13/11/2026 19:01
《日入而息》本港第三季GDP增長5.2%並上調全年預測，傳新世界發展擬供股籌最多約250億元
|本港第三季GDP增長5.2%符預期，首三季增5.1%，上調全年增長預測至4.8%
|陳茂波稱本港經濟勢頭表現不俗，首十個月錄得121宗新股上市，集資逾四千億元；陳茂波指正研究立法引入「受保護單元公司」架構，讓多宗交易在同一家公司內進行
|港交所(00388)將於今年12月推出適用於衍生產品收市後交易時段的數碼支付方案
|據報新世界發展(00017)擬供股籌最多約250億元
|洪水橋/厦村新發展區現代物流圈收到16份意向書，預計最早明年底就首批地塊招標
|國星宇航(06935)首掛開報24.44元較招股價低近2%，下限定價每手蝕46元；首掛收低近4%每手蝕88元，盤中曾漲半成惟高位乏承接；孫東稱歡迎國星宇航在港設國際總部，冀更多硬科技企業善用本港優勢
|外交部表示習近平將主持APEC領導人非正式會議，期間同外國領導人舉行雙邊會晤；中國外交部表示期待各方進一步凝聚共識，達成領導人深圳宣言
|內地10月末社融規模存量469.16萬億元，同比增長7.2%；內地10月社會融資規模增量1.15萬億元，遜預期；內地10月新增人民幣貸款負1000億元，遜預期；內地10月M2增速略放緩至7.1%，M1增幅擴至4.4%
|英偉達曾跌逾14%，散戶蜂擁抄底入貨，分析指英偉達競爭優勢和客戶不會一夜消失；英偉達員工力挺黃仁勳，促董事會「把老大帶回來」；特朗普點名庫克接棒黃仁勳，形容「傳奇接替傳奇」
|Outlook、Teams故障死機十多小時，微軟指搶救措施無效，故障或持續一段時間；微軟Outlook、Teams和Copilot等辦公室軟件系統故障，數小時未修復，服務受阻；微軟部分辦公室軟件系統故障未修復，涉及Outlook、Teams和Copilot
|微軟Outlook等曾出現故障，港交所(00388)電郵服務受影響，確認所有市場正常運作，正密切監察情況
|恒指收跌370點報23637科技股捱沽，黃仁勳風暴席捲港股全周跌844點
|滬綜指收低0.59%本周跌0.4%，兩市成交縮量14%
|歐元最新報1.1056/60，日圓最新報159.87/91
|興勝創建(00896)中期虧損收窄至8674萬元，不派息
|南戈壁(01878)首三季虧轉盈635.1萬美元
|元力控股(01933)中期虧損收窄至5591.8萬人幣
|TCL電子(01070)首九月純利升43.6%至21億元
|內地線上交易平台轉轉據報提交香港上市申請，料集資39億
|中國晶片設計商星宸科技據報尋求今年來港上市，集資最多逾23億元
|國星宇航(06935)首掛開報24.44元較招股價低近2%，下限定價每手蝕46元；首掛收低近4%每手蝕88元，盤中曾漲半成惟高位乏承接；孫東稱歡迎國星宇航在港設國際總部，冀更多硬科技企業善用本港優勢
|天齊鋰業(09696)四川雅江措拉礦區鋰礦可信儲量逾944萬噸
|石四藥(02005)2000ml腹膜透析液產品獲內地生產註冊批件
|旺山旺水(02630)昂偉達治療陽痿新藥獲香港衛生署受理上市申請
|中國金茂(00817)現價跌2.6%，報0.955元，公司10月簽約銷售額105億人幣跌12%
|微軟Outlook等曾出現故障，港交所(00388)電郵服務受影響，確認所有市場正常運作，正密切監察情況
|新世界(00017)今日開市前停牌，待公布原因；今日開市前停牌，待公布內幕消息；據報新世界發展(00017)擬供股籌最多約250億元
|中芯國際(00981)趙海軍料今年收入超120億美元，同比增三成
|阿里(09988)AI音樂創作平台快樂蝦米APP上線，可由AI完成作曲填詞編曲演唱
|中石油(00857)戴厚良稱加快構建新型能源體系，密切跟蹤AI等發展探索應用方向
|新暉投資醫局街新盤命名為「ORO138 高逸」，140伙主打一及兩房戶
|京東汽車雙十一京東養車到店服務訂單量同比增長近4倍
|國浩集團(00053)12月7日起更改買賣單位為100股股份
|興證國際(06058)建議發行次級永續證券
|中國儒意(00136)深化與騰訊(00700)AI基礎設施領域戰略協同
|眾誠能源(02337)聯屬公司與長春伊通河訂立2026年石油及液化氣運輸服務協議
|中國誠通發展集團(00217)附屬與承租人訂立售後回租協議
|證監點名其IPO涉嫌被操縱，茶百道(02555)成立獨立特別委員會調查
|中國神華(01088)10月商品煤產量4530萬噸，按年增10.2%
|秦港股份(03369)法院駁回江銅對公司訴訟請求
|同仁堂科技(01666)就不參與受讓天津同仁堂60%股份安排，獲同仁堂股份出具專項承諾函
|富力地產(02777)10月總銷售收入按年下跌約27.1%，首十月跌約9.6%
|羅卓強辭任瀋陽公用發展股份(00747)獨立非執行董事及多個委員會職務
|南京熊貓電子(00553)夏德傳辭去公司董事長、執行董事的職務
|好孩子國際(01086)首九月收入按年增長7.9%至約69.26億元
