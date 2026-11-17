中外商界領袖將出席APEC工商峰會，曾毓群李彥宏等發言；百度李彥宏稱期待更多APEC經濟體開放Robotaxi商業化運營；王興興稱機器人模型泛化是棘手問題，未來算力需求或遠超想象；雷軍稱具身智能機器人將是巨大產業機會，想象力超過汽車產業；陳旭稱APEC領導人會議周繼續圍繞貿易議題尋求「最大公約數」

APEC會議首日多家內企高管出席，李家超下午赴深致辭；李家超稱大灣區為全球最具活力經濟動力之一，國際資本首選香港開拓大灣區

滙豐廖宜建稱APEC會議在深圳舉行為粵港澳大灣區深化國際合作提供難得機遇；中銀香港指APEC會議推動亞太區域合作與共同繁榮

港股無紙證券制度正式實施，Computershare推首宗無紙新股，目前逾2200人登記「持股易」；證監會公布無紙證券市場主要收費上限，開設「持股易」戶口最多50元

京東集團(09618)第三季經調整純利升43.7%至83.3億人幣，勝預期

京東物流(02618)第三季淨利潤按年跌約16.03%，經調整盈利升7%

京東健康(06618)第三季非國際財務報告準則盈利升1.5%至19.3億人幣，收入升17%

京東工業(07618)第三季非國際財務報告準則利潤3.98億人幣，按年升62.3%

騰訊音樂-SW(01698)第三季非國際財務報告準則純利升2%至24.5億人幣

微博(09898)第三季非公認會計準則純利跌87%至1434.8萬美元

耀才證券金融(01428)中期純利3.45億，按年增約5.4%；批准採納2026年股權激勵計劃

名創優品(09896)第三季經調整純利跌4%至7.1億元人民幣

麗新系聯合公布，可能分拆房地產投資信託基金並於上交所獨立上市

本港8月至10月經季節性調整的失業率為3.8%，好過預期

標普料明年本港樓價維持穩定，此次加息幅度更為溫和，香港住宅市場有能力消化加息；星展料明年本港住宅樓價升5%至8%，P將升至5.25厘，對市場整體影響不大

阿里雲在港現服務逾6.5萬名客戶，港企業級客人有逾95%啟用阿里雲AI服務；阿里雲未未來一年在全球增設數據中心，香港為「重中之重」