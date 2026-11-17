17/11/2026 19:18

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 歐元區公布10月CPI，騰訊等公司18日公布業績

▷ 英倫銀行總裁貝利18日15:30發表講話

▷ APEC會議18至19日舉行，普京率團出席

《經濟通通訊社17日專訊》歐元區公布CPI，及騰訊石藥中通快遞公布業績，料為周三（18日）市場焦點。*英倫銀行總裁發表講話，美國公布建築許可等數據*各國重要經濟活動方面，亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議舉行（至19日），俄羅斯總統普京將率代表團出席。歐洲央行管理委員會召開線上非貨幣政策會議。加拿大央行副總裁格拉韋爾發表講話。周三本港時間3:30pm，英倫銀行總裁貝利發表講話。晚上10:00pm，英倫銀行負責審慎監管的副總裁Katharine Braddick發表講話。數據方面，周三（18日）7:50am（本港時間．下同），日本公布10月出口，年率升幅料由16.5%擴大至20.4%；10月進口年率升幅料由18.5%擴大至25.9%；10月貿易收支料由負5565億日圓惡化至負10784億日圓。3:00pm，英國公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.5%，年率升幅料由3.5%擴大至3.6%；10月核心消費者物價指數年率升幅料維持於2.8%。5:30pm，英國公布9月房價指數。6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.4%，年率升幅料由3.8%擴大至4%。9:30pm，美國公布10月建築許可，月率跌幅料由0.2%擴大至1.7%；10月新屋動工料由122.1萬升至125萬，月率料由下滑5.2%改善至升2.4%。11:00pm，美國公布10月成屋待完成銷售，月率跌幅料由7.3%收窄至2%。在本港，明日公布業績的公司有:騰訊控股(00700)、石藥集團(01093)、中通快遞-W(02057)等。(wa)