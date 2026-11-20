20/11/2026 19:05
《日入而息》環球股市震盪恒指跌至年半低；APEC領導人會議達成《深圳展望》，升級亞太互聯互通合作
|維他奶(00345)中期純利增8%至1.85億元，中期息派4仙按年持平
|周大福創建(00659)因派紅股調整未行使購股權行使價
|六福集團(00590)於悉尼新開5分店，澳洲門店達12間
|綠竹生物(02480)出售理財產品，估計產生收益約30萬元人民幣
|APEC領導人晚宴同款荔枝