19/11/2026 19:08
《日入而息》中俄美元首會晤，網易上季經調整盈利跌3.6%
|習近平將主持中俄美元首會晤；中俄美元首會晤今午2時半深圳上演，俄官員表示3位元首自行決定會晤時長；習近平稱中俄美領導人有史以來首次聚首，具開創性意義；普京時隔9年重返APEC「全家福」，站前排中間與習特並肩；習近平與特朗普年內第三次雙邊會談：堅定致力開展合作
|習近平與特朗普年內第三次雙邊會談稱堅定致力開展合作；特朗普稱美國不容許任何管制或扼殺AI的監管措施；特朗普證實APEC晚宴與習近平談及黃仁勳離任；英偉達Blackwell晶片兩三年後過時，美國或准出售；華府擬強制美企披露中國AI使用情況，愛彼迎稱僅少量採用中國模型；中國商務部表示中美貿易理事會農業工作組將於近期召開首次會議
|李家超戴上紅色圍巾首位入場，習近平主動問好稱「咱們戴的都一樣」；李家超稱APEC之行達成五個目標，與多個經濟體領導人會面；APEC期間短暫與習近平接觸，分享與會者對大灣區發展反應正面；李家超晤秘魯總統藤森慶子，稱兩地貿易錄雙位數增長；李家超稱香港一直是新加坡企業拓展內地市場的跳板，期待兩地持續鞏固並提升合作關係
|聯想(00992)中期純利盈轉虧蝕12.5億美元，收入升46%，派息增至9港仙，第二季調整後應佔溢利同比增長166%；聯想稱逾六成AI服務器訂單儲備與中國業務無關，PC價貴料明年上半年方可解決
|網易(09999)第三季經調整淨利潤按年跌3.6%至91.6億人幣，派息每股0.117美元；信置黃永光稱土瓜灣道項目為年內投得的第5幅土地，彰顯集團對香港長遠發展承諾
|快手(01024)第三季盈轉虧蝕9.61億人幣，經調整利潤淨額跌84.2%至7.9億人幣
|莎莎國際(00178)中期純利升2.39倍至1.7億元，派息4仙；第三季至本周日止營業額按年上升41%
|信置(00083)及鷹君財團以26.88億元投得市建局土瓜灣道/榮光街項目
|英偉達明確黃仁勳不會回歸，據報接洽Arm行政總裁哈斯接任；馬斯克稱踢走黃仁勳如同把米高佐敦踢出球隊
|恒指全日跌453點收報22841，阿里騰訊激跌尋底，聯想績後先急插再回彈
|市場關注APEC訊息，滬綜指小跌0.28%，兩市成交進一步下滑
|歐元最新報1.0993/95，日圓最新報159.88/90
|莎莎國際(00178)中期純利升2.39倍至1.7億元，派息4仙；第三季至本周日止營業額按年上升41%
|聯想(00992)中期純利盈轉虧蝕12.5億美元，派息增至9港仙；中期純利盈轉虧蝕12.5億美元，收入升46%，派息增至9港仙，第二季調整後應佔溢利同比增長166%
|快手(01024)第三季盈轉虧蝕9.61億人幣，經調整利潤淨額跌84.2%至7.9億人幣
|網易(09999)第三季經調整淨利潤按年跌3.6%至91.6億人幣，派息每股0.117美元
|百盛集團(03368)第三季純利580.7萬人幣，按年增5.35倍
|富途第三季非通用會計準則淨利潤32.72億元，按年基本持平，總營收升4.5%
|石四藥(02005)腹膜透析液取得國家藥監局藥品生產註冊批件
|龍豐集團(02290)獲納入MSCI香港微型股指數，11月30日收市後生效
|Lalamove進軍英國，為中小企提供即時配送方案
|Mastercard設立亞太區最大規模創新卓越中心，推動智能經濟發展
|巴拿馬總審計長辦公室對長和(00001)子公司及海事局前高層提刑事訴訟，港口合約風波進一步升級
|小米(01810)汽車首出海，SU7等車型阿聯酋開啟預售，首批或12月交付
|OSL集團(00863)旗下杜拜子公司獲當地原則性批准經紀-經銷商服務牌照
|滙豐REDCOIN應用拓展至財富管理範疇，為客戶提供代幣化基金投資新途徑
|理想汽車(02015)斥巨資自研電池，否認與寧德時代關係生變
|德適－B(02526)旗下醫療影像模型開發、研究與分析平台升級版已經正式上線
|南華集團控股(00413)出售香港德輔道中25、27及27A號安樂園大廈1樓全層及兩個洗手間等物業
|民商創科(01632)吳江濤、陶靜遠辭任執行董事及一系列職務，陳玓接任董事會主席
|德萊建業(01546)本月24日起，新中文股份簡稱將為「裕和建業」
|盛洋投資(00174)附屬售美國紐約住宅公寓單位，代價為94.5萬美元
