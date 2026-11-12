12/11/2026 19:37
《日入而息》領展料下半年租金仍錄中高單位數負增長，中國AI企業憂黃仁勳風波促使美國收緊限制
|領展(00823)中期可分派總額微升0.4%，每基金分派升0.3%至127.25仙；領展料下半年租金仍錄得中高單位數負增長，已具備恢復條件；領展指核心物業組合部分業務已初現回穩跡象，惟料收入仍會輕微下跌，續考慮回購
|中芯(00981)第三季純利升1.23倍至4.3億美元
|立法會三讀通過《北部都會區發展條例草案》，甯漢豪稱爭取便利措施明年首季生效
|許正宇稱本港現時有超過12萬名持牌保險中介人，正加大力度擴大人才庫
|據報滙豐(00005)研究降低對香港在內的中國業務依賴，予新加坡更大獨立性
|一微科技(02065)首掛上市，指香港市場對18C上市公司包容度高
|港交所(00388)今舉辦ETF峰會2026，ETF市場屢創新高；機構指ETF重要性日漸提升，香港需持續創新維持領先地位；博時基金稱集中關注內地清潔能源及具身智能領域發展；華夏基金指代幣化ETF交割機制可遠勝傳統交割機制；數碼分銷重塑市場需求，南方東英指市場伴隨機遇與責任
|百度(09888)推大模型交易平台詞元所，李彥宏稱模型調用需求迎來大爆發；百度發布兩款文心應用模型，李彥宏稱堅持模體並行、協同進化；李彥宏稱AI下一幕是智能組織，百度內部DAA一年內增6倍至3.7萬
|路透指中國AI企業搶訂海外英偉達算力，憂黃仁勳風波促使美國收緊限制
|2026中美政黨對話在京舉行，中聯部指一道探索新時代兩個大國正確相處之道；中國商務部指中美正就降稅、貿易、投資等問題保持密切溝通；美國駐華大使龐德偉稱黃仁勳事件將考驗中美雙邊關係；中國外交部指美方應停止編造所謂間諜敘事、為科技封鎖尋找借口
|恒指收市險守24000，阿里插近7%見四個月低，領展績優逆市漲3%
|滬綜指反覆收跌0.67%，三連升斷纜，半導體逆市漲
|歐元最新報1.1094/96，日圓最新報159.68/69
|第一太平(00142)附屬PLDT首三季純利跌8%至216.7億披索
|津上機床(01651)中期純利升32.2%至6.6億人幣，派息90港仙；母企上半財年中國分部溢利升55%
|鷹美(02368)中期純利跌41.2%至1.2億元，派息10仙
|越南製造加工出口(00422)首三季虧損擴大至247.9萬美元
|中芯(00981)第三季純利升1.23倍至4.3億美元
|國星宇航(06935)暗盤報25.12元，高招股價少於1%
|一微科技(02065)高開38%每手賺1860元，超購13倍抽四手穩中；首掛收高逾38%每手賺1890元，盤中曾漲83%
|宏芯宇(02681)輕微低開每手微蝕3元，超購僅逾1倍一手必中；首掛低開低走，收市輕微破發每手蝕3元
|理想汽車(02015)簽署亞洲5市場合作夥伴協議，在港委任仁孚為總經銷商
|領展(00823)中期可分派總額微升0.4%，每基金分派升0.3%至127.25仙；領展料下半年租金仍錄得中高單位數負增長，已具備恢復條件
|長實(01113)旗下英式酒館Greene King任命首位女CEO
|一微科技(02065)首掛上市，指香港市場對18C上市公司包容度高
|優必選(09880)向永達汽車售400台超仿生人形機器人，擬今年內交付
|傳音控股(02636)獲深交所調入港股通標的證券名單
|萬科(02202)海南被傳退地、團隊解散，相關負責人稱消息不實
|中海油(00883)在渤海中部海域取得超深層油氣勘探重大突破
|宏利(00945)香港推出「宏富萬用壽險保險計劃」
|據報滙豐(00005)研究降低對香港在內的中國業務依賴，予新加坡更大獨立性
|平安數字銀行深化「採購貿易融資」應用場景，拓展至服務貿易融資市場
|港交所(00388)今舉辦ETF峰會2026，ETF市場屢創新高
|置地公司表示會德豐廣場易名為烏節置地坊
|領展(00823)核心物業組合部分業務已初現回穩跡象，惟料收入仍會輕微下跌，續考慮回購
