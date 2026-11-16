16/11/2026 19:18
《日入而息》百度上季扭虧賺近14億人幣料年底首派息，港交所推出離岸人民幣債券指數
|百度(09888)第三季扭虧為盈賺13.95億人幣，經調整淨利潤跌36.5%，料年底前宣布首次派息
|小鵬集團(09868)上季調整淨虧損擴大至8.87億人幣，料第四季總收入按年升最多43%
|港交所(00388)推出離岸人民幣債券指數，陳翊庭稱助推動人民幣國際化；唐家成稱推出港交所離岸人民幣債券指數屬里程碑，可擴大投資者參與度；港交所擬於明年2月16日成為無紙證券市場制度下的參與證券
|證監會黃天祐稱香港點心債市場已成為國際人民幣生態系統重要組成部分；梁鳳儀稱將與港交所審視簿記建檔流程降IPO造假風險，港股再融資規模高達3500億元
|陳茂波稱政府將於今年內提交法例引入船舶雙重註冊安排；5年期中國國債期貨首3個月成交超過9.8萬張合約；全球市場尋求多元配置資金流入香港，首10月新股集資逾400億美元
|第七屆香港中美論壇開幕，董立均籲困難中保持對話，謝鋒稱中美互利共贏是唯一正確選擇；中國前駐美大使崔天凱稱國際合作長遠令所有人受惠，中方一貫持開放合作態度；前美國駐華大使指難靠一次會面改變中美關係，指對中方重視AI程度留下深刻印象
|李家超明赴深圳出席APEC領導人非正式會議及相關活動
|APEC工商領導人峰會，將首發深圳倡議；中國外交部：中美俄元首將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見；《求是》刊習近平歷年APEC峰會有關「攜手共建亞太命運共同體」重要論述；中方確認中美俄元首周四深圳舉行三方會晤；習近平將同普京、特朗普舉行中俄美元首會晤；白宮日程指習特會周四下午12時45分舉行，中美俄元首會晤下午2時半上演；白宮日程顯示，中美俄元首會晤周四下午2時半深圳舉行
|統計局指內地10月經濟數據全面遜預期，分析指年內不會加碼刺激；內地10月原煤產量降幅收窄，原油產量增速加快；內地10月工業增加值同比增4.8%，遜預期；內地10月社會消費品零售總額同比增0.4%，低於預期；內地首10月固定資產投資同比下降8.1%，降幅大於預期；10月全國城鎮調查失業率降至5.1%，為四個月最低；內地首10月地產投資降21.6%，商品房銷售額跌14.3%；10月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比總體上漲
|受黃仁勳或回歸報道提振，Hyperliquid上預示英偉達股價勁升4.5%；馬斯克等逾16.7萬人簽署公開信，力挺黃仁勳回歸英偉達；特朗普政府擬將廿多間AI公司指定為「國家領軍企業」，包括英偉達
|恒指收升116點報23753，超級業績周殺到北水結束淨流入，新世界供股市值蒸發四成
|10月經濟數據全面遜預期，滬綜指跌0.87%，險守3600關
|歐元最新報1.1094/96，日圓最新報159.55/59
|敏華控股(01999)中期純利跌83.9%至1.8億元，息2.5仙；11月均價上調3%至5%，料成本等壓力需時一至兩年改善
|百度(09888)第三季經調整淨利潤23.95億元人民幣，按年跌36.5%，勝預期
|「核藥第一股」先通醫藥(09941)招股入場費3435元，上半年虧損擴大至5.3億人幣
|巨星傳奇(06683)夥G-Dragon經理人公司計劃拓展AI機器人業務
|和黃醫藥(00013)旗下三款產品獲納入新版國家醫保藥品目錄
|碧桂園服務(06098)年內累計斥3.72億回購，料全年派息不低於15億人幣
