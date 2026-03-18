《日入而息》騰訊上季經調整純利按年升17%，阿里雲及百度AI服務加價

騰訊(00700)全年純利升15.9%至2248.4億人幣，息5.3港元；去年第四季經調整純利按年升17%，收入升13%；騰訊料今年新產品及模型投入至少按年翻倍，另不排除雲端產品加價

長江基建(01038)全年純利升1.9%至82.7億元，息1.88元

電能(00006)全年純利升1.9%至62.4億元，息2.04元

吉利汽車(00175)去年純利升0.2%至168.5億人幣，派息增至0.5港元，今年銷量目標345萬輛

中遠海運港口(01199)全年純利升1.1%至3.1億美元，派息10.2港仙；中遠海運港口指中東局勢緊張對集團阿布扎比碼頭業務量有短期影響

中國鐵塔(00788)全年純利升8.4%至116.3億人幣，息0.32539元人幣

微博(09898)去年第四季盈轉虧472.2萬美元，末期息0.61美元

大酒店(00045)全年虧轉盈賺3.2億元，不派息；上季大中華地區半島酒店平均可出租客房收入升16.7%；暫時不打算重啟仰光項目，正密切留意中東對集團影響；廖宜菁、Keith James Robertson及羅瑞思辭任公司執行董事

傳百度(09888)雲業務相關產品擬加價最多30%；百度智能雲AI算力、存儲等產品漲價，最高上調30%

傳部分外資機構暫停與中信証券(06030)及國泰君安(01788)交易合作

證監會建議聯交所加強其對發行人內部監控檢討審查工作

本港12月至2月份失業率下跌至3.8%

中證監表示部分紅籌股權透明度低，要求拆除紅籌架構屬正常監管；嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益