|騰訊(00700)傳「裁員50%」，知情人士表示對公司資源調配的誤讀
|商湯(00020)亮相東京NexTech Week，展示具身智能及企業AI方案
|百度(09888)推大模型交易平台詞元所，李彥宏稱模型調用需求迎來大爆發；百度發布兩款文心應用模型，李彥宏稱堅持模體並行、協同進化；李彥宏稱AI下一幕是智能組織，百度內部DAA一年內增6倍至3.7萬
|龍金資源(01712)決議委任安永為公司核數師
|易緯集團(03893)建議更名為「元啟集團控股有限公司」
|習近平願同台灣各界就兩岸關係和國家統一開展對話協商，絕不為「台獨」留空間
|工信部指9項腦機接口領域行業標準獲批立項
|中證監談東方通證券、清越科技虛假陳述案，擬進一步細化先行賠付實施程序；打好穩市場、穩預期政策組合拳，全力維護市場平穩運行
|商務部表示第十屆進博會籌備工作已經啟動
|內地汽柴油價明起每噸下調645元、625元，年內第六降
|內地銀行據報重啟挖掘優質城投公司，梳理集團化金融需求
|人行3840億逆回購利率持平，淨投放1970億
|雙十一Token成搶手貨，成交額環比增450%
|黑貓大數據指雙十一期間日用電器投訴量增17%，雪櫃佔最多
|路透指中國AI企業搶訂海外英偉達算力，憂黃仁勳風波促使美國收緊限制
|長鑫科技副總裁：算力超級周期邁入分層時代
|台股收跌2.63%，報43091.87點
|王文濤與英國商貿大臣雷諾茲視頻通話，交流電動車經貿議題
|南韓外長將在APEC會議前訪華，明與中國外長王毅會晤
|歐盟有關國家禁用中企設備，中國商務部表示堅決反對將技術問題政治化；商務部指中歐醫療器械專場貿易對接會達成100餘項合作意向
|2026中美政黨對話在京舉行，中聯部指一道探索新時代兩個大國正確相處之道；中國商務部指中美正就降稅、貿易、投資等問題保持密切溝通；美國駐華大使龐德偉稱黃仁勳事件將考驗中美雙邊關係；中國外交部指美方應停止編造所謂間諜敘事、為科技封鎖尋找借口
|維多多之子吉布蘭辭去印尼副總統職務
|美商務部長據報阻撓落實對Megaspeed出口管制；民主黨參議員要求特朗普政府，保留涉黃仁勳婚外情的文件、通訊紀錄
|黃仁勳婚外情對象黃樂傳已返華，現居北京；黃仁勳婚外情兩名「女主角」，黃樂已回北京，鮑威爾取消出席研討會
|銅市供應緊張，現貨價飆升
|印尼盾跌至歷史新低，美元走強與MSCI剔除風險夾擊
|日本央行鴿派委員表示央行衡量是否加息須謹慎行事；日圓跌至近160重要關口，加大當局出手支撐壓力，分析：若跌穿，東京將拉響警報；日本10月企業物價指數較去年同期漲7.1%，高於市場預期
|美元延續漲勢，一度升至18個月以來高點；黃仁勳面臨被罷免，刺激避險需求，美長債息率下跌；普徠仕指美國通脹持續高企，聯儲局明年加息或超預期
|黑石尋求擴張業務，迪拜開設辦事處，舉行推介會招攬中東投資者
|字節據報未來數周推類似Meta MuseAI智能體，冀縮小與美國差距；傳張一鳴揚言字節AI最快2029年追平OpenAI與Anthropic
|英偉達董事據報傾向財務總監Colette Kress任臨時CEO；英偉達董事會將開會決定黃仁勳去留，據報白宮不會干預；分析指英偉達恐步入「後黃仁勳時代」，繼任者勢忙於滅火收拾殘局；市場關注黃仁勳去留，據報白宮不干預英偉達董事會決定，有參議員敦促辭職；英偉達內部非官方調查：88%人希望黃仁勳留任
(zz)
|政府舉行孫中山誕辰160周年紀念儀式，李家超：要繼承愛國精神
|政府明日刊憲建議引入教師執業證明書，本月25日提交立法會審議
|政府呼籲啟德主場館觀眾乘搭鐵路離場，切勿乘坐非法出租車
|政府改革藝團資助制度，葉傲冬認同改革大方向公帑用得其所
|立法會三讀通過《北部都會區發展條例草案》，甯漢豪稱爭取便利措施明年首季生效
|許正宇稱本港現時有超過12萬名持牌保險中介人，正加大力度擴大人才庫
|法庭就證監會的市場操縱調查通知被指不獲遵從一案訂定審訊日期
|星展香港調查指63%受訪中小企認為今年業務表現符合或超出預期
|環聯指受訪香港企業因詐騙導致損失金額相當於公司年收入5.1%
|機構指ETF重要性日漸提升，香港需持續創新維持領先地位