|石四藥(02005)司替戊醇乾混懸劑完成續約國家醫保目錄
|港交所(00388)擬於明年2月16日成為無紙證券市場制度下的參與證券
|MOMENTA-W(06880)擬在合適市況下行使A類普通股購回授權，於公開市場購回公司已發行A類普通股，總購買價最高為20億
|中國銀行(02388)助力韓國進出口銀行，發行30億元離岸人民幣公募債券
|滙豐(00005)歡迎港交所(00388)推出離岸人民幣債券指數；滙豐強積金推出環球退休收益基金
|渣打(02888)「SC Invest智選投資」推出一周年，成功吸納新晉富裕客戶
|WeLab Bank委任梁雋文為新任行政總裁
|南商3個月港元定存息加至3.68厘，平安數字銀行推港股交易兼可賺取額外定存加息券優惠
|大新銀行推出虛擬資產ETF交易服務，涵蓋港股及美股市場
|亨利加集團(03638)今日開市前停牌，待公布原因
|華滋國際海洋(02258)已自今日上午9時正起停牌，以待根據香港公司收購及合併守則刊發公告
|WeChat Pay HK推出第三期南山區消費券活動，涵蓋餐飲等類別
|京信通信(02342)在越南市場奪得重大合約，其產品「4T4R雙頻O-RAN RRU」將支持多場景5G網絡擴展
|小馬智行(02026)與豐田合作第七代鉑智4X Robotaxi，於廣州開啟示範運營
|康方生物(09606)除依沃西單抗業務更新外，不知悉任何導致股價波動原因
|新世界(00017)「1供11」籌249億，黃少媚：大股東包銷絕非攤薄小股東，完全理解小股東的擔憂與顧慮
|中華電力(00002)、華潤充美好及香港船廠簽署MOU，聯同業界成立香港電動船舶發展聯盟
|中石化油服(01033)張建闊獲選為董事長，並辭去總經理職務
|遠洋集團(03377)10月協議銷售額按年跌逾62%至9.2億人幣
|五一視界(06651)建議於深圳證券交易所進行A股上市計劃
|合生創展(00754)首十月總合約銷售金額按年下跌46.9%，10月跌35.9%
|四環醫藥(00460)軒竹生物吡洛西利新增適應症納入2026年國家基本醫保藥品目錄
|大麥娛樂(01060)樊路遠辭任主席及首席執行官，徐宏獲委任為非執董及主席
|貝克微(02149)制定並實施H股全流通相關細則
|HashKey(03887)將被納入MSCI全球微型股指數
|復宏漢霖(02696)注射用HLX105實體瘤治療1期臨床試驗獲內地當局批准
|億騰嘉和(06998)新藥臨床試驗獲國家藥監局批准
|恒富控股(00643)兩名獨立非執董被舉報，公司成立獨立調查委員會調查
|東瀛遊(06882)第三方系統被入侵，客戶身份證及電話號碼等資料外洩
|羚邦(02230)與KADOKAWA成立合營公司，涉及IP銷售等業務
|中海油服(02883)委託建造六型59艘油田工作船，涉資逾109億人幣
|統計局指內地10月經濟數據全面遜預期，分析指年內不會加碼刺激；內地10月原煤產量降幅收窄，原油產量增速加快；內地10月工業增加值同比增4.8%，遜預期；內地10月社會消費品零售總額同比增0.4%，低於預期；內地首10月固定資產投資同比下降8.1%，降幅大於預期；10月全國城鎮調查失業率降至5.1%，為四個月最低；內地首10月地產投資降21.6%，商品房銷售額跌14.3%；10月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比總體上漲
|測算指10月70城房價環比連續五個月下降0.1%，同比降幅緩至2.4%
|人行4600億逆回購利率持平，放水960億，另開展2000億買斷式逆回購
|財政部明日開展11月份國債做市支持操作，規模共6.5億元
|DeepSeek應用及網頁端據報因算力不足，針對長對話功能實施限額
|中國產品包攬全球AI大模型周調用量榜前四席，騰訊混元Hy4衝進前二
