利率不變，惟今年或仍減息2至3次
|美國政府提交法庭文件，擬在政府機關封鎖Anthropic工具
《其他消息》
|全球人才高峰會周開幕，李家超稱政府加強與大灣區城市合作，為人才流動提供更多機會
|陳茂波下午赴京出席多場會議及活動，將拜會中央部委和金融監管機構
|丘應樺稱去年內地及海外駐港公司創新高達11070間，證明商界對港營商有信心
|北都專屬法例建議展開諮詢，團結香港基金倡政府盡快公布具體「提速指標」，增強市場預期
|政府建議向洪水橋產業園注資百億，首階段發展工程開支估算88億元
|鄧炳強稱政府已將緊急警示系統升級，可選擇只向個別分區發送警示
|香港賽馬會與廣州合作，「兩地三馬場」推動大灣區賽馬旅遊
|孫玉菡稱接獲積金局強積金檢討報告後將全面考慮再作決定
|GUM表示2月股票基金轉入35.7億，香港股票基金受追捧
|九巴及嶼巴專營權明年屆滿，運物局正考慮續批新專營權
|15間小學收生不足獲「派0班」，蔡若蓮稱已成立專責小組提供支援
|上市公司前主席誇大首次登記稅詐騙公司，欺詐罪成候判
|藝人陳小春以1200萬元購入大埔太平工業中心頂層特色戶
|藥妝店月租25萬進駐銅鑼灣羅素街，租金較高峰期累跌逾85%
|前終院非常任法官梅師賢逝世，李家超及張舉能表示哀悼
|屋宇署1月共批出8份建築圖則，17份入伙紙
|本港12月至2月份失業率下跌至3.8%
|創科局持續更新AI道德框架，提供符合香港情境指引，正檢視法律配套應對風險
|證監會建議聯交所加強其對發行人內部監控檢討審查工作
|裕澤香江高峰論壇下周二在港舉行，許正宇稱為家辦提供交流平台
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