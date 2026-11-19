習近平將主持中俄美元首會晤；中俄美元首會晤今午2時半深圳上演，俄官員表示3位元首自行決定會晤時長；習近平稱中俄美領導人有史以來首次聚首，具開創性意義；普京時隔9年重返APEC「全家福」，站前排中間與習特並肩；習近平與特朗普年內第三次雙邊會談：堅定致力開展合作

習近平與特朗普年內第三次雙邊會談稱堅定致力開展合作；特朗普稱美國不容許任何管制或扼殺AI的監管措施；特朗普證實APEC晚宴與習近平談及黃仁勳離任；英偉達Blackwell晶片兩三年後過時，美國或准出售；華府擬強制美企披露中國AI使用情況，愛彼迎稱僅少量採用中國模型；中國商務部表示中美貿易理事會農業工作組將於近期召開首次會議

李家超戴上紅色圍巾首位入場，習近平主動問好稱「咱們戴的都一樣」；李家超稱APEC之行達成五個目標，與多個經濟體領導人會面；APEC期間短暫與習近平接觸，分享與會者對大灣區發展反應正面；李家超晤秘魯總統藤森慶子，稱兩地貿易錄雙位數增長；李家超稱香港一直是新加坡企業拓展內地市場的跳板，期待兩地持續鞏固並提升合作關係

聯想(00992)中期純利盈轉虧蝕12.5億美元，收入升46%，派息增至9港仙，第二季調整後應佔溢利同比增長166%；聯想稱逾六成AI服務器訂單儲備與中國業務無關，PC價貴料明年上半年方可解決

網易(09999)第三季經調整淨利潤按年跌3.6%至91.6億人幣，派息每股0.117美元；信置黃永光稱土瓜灣道項目為年內投得的第5幅土地，彰顯集團對香港長遠發展承諾

快手(01024)第三季盈轉虧蝕9.61億人幣，經調整利潤淨額跌84.2%至7.9億人幣

莎莎國際(00178)中期純利升2.39倍至1.7億元，派息4仙；第三季至本周日止營業額按年上升41%

信置(00083)及鷹君財團以26.88億元投得市建局土瓜灣道/榮光街項目