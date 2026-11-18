18/11/2026 19:27
《日入而息》騰訊上季經調整盈利跌6%至665億人幣符預期，美收緊AI技術限制
|騰訊(00700)第三季純利按年升0.8%，經調整盈利跌6%至665億元人民幣
|小馬智行(02026)第三季經調整虧損收窄至4854萬美元，收入升75%
|石藥集團(01093)首9個月純利70.76億人幣，按年增逾1倍，收入升27%
|阿里巴巴(09988)第二財季經調整純利料按年升1.57倍，關注雲收入增速能否突破五成
|特朗普乘坐專機飛抵深圳，將出席APEC峰會及中俄美峰會；高市早苗抵深圳出席APEC，NHK：料今晚獲習近平接見；習近平與普京舉行會談；普京感謝中方主辦APEC峰會，期待中俄美三方會晤帶來巨大益處
|李家超與越南國家主席蘇林舉行雙邊會議，指去年雙邊貿易額上升75%；李家超稱對習近平演講感鼓舞，香港續發揮獨特優勢深化大灣區及國際交流合作
|花旗報告指香港千萬富翁人口增至41.2萬人，相當於每13名香港人便有1名千萬富翁；準億萬富翁投資組合更多元化，物業仍是多元資產配置重要工具
|傳監管要求基金公司上報全部產品AI敞口，中證監指不屬實；中國對沖基金據報上月因AI拋售潮損失慘重，部分基金跌幅達兩位數
|資本市場闢謠平台指「國常會有人表態不會再頻繁救市」屬謠言
|內地10月青年失業率降至17.2%，為四個月新低；內地10月證券類App月活躍用戶1.72億，同比增近2%，環比降逾4%
|英偉達成立委員會，監督國安政策及出口管制合規事務；英偉達停向中國出口Hopper晶片，分析指積極開拓中國市場立場改變；貝索斯稱英偉達情況過於複雜，不宜從外部空降CEO接班人
|美收緊AI晶片出口限制，涉字節跳動4.8億美元貸款據報擱置
|恒指收跌213點報23294，盤中見本月新低，騰訊績前再創近兩年低
|滬指收升0.09%終止四連跌，兩市成交僅1.37萬億16個月低
|歐元最新報1.0724/26，日圓最新報159.24/25
|名創優品(09896)第三季盈利倒退三成半，仍獲大行升目標，股價逆市飆逾半成可再吼？
|石藥集團(01093)首9個月純利70.76億人幣，按年增逾1倍，收入升27%
|阿里巴巴(09988)第二財季經調整純利料按年升1.57倍，關注雲收入增速能否突破五成
|嘉創地產(02421)中期純利跌46.3%至539.5萬人幣，不派息
|小馬智行(02026)第三季經調整虧損收窄至4854萬美元，收入升75%
|騰訊(00700)第三季純利按年升0.8%，經調整盈利跌6%至665億元人民幣
|金安智能(00567)料中期綜合淨虧損最多約1200萬元
|思路迪醫藥(01244)合作項目試驗達預設主要療效終點，計劃明年上半年提交生物製品許可申請
|LEGION CONSO(02129)一名控股股東完成出售股份，持股量降至51%
|中國燃氣(00384)與Venture Global簽訂長期LNG協議，自2030年起開始交付
|屈臣氏第三方供應商網絡安全事件無關香港業務，不涉任何個人資料外洩
|東亞(00023)推出為期三年科技與創新轉型計劃，構建面向未來科技架構；東亞銀行大廈百周年慶祝儀式在滬舉行
|範式智能(06682)推出Phai系列兩款自研模型
|國泰航空(00293)10月載客量按年增4%，快運載客量按年增3%
|科倫博泰生物(06990)劉革新辭任董事會主席，劉思川獲選舉為主席
|劑泰科技(07666)擬啟動A股上市工作
|禾賽科技(02525)擬斥不超過1億美元回購股份
|德視佳(01846)第三季眼科手術約1.03萬例，按年增加約51.3%
|泰和小貸(01915)可能對上市委員會取消上市地位決定進行覆核
|Momenta(06880)與Uber於德國慕尼黑啟動Robotaxi試運營，乘客可免費體驗
|港交所(00388)委任伍穎思為董事總經理及市場監察主管，康逸飛為董事總經理及營運風險及韌性主管
|兩部門發布十大計量重點攻關項目，圍繞新一代信息技術、AI等領域
|亞太空間合作組織理事會會議在京召開，航天局表示持續深化國際交流合作
|傳監管要求基金公司上報全部產品AI敞口，中證監指不屬實；中國對沖基金據報上月因AI拋售潮損失慘重，部分基金跌幅達兩位數