|德適－B(02526)旗下醫療影像模型開發、研究與分析平台升級版已經正式上線
|南華集團控股(00413)出售香港德輔道中25、27及27A號安樂園大廈1樓全層及兩個洗手間等物業
|成都高速(01785)與天府機場高速公司解除運營業務合同，12月31日起生效
|中播數據(00471)訂立衛星應用產品代理合作協議
|中信股份(00267)2027至30年派息率擬不低於30%
|中國人民保險集團(01339)楊東寧就任公司執行董事資格已獲國家金融監督管理總局核准
|黑芝麻智能(02533)在深圳成立具身智能總部，鎖定多家頭部機器人量產訂單
|石藥集團(01093)收到與CORBUS PHARMACEUTICALS就CRB-701（SYS 6002）訂立之獨家授權協議項下的1500萬美元開發里程碑付款
|灣區發展(00737)深圳段給排水管遷改施工合同，簽約合同價為約1.85億人幣
|信置(00083)及鷹君財團以26.88億元投得市建局土瓜灣道/榮光街項目
|中遠海運大型船舶建造基地落戶天津臨港，總投資82億元人幣
|商務部指「雙11」整體平穩，「買算力像充話費一樣簡單」；今年中國消費市場規模繼續穩步擴大
|乘聯分會指11月車市雖步入年末衝刺階段，但需求端仍未見根本性改善
|上海10月出口同比增33%，進口增20.8%
|人行7675億逆回購利率持平，淨投放673億
|華為下周二發布首款史上最薄智能手錶
|權志龍母公司Galaxy將推機器人女團，與宇樹合作K-pop演唱會12月澳門首演
|台股收跌4.4%失守四萬關，報38426.89點
|習近平將主持中俄美元首會晤；中俄美元首會晤今午2時半深圳上演，俄官員表示3位元首自行決定會晤時長；習近平稱中俄美領導人有史以來首次聚首，具開創性意義
|習近平與特朗普年內第三次雙邊會談稱堅定致力開展合作；特朗普稱美國不容許任何管制或扼殺AI的監管措施；特朗普證實APEC晚宴與習近平談及黃仁勳離任；英偉達Blackwell晶片兩三年後過時，美國或准出售；華府擬強制美企披露中國AI使用情況，愛彼迎稱僅少量採用中國模型；中國商務部表示中美貿易理事會農業工作組將於近期召開首次會議
|日媒指高市早苗遭冷待，外交部表示根據國際慣例作適當禮賓安排
|金正恩與特朗普是否有會晤安排？中國外交部表示沒有這方面信息
|特朗普再考慮大規模打擊伊朗，華盛頓號航母打擊群據報已離開中東
|馬斯克呻中期選舉投入5億美元如倒錢落海，料Anthropic增租10吉瓦算力
|澳洲10月失業率意外升至4.9%，市場預期澳央行明年或減息，澳元跌0.7%
|英鎊跌至近一年低點，美元兌多數G10貨幣走強
|英偉達明確黃仁勳不會回歸，據報接洽Arm行政總裁哈斯接任；馬斯克稱踢走黃仁勳如同把米高佐敦踢出球隊
|OpenAI擬進軍手機領域，富智康據報獲組裝訂單
|Anthropic周四掛牌，暗盤顯示開盤或比發行價漲20%至26%
|習近平稱將提供2000萬美元資助開展APEC合作，深圳設亞太共同體研究中心；中國外交部表示APEC峰會就亞太共同體建設提出「深圳展望」
|普京時隔9年重返APEC「全家福」，站前排中間與習特並肩
|中韓自貿協定第二階段談判完成，「限韓令」鬆綁在望
|李家超戴上紅色圍巾首位入場，習近平主動問好稱「咱們戴的都一樣」；李家超稱APEC之行達成五個目標，與多個經濟體領導人會面；APEC期間短暫與習近平接觸，分享與會者對大灣區發展反應正面；李家超晤秘魯總統藤森慶子，稱兩地貿易錄雙位數增長
|特朗普晤普京，形容對方是「我的朋友」，相信會談有精彩成果；普京特朗普討論俄烏戰事，俄總統助理表示氣氛非常好
|馬斯克稱特斯拉會繼續在中國提高產量
|何超瓊倡以「灣區精神」建「真實試驗地」，助香港升級「超級增值人」
(zz)
|陳茂波稱本港現時任務是將知識產權融資沙盒走向規模化
|許正宇出訪盧森堡，指雙方應深化合作，鞏固各自作為資金安全港地位
|孫東稱河套香港園區首批八座大樓年底前全數落成，逾130間機構簽約進駐
|屋宇署9月批16份建築圖則，發出21份入伙紙
|微眾科技與FPT達成戰略合作，推動跨境金融科技創新
|恒生港美科技指數將納入Anthropic
|瑞銀將今年底金價目標調整至每盎司4500美元，維持明年底5000美元預測
|香港知識產權學院正式啟動，政府預留5200萬元，兩年先導期料培訓約2000名人才