|英矽智能(03696)附屬擬夥羅欣藥業拓創新藥研發及推動AI技術
|港鐵(00066)黎日正將不再擔任公司非執行董事許正宇的替任董事
|億達中國(03639)10月合約銷售金額約1100萬人幣，按年下跌86.25%
|利記(00637)半年扭虧為盈，轉賺593.9萬元
|IBI(01547)料中期純利按年升155%
|潤利海事(02682)料中期轉盈為虧蝕約120萬元
|港澳居民北上置業需求增，貝殼(02423)於深港口岸布局跨境置業服務
|國家糧儲局召開全國糧食產業高質量發展現場推進會，中糧、北大荒等負責人參加
|國務院安委會約談內蒙、山西等地11市政府，促吸取教訓防範遏制重特大事故發生
|衛報指中國拒辦2028聯合國氣候變化大會
|金監總局表示今年內地保險業進展明顯，9月底保險業總資產45萬億元
|國家衛健委指中國嚴禁任何形式代孕，勿輕信跨境代孕「合法安全」等虛假宣傳
|兩部門指導儲能電池企業合理有序推進項目建設，防範盲目擴張風險
|廣東10月進出口連續五個月破萬億元，首10月規模已超去年全年
|外匯局表示三季度中國經常帳戶順差2761億美元
|內地10月末社融規模存量469.16萬億元，同比增長7.2%；內地10月社會融資規模增量1.15萬億元，遜預期；內地10月新增人民幣貸款負1000億元，遜預期；內地10月M2增速略放緩至7.1%，M1增幅擴至4.4%
|人行隔夜逆回購3640億，7天期逆回購3000億，全周放水4380億；下周一開展2000億六個月買斷式逆回購，縮量1000億
|離岸信託個稅申報超1600億，央視指不是「劫富」，是收舊帳
|英偉達概念走勢疲軟，景旺電子跌停
|大疆11月18日起調整部分產品建議零售價，關鍵零部件成本持續大漲
|德芙「小三朱古力」vs老黃出軌套餐，偷食不可取，美食不可辜負
|台股收升1.35%，報43675.12點
|外交部表示習近平將主持APEC領導人非正式會議，期間同外國領導人舉行雙邊會晤；中國外交部表示期待各方進一步凝聚共識，達成領導人深圳宣言
|凌激帶隊赴歐盟總部，與歐方商討貿易投資磋商機制第三次例會籌備工作
|李強抵泰國展開正式訪問稱推動中泰命運共同體建設走深走實
|彭博指黃樂所獲英偉達芯片裝在上海某數據中心，中國外交部表示不了解情況
|翟雋晤沙特外交大臣費薩爾稱對抗激化矛盾，對話才是正途；特朗普稱美毋須與伊朗達成協議，要求萬斯集中處理國內貪腐和犯罪問題
|新加坡指黃樂受查時涉提供不實資訊，被禁止再入境
|由台灣移民到洗碗少年再到「AI教父」，黃仁勳連番出軌，5天極速跌落神壇；參議院要求黃仁勳與商務部長盧特尼克赴國會作證；消息指黃仁勳身心俱疲，痛罵自己是「混蛋」
|日圓兌美元曾跌穿160，現報159.86；日本財相指匯率市場急劇波動，將續與美方協作，必要時採取行動
|美國財政部7月動用歐元支撐日圓匯率，價值約5億美元；普徠仕指美國國債孳息率尚未見頂，固定收益資產配置比重應逐步增加
|Outlook、Teams故障死機十多小時，微軟指搶救措施無效，故障或持續一段時間；微軟Outlook、Teams和Copilot等辦公室軟件系統故障，數小時未修復，服務受阻；微軟部分辦公室軟件系統故障未修復，涉及Outlook、Teams和Copilot
|英偉達曾跌逾14%，散戶蜂擁抄底入貨，分析指英偉達競爭優勢和客戶不會一夜消失；英偉達員工力挺黃仁勳，促董事會「把老大帶回來」；特朗普點名庫克接棒黃仁勳，形容「傳奇接替傳奇」
|字節跳動擬回購最多60億美元股份，估值料達4000億美元
|Anthropic上市未必暴升但仍有肉食，平頭哥趁早上市避不明朗風險
|Lazard指市場重估對AI長遠發展或利多於弊，股票吸引力進一步提升；華泰證券指AI融資對美債收益率推升有限，惟信用市場分化明顯
(zz)
|藥械監管中心條例草案今刊憲，盧寵茂稱推動香港成國際醫療創新樞紐
|財政部解讀離岸信託收益徵稅：香港強積金不屬於離岸信託
|陳茂波稱本港經濟勢頭表現不俗，首十個月錄得121宗新股上市，集資逾四千億元
|交易公司IMC再度擴充香港業務，許正宇稱繼續推動金融高質量發展
|陳智思稱銳意將西九變為文化及商業中心，文化事業需要資金支持
|新皇崗口岸開通首月日均出入境人次逾11萬，較升級前升逾一倍
|本港第三季GDP增長5.2%符預期，首三季增5.1%，上調全年增長預測至4.8%
|瑪麗醫院新大樓28部升降機中18部完成執修，料第四季內全數完成
|房委會通過兩項優化資助出售單位措施，新生嬰白表申請按揭升至95%，資助單位轉讓限制縮至10年
|崇光百貨會員系統資料外洩，涉及82萬會員電話等個人資料
|麗港城物管擬引入人臉識別門禁系統，私隱公署表示已主動展開審查
|AI代理興起引發管治新課題，香港人工智能總會推實戰指引
|調查指八成半港人有意傳承財富，惟僅一成做好完備規劃
|中原CCL按周跌0.31%，創5個月低位
|洪水橋/厦村新發展區現代物流圈收到16份意向書，預計最早明年底就首批地塊招標
|港交所將於今年12月推出適用於衍生產品收市後交易時段的數碼支付方案