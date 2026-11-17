17/11/2026 19:17
《日入而息》APEC工商領導人峰會登場，京東集團第三季經調整純利升44%勝預期
|中外商界領袖將出席APEC工商峰會，曾毓群李彥宏等發言；百度李彥宏稱期待更多APEC經濟體開放Robotaxi商業化運營；王興興稱機器人模型泛化是棘手問題，未來算力需求或遠超想象；雷軍稱具身智能機器人將是巨大產業機會，想象力超過汽車產業；陳旭稱APEC領導人會議周繼續圍繞貿易議題尋求「最大公約數」
|APEC會議首日多家內企高管出席，李家超下午赴深致辭；李家超稱大灣區為全球最具活力經濟動力之一，國際資本首選香港開拓大灣區
|滙豐廖宜建稱APEC會議在深圳舉行為粵港澳大灣區深化國際合作提供難得機遇；中銀香港指APEC會議推動亞太區域合作與共同繁榮
|港股無紙證券制度正式實施，Computershare推首宗無紙新股，目前逾2200人登記「持股易」；證監會公布無紙證券市場主要收費上限，開設「持股易」戶口最多50元
|京東集團(09618)第三季經調整純利升43.7%至83.3億人幣，勝預期
|京東物流(02618)第三季淨利潤按年跌約16.03%，經調整盈利升7%
|京東健康(06618)第三季非國際財務報告準則盈利升1.5%至19.3億人幣，收入升17%
|京東工業(07618)第三季非國際財務報告準則利潤3.98億人幣，按年升62.3%
|騰訊音樂-SW(01698)第三季非國際財務報告準則純利升2%至24.5億人幣
|微博(09898)第三季非公認會計準則純利跌87%至1434.8萬美元
|耀才證券金融(01428)中期純利3.45億，按年增約5.4%；批准採納2026年股權激勵計劃
|名創優品(09896)第三季經調整純利跌4%至7.1億元人民幣
|麗新系聯合公布，可能分拆房地產投資信託基金並於上交所獨立上市
|本港8月至10月經季節性調整的失業率為3.8%，好過預期
|標普料明年本港樓價維持穩定，此次加息幅度更為溫和，香港住宅市場有能力消化加息；星展料明年本港住宅樓價升5%至8%，P將升至5.25厘，對市場整體影響不大
|阿里雲在港現服務逾6.5萬名客戶，港企業級客人有逾95%啟用阿里雲AI服務；阿里雲未未來一年在全球增設數據中心，香港為「重中之重」
|美擬限制中國遠程使用先進AI芯片，中國外交部斥長臂管轄；路透指中美曾討論「蒸餾」AI模型問題，北京鼓勵此舉以降成本
|恒指全日跌245點收報23508失守20天線，憂美扼AI咽喉科網股捱沽
|滬綜指收低0.5%四連跌，失守三千六
|歐元最新報1.1000/02，日圓最新報158.95/00
|騰訊音樂-SW(01698)第三季非國際財務報告準則純利升2%至24.5億人幣
|微博(09898)第三季非公認會計準則純利跌87%至1434.8萬美元
|京東集團(09618)第三季經調整純利升43.7%至83.3億人幣，勝預期
|京東物流(02618)第三季淨利潤按年跌約16.03%，經調整盈利升7%
|京東健康(06618)第三季非國際財務報告準則盈利升1.5%至19.3億人幣，收入升17%
|京東工業(07618)第三季非國際財務報告準則利潤3.98億人幣，按年升62.3%
|耀才證券金融(01428)中期純利3.45億，按年增約5.4%；批准採納2026年股權激勵計劃
|名創優品(09896)第三季經調整純利跌4%至7.1億元人民幣
