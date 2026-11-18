香港與越南簽署有關避免及解決國際爭議合作備忘錄；許正宇在法蘭克福出席綠色金融論壇，指香港夥拍歐洲可發揮資金連繫人等三大關鍵角色

陳茂波稱對接國家「十五五」規劃，陝港兩地應進一步深化合作

盧寵茂稱公營醫療收費改革以來逾25萬人獲批全額減免，急症室非緊急個案大減17.5%

政府擬修例將非法買賣或租借電話卡刑事化，儲值卡登記上限擬由10張大減至3張

政府無計劃將屯馬線向東延伸至泥涌及西沙，西沙路擴闊後容車量升至每小時3400架次足應付需求

教育局指近四成初中中史教師主修歷史，優化高中兩史中四教科書已完成評審，2027/28學年正式施教

消委會過去三年轉介92宗跨境消費個案予內地跟進，逾60宗成功調停

港鐵信號設備故障修復，港島綫列車服務陸續恢復正常；香港大學站附近訊號設備故障，行車時間需額外5至8分鐘

InfoTalk推免費AI廣東話電話熱線，支援天氣、飲食、免費公共服務等各類查詢

咪錶系統本月初故障源於軟件更新缺陷，營辦商承諾向政府賠償約130萬元，運輸署下月展開獨立審計

恒指公司指人工智能投資持續增長，帶動半導體需求上升

按揭證券公司成功為225億港元多幣種公募基準債券完成定價

花旗報告指香港千萬富翁人口增至41.2萬人，相當於每13名香港人便有1名千萬富翁；準億萬富翁投資組合更多元化，物業仍是多元資產配置重要工具

大埔林海山城獲高淨值商人以5888萬購入特色戶，不足一個月連沽3戶套現2.68億

大班餅店累沽新蒲崗六合工業大廈八伙，套現1.12億元