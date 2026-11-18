18/11/2026 19:28

《再戰明天》中俄美元首會晤，阿里聯想快手公布業績

《經濟通通訊社18日專訊》中俄美元首會晤，及阿里聯想快手公布業績，料為周四（19日）市場焦點。



*克利夫蘭聯儲總裁發表講話，美國公布申請失業金人數*



各國重要經濟活動方面，APEC領導人非正式會議最後一日，習近平同普京、特朗普舉行中俄美元首會晤。新西蘭央行總裁布雷曼發表講話。新西蘭央行助理總裁西爾克及首席經濟學家康韋發表演講。本港時間周四晚6:00pm，歐洲央行執委埃爾德森出席銀行業監管新聞發布會，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表講話。8:30pm，歐洲央行管委馬赫盧夫發表講話。9:30pm，歐洲央行總裁拉加德參加線上對話。9:50pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克發表講話。



數據方面，周四5:00am（本港時間．下同），美國公布9月長期資本流動。8:30am，澳洲公布10月失業率，料維持於4.7%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由169.7萬升至170萬；首次申請失業救濟金人數料由20萬降至19.8萬。11:00pm，美國公布10月領先指標，料維持不變。



在本港，明日公布業績的公司有:聯想集團(00992)、快手-W(01024)、阿里巴巴-W(09988)等。(wa)