|資本市場闢謠平台指「國常會有人表態不會再頻繁救市」屬謠言
|內地10月青年失業率降至17.2%，為四個月新低；內地10月證券類App月活躍用戶1.72億，同比增近2%，環比降逾4%
|人行7002億逆回購利率持平，淨回籠138億
|中國銀行原副行長林景臻一審獲刑13年，10年受賄逾4335萬元
|大疆多款產品漲價，Osmo Pocket 4系列最高漲560元
|山姆超市App賣國航機票，特價3970元飛四次僅限國內
|中國首批主動ETF據報下周集體上市，機構料或為A股帶來增量效應
|台股收升0.26%，報40194.91點
|國台辦表示將為台企打造更加穩定、透明、可預期的投資環境
|習近平與普京舉行會談；普京感謝中方主辦APEC峰會，期待中俄美三方會晤帶來巨大益處
|中國外交部表示中俄美元首將就事關全球和平的重要問題深入交換意見；特朗普乘坐專機飛抵深圳；特朗普抵深圳，習近平親自接機
|習近平晤李在明，籲中韓加強多邊協作，推動亞太自貿區建設
|高市早苗與中國農業部長張柱握手，中日關係惡化以來首次高官互動；高市早苗抵達深圳，NHK料今晚獲習近平接見，日方正安排高市與普京會晤
|美擬限制遠程獲取先進半導體，華商務部指對正常貿易合作橫加干涉；英偉達停向中國供應H200芯片，中國外交部表示已就相關問題多次闡明立場
|特朗普晤小馬可斯，稱美菲擴大防衛合作，雙方達成重大貿易協議
|特朗普出席四方安全對話峰會，與日印澳領導人同意推動AI合作
|美NSA網絡故障，魯比奧否認連串故障有關連，分析指疑AI改變網絡安全格局所致
|黃仁勳12月1日赴國會接受眾議院委員會閉門質詢
|日本10月出口按年增長20.5%，半導體設備成主要動力，貿易逆差收窄
|金價跌穿3800美元，跌至2025年9月以來低位，聯儲局官員暗示進一步加息；基準10年期美債連升三天，市場風險偏好降溫
|英偉達成立委員會，監督國安政策及出口管制合規事務；英偉達停向中國出口Hopper晶片，分析指積極開拓中國市場立場改變；貝索斯稱英偉達情況過於複雜，不宜從外部空降CEO接班人
|美收緊AI晶片出口限制，涉字節跳動4.8億美元貸款據報擱置
|APEC工商領導人峰會開幕，習近平稱支持成立世界灣區經濟合作聯盟
|李家超與越南國家主席蘇林舉行雙邊會議，指去年雙邊貿易額上升75%；李家超稱對習近平演講感鼓舞，香港續發揮獨特優勢深化大灣區及國際交流合作
|李彥宏稱百度將繼續發揮平台型科技企業作用，加大智能基礎設施投入
|中國美國商會會長何邁可稱中國釋放擴大對外開放信號，美企期待全面平等市場准入
|特朗普乘坐專機飛抵深圳，將出席APEC峰會及中俄美峰會；高市早苗抵深圳出席APEC，NHK：料今晚獲習近平接見
(zz)
|香港與越南簽署有關避免及解決國際爭議合作備忘錄；許正宇在法蘭克福出席綠色金融論壇，指香港夥拍歐洲可發揮資金連繫人等三大關鍵角色
|陳茂波稱對接國家「十五五」規劃，陝港兩地應進一步深化合作
|盧寵茂稱公營醫療收費改革以來逾25萬人獲批全額減免，急症室非緊急個案大減17.5%
|政府擬修例將非法買賣或租借電話卡刑事化，儲值卡登記上限擬由10張大減至3張
|政府無計劃將屯馬線向東延伸至泥涌及西沙，西沙路擴闊後容車量升至每小時3400架次足應付需求
|教育局指近四成初中中史教師主修歷史，優化高中兩史中四教科書已完成評審，2027/28學年正式施教
|消委會過去三年轉介92宗跨境消費個案予內地跟進，逾60宗成功調停
|港鐵信號設備故障修復，港島綫列車服務陸續恢復正常；香港大學站附近訊號設備故障，行車時間需額外5至8分鐘
|InfoTalk推免費AI廣東話電話熱線，支援天氣、飲食、免費公共服務等各類查詢
|咪錶系統本月初故障源於軟件更新缺陷，營辦商承諾向政府賠償約130萬元，運輸署下月展開獨立審計
|恒指公司指人工智能投資持續增長，帶動半導體需求上升
|按揭證券公司成功為225億港元多幣種公募基準債券完成定價
|花旗報告指香港千萬富翁人口增至41.2萬人，相當於每13名香港人便有1名千萬富翁；準億萬富翁投資組合更多元化，物業仍是多元資產配置重要工具
|大埔林海山城獲高淨值商人以5888萬購入特色戶，不足一個月連沽3戶套現2.68億
|大班餅店累沽新蒲崗六合工業大廈八伙，套現1.12億元
|Google Play香港2026年度最佳排行榜出爐，12款應用程式及7款遊戲上榜