百度(09888)第三季扭虧為盈賺13.95億人幣，經調整淨利潤跌36.5%，料年底前宣布首次派息

小鵬集團(09868)上季調整淨虧損擴大至8.87億人幣，料第四季總收入按年升最多43%

港交所(00388)推出離岸人民幣債券指數，陳翊庭稱助推動人民幣國際化；唐家成稱推出港交所離岸人民幣債券指數屬里程碑，可擴大投資者參與度；港交所擬於明年2月16日成為無紙證券市場制度下的參與證券

證監會黃天祐稱香港點心債市場已成為國際人民幣生態系統重要組成部分；梁鳳儀稱將與港交所審視簿記建檔流程降IPO造假風險，港股再融資規模高達3500億元

陳茂波稱政府將於今年內提交法例引入船舶雙重註冊安排；5年期中國國債期貨首3個月成交超過9.8萬張合約；全球市場尋求多元配置資金流入香港，首10月新股集資逾400億美元

第七屆香港中美論壇開幕，董立均籲困難中保持對話，謝鋒稱中美互利共贏是唯一正確選擇；中國前駐美大使崔天凱稱國際合作長遠令所有人受惠，中方一貫持開放合作態度；前美國駐華大使指難靠一次會面改變中美關係，指對中方重視AI程度留下深刻印象

李家超明赴深圳出席APEC領導人非正式會議及相關活動

APEC工商領導人峰會，將首發深圳倡議；中國外交部：中美俄元首將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見；《求是》刊習近平歷年APEC峰會有關「攜手共建亞太命運共同體」重要論述；中方確認中美俄元首周四深圳舉行三方會晤；習近平將同普京、特朗普舉行中俄美元首會晤；白宮日程指習特會周四下午12時45分舉行，中美俄元首會晤下午2時半上演；白宮日程顯示，中美俄元首會晤周四下午2時半深圳舉行

統計局指內地10月經濟數據全面遜預期，分析指年內不會加碼刺激；內地10月原煤產量降幅收窄，原油產量增速加快；內地10月工業增加值同比增4.8%，遜預期；內地10月社會消費品零售總額同比增0.4%，低於預期；內地首10月固定資產投資同比下降8.1%，降幅大於預期；10月全國城鎮調查失業率降至5.1%，為四個月最低；內地首10月地產投資降21.6%，商品房銷售額跌14.3%；10月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比總體上漲