|國際永勝集團(06663)料中期純利按年升至不少於1500萬元
|中國東方集團(00581)第三季轉盈為虧，料錄經營虧損約1.76億元人民幣
|智雲科技建設(09900)料中期純利按年升至不少於1000萬元
|國際永勝集團(06663)料中期純利按年升至不少於1500萬元
|維立志博-B(09887)受託人已根據H股獎勵計劃購入22.07萬股H股
|博安生物(06955)BA1104（納武利尤單抗）中國Ⅲ期臨床試驗完成並達到主要終點
|綠葉製藥(02186)集團創新藥LY03021在美國獲准開展臨床試驗
|謝霆鋒、容祖兒獲委任為英皇娛樂集團董事，今日履職
|KGI凱基委任李耀東為亞洲首席技術總監
|彭博指滙控(00005)以85折出售總值3億美元甲骨文數據中心項目貸款
|大眾點評夥滙豐推美食餐廳團購優惠
|阿里雲在港現服務逾6.5萬名客戶，港企業級客人有逾95%啟用阿里雲AI服務；阿里雲未未來一年在全球增設數據中心，香港為「重中之重」
|富途與科大商學院簽署協議，推動「AI賦能投資」合作研究
|香港寬頻(01310)與珠江船務簽署合作備忘錄，升級數智底座，強化科技賦能
|無綫集團(00511)公司股份根據無紙證券市場制度成為參與證券的指明日期為明年3月8日
|石四藥集團(02005)已取得國家藥監局有關重酒石酸去甲腎上腺素注射液的藥品生產註冊批件
|證監會指豐展控股(01826)股權高度集中，僅有9%股份由其他股東持有
|華潤電力(00836)無紙證券市場指定日期擬為明年3月22日
|歌禮製藥-B(01672)已向美國食品藥品監督管理局遞交新藥臨床試驗申請
|嘉華(00173)醫院道項目命名嘉榕莊，提供62伙，冀今年發售
|屈臣氏擬年底前完成內地1500間店升級，引入更多創新零售概念
|農業銀行(01288)贖回2021年無固定期限資本債券
|中銀香港(02388)成為首家完成「港口社區系統」貿易融資便利化功能試點的銀行
|麗新系聯合公布，可能分拆房地產投資信託基金並於上交所獨立上市
|數字廣東建設「十五五」規劃，壯大集成電路製造、先進封測等產業
|中國北斗終端設備應用數量近4200萬，同比增約27%
|商務部推動再生資源回收體系發展，切實解決「扔比買難」問題
|工信部加快推動以標準提檔升級引領輕工業向智能綠色轉型；京滬粵等8省市開展6G創新發展部省協同試點工作
|中指院指10月百城二手住宅均價環比跌0.6%，同比跌6.7%
|杭州3宗涉宅地成交50億，綠城溢價近33%摘上城區地塊
|中國外匯投資研究院指金價還沒見底，內地黃金克價或跌到780元；深圳水貝市場現買金潮，專家籲勿急於抄底，金價下月或再跌
|外匯局指10月跨境資金淨流入769億美元，較9月有所增加
|人行7140億隔夜逆回購利率持平，淨投放2540億
|享界V8開啟L3自動駕駛跨城高速路測，新車周五上市售近33萬元
|商務部凌激晤寶馬董事長聶科維稱冀加大在華研發力度
|國行iPad和Mac新增「Apple智能」功能
|德勤中國連續七年發布社會影響力報告，重點聚焦AI產業賦能與中國企業全球化出海
|字節跳動招聘OTT端產品經理，紅果短劇或布局電視App
|北汽附屬擬以公開掛牌的競價方式，轉讓於其持有的與112座換電站相關的資產組組合所有權利及權益
|台股收跌2.31%，報40092.11點
|台媒指芯片設計業者接獲台積電等晶圓廠調價通知，漲幅從10%至逾20%
|第二次中加經濟財金戰略對話表示歡迎加拿大養老金等長錢投資中國資本市場
|特朗普訪菲出席美日印澳四方安全對話，分析指中美俄峰會前展現美與印太夥伴團結
