領展(00823)中期可分派總額微升0.4%，每基金分派升0.3%至127.25仙；領展料下半年租金仍錄得中高單位數負增長，已具備恢復條件；領展指核心物業組合部分業務已初現回穩跡象，惟料收入仍會輕微下跌，續考慮回購

中芯(00981)第三季純利升1.23倍至4.3億美元

立法會三讀通過《北部都會區發展條例草案》，甯漢豪稱爭取便利措施明年首季生效

許正宇稱本港現時有超過12萬名持牌保險中介人，正加大力度擴大人才庫

據報滙豐(00005)研究降低對香港在內的中國業務依賴，予新加坡更大獨立性

一微科技(02065)首掛上市，指香港市場對18C上市公司包容度高

港交所(00388)今舉辦ETF峰會2026，ETF市場屢創新高；機構指ETF重要性日漸提升，香港需持續創新維持領先地位；博時基金稱集中關注內地清潔能源及具身智能領域發展；華夏基金指代幣化ETF交割機制可遠勝傳統交割機制；數碼分銷重塑市場需求，南方東英指市場伴隨機遇與責任

百度(09888)推大模型交易平台詞元所，李彥宏稱模型調用需求迎來大爆發；百度發布兩款文心應用模型，李彥宏稱堅持模體並行、協同進化；李彥宏稱AI下一幕是智能組織，百度內部DAA一年內增6倍至3.7萬

路透指中國AI企業搶訂海外英偉達算力，憂黃仁勳風波促使美國收緊限制