|中汽協開展供應商帳款支付調研評估，涉上汽、廣汽等17家重點車企
|台股收跌6.03%，報41040.08點
|中國－東盟自貿區3.0升級議定書下月生效，拓展數碼經濟等領域
|APEC工商領導人峰會，將首發深圳倡議；中國外交部：中美俄元首將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見；《求是》刊習近平歷年APEC峰會有關「攜手共建亞太命運共同體」重要論述；中方確認中美俄元首周四深圳舉行三方會晤；習近平將同普京、特朗普舉行中俄美元首會晤；白宮日程指習特會周四下午12時45分舉行，中美俄元首會晤下午2時半上演；白宮日程顯示，中美俄元首會晤周四下午2時半深圳舉行
|前美國駐華大使指難靠一次會面改變中美關係，指對中方重視AI程度留下深刻印象；中國前駐美大使崔天凱稱國際合作長遠令所有人受惠，中方一貫持開放合作態度
|美與9國構建AI供應鏈安全框架，中方指不應在AI領域搞「小圈子」
|巴林美軍防空雷達遭伊朗施襲，美軍部署中東航母打擊群增至3個
|澤連斯基：美提出烏克蘭放棄頓巴斯地區，換取加入北約
|系統故障致全美航班一度停飛4小時，周日混亂仍持續，特朗普促國會撥款更新系統
|韓稅務師考試「狀元」成績太好，認用AI作弊，當局設高考緊急應對小組
|日本超級電腦「富嶽」遭黑客入侵，恐有用戶信息外洩
|高盛預計2027年石油市場將現大量過剩，料布油平均價見88美元
|黃金白銀短線急挫，現貨金跌逾1%，報每盎司3839美元
|英鎊兌美元跌至一個月低點
|日本GDP按年率計跌0.1%，低於預期，經濟一年來首現萎縮；日本經濟一年來首現萎縮，GDP按年率計算跌0.1%
|美國10月PPI按年升6.5%，略低於預期
|受黃仁勳或回歸報道提振，Hyperliquid上預示英偉達股價勁升4.5%；馬斯克等逾16.7萬人簽署公開信，力挺黃仁勳回歸英偉達；特朗普政府擬將廿多間AI公司指定為「國家領軍企業」，包括英偉達
|OpenAI與Aleph達成獨家經銷商合作協議，拓展ChatGPT廣告業務
(zz)
|夏寶龍南下深圳聽取有關工作情況匯報，港澳辦副主任徐啟方同行
|李家超明赴深圳出席APEC領導人非正式會議及相關活動
|第七屆香港中美論壇開幕，董立均籲困難中保持對話，謝鋒稱中美互利共贏是唯一正確選擇
|港交所推出離岸人民幣債券指數，陳翊庭稱助推動人民幣國際化；唐家成稱推出港交所離岸人民幣債券指數屬里程碑，可擴大投資者參與度；梁鳳儀稱將與港交所審視簿記建檔流程降IPO造假風險，港股再融資規模高達3500億元
|證監會黃天祐稱香港點心債市場已成為國際人民幣生態系統重要組成部分
|財經事務及庫務局局長許正宇出訪德國、盧森堡和比利時
|陳茂波稱政府將於今年內提交法例引入船舶雙重註冊安排；5年期中國國債期貨首3個月成交超過9.8萬張合約；金融與貿易由「量」向「值」深度提升，點心債首超美元債，港交所首推離岸人幣債券指數；全球市場尋求多元配置資金流入香港，首10月新股集資逾400億美元
|證券及期貨專業總會:同意刪除上市發行人用以衡量交易影響的百分比率中的盈利比率
|中原十大屋苑周末成交按周持平，料短期樓市平穩橫行
|2027/28學年內地高校招收港生增至169所，校長推薦門檻維持「達標」加三科8分
|香港都會大學發生資訊保安事故，約5000人個人資料受影響，校方已報警及通報私隱公署
|GUM推出「GUM積金僱主大獎2026」，表揚積極完善強積金管理企業
|國泰科創馬拉松慶祝十周年，至今已吸引超過3500名參賽者
|大新上調本港今年經濟增長至4.9%，料明年經濟增速放緩
|岑浩輝宣布澳門永久居民每人派1萬元，育兒津貼引入階梯式措施
|德意志資管續看好大多數資產類別，惟年底升市遠未成定局
|摩根資產管理報告預測未來10至15年60/40投資組合回報率為7%