|美擬限制中國遠程使用先進AI芯片，中國外交部斥長臂管轄；路透指中美曾討論「蒸餾」AI模型問題，北京鼓勵此舉以降成本
|CNN指情報顯示伊朗策劃在華盛頓以骯髒彈或化武，襲擊特朗普政府高官
|高市早苗出席東盟會議期間晤小馬可斯，冀推進日菲戰略夥伴關係
|美司法部和商務部正調查Megaspeed有否涉刑事行為
|美國多間銀行網上服務現故障，摩通稱非網絡攻擊
|OpenAI奧特曼稱黃仁勳是我心中英雄，無奈英雄也有缺點
|美媒指特朗普投資帳戶買賣英偉達股票過百次，交易總額最高達9750萬美元
|Google警告AI自主網絡攻擊的時代已到來
|韓國周四高考，韓KOSPI、KOSDAQ股市開盤及收市均延遲1小時
|聯儲局主席沃什拆解AI普及三情境，提高生產力、衝擊勞動市場、泡沫爆破；聯儲局巴爾警告，AI智能體或觸發銀行擠提
|黃仁勳醜聞後英偉達累跌35%，做空者帳面獲厚利，分析指當前定價水平具吸引力；索羅斯等12個家族辦公室上季減持英偉達，黃仁勳離職前夕鎖定獲利
|微軟監測到大規模協同網絡釣魚攻擊
|習近平會見越南國家主席蘇林稱願增進互信團結，加強全面合作
|中外商界領袖將出席APEC工商峰會，曾毓群李彥宏等發言；百度李彥宏稱期待更多APEC經濟體開放Robotaxi商業化運營；王興興稱機器人模型泛化是棘手問題，未來算力需求或遠超想象；雷軍稱具身智能機器人將是巨大產業機會，想象力超過汽車產業
|加拿大表示中方額外減免商品關稅，規模4億加元涵蓋豬肉海鮮
|滙豐廖宜建稱APEC會議在深圳舉行為粵港澳大灣區深化國際合作提供難得機遇
|陳旭稱APEC領導人會議周繼續圍繞貿易議題尋求「最大公約數」
(zz)
|李家超抵達深圳準備出席相關會議及活動；APEC會議首日多家內企高管出席，李家超下午赴深致辭；李家超稱大灣區為全球最具活力經濟動力之一，國際資本首選香港開拓大灣區；本港首三季貨物出口升逾45%，善用三跑擴運力，機管局簽備忘錄構建可持續航空燃料供應鏈；李家超見證4份有關物流運輸諒解備忘錄簽署，機管局與煤氣推進屯門SAF混合設施
|「再就業津貼試行計劃」逾4.7萬人成功重投職場，四分一參加者年滿60歲或以上 明年7月如期完結
|惠理首批獲得香港交易所離岸人民幣債券指數授權
|港股無紙證券制度正式實施，Computershare推首宗無紙新股，目前逾2200人登記「持股易」；證監會公布無紙證券市場主要收費上限，開設「持股易」戶口最多50元
|證監會與金融市場標準委員會簽署諮詢協議，進一步就全球市場標準及發展交流
|彭博指中港ETF連續第三周大規模吸金5億美元
|滙豐調查指香港企業加強區域布局及AI應用，應對貿易成本上升
|瑞士嘉盛指AI應用深化，美國生產力迎新增長動力；路博邁指對AI仍保持審慎樂觀，惟AI投資最易取得回報階段已過；金融學院報告指90%受訪金融機構已應用或計劃應用GenA.I.
|標普料明年本港樓價維持穩定，此次加息幅度更為溫和，香港住宅市場有能力消化加息
|大新推高息網上定期存款優惠，全新客戶享3個月港元定存年利率高達3.4厘
|星展料明年本港住宅樓價升5%至8%，P將升至5.25厘，對市場整體影響不大
|本港8月至10月經季節性調整的失業率為3.8%，好過預期
|教育局與中國科學院學部工作局簽署合作備忘錄，深化科普講座及師生內地科研交流
|會財局研究：香港最大型公眾利益實體核數師已大致設有文化及管治措施，引導道德操守及支持高質素審計
|平安保險明年進駐西九IGC，高力香港指保險和金融業是推動當前商廈需求復甦的決定性力量
|煤氣公司、怡斯萊與機管局簽署諒解備忘錄，推進本港可持續航空燃料混合設施建設
|金清完因嚴重失當行為被證監會終身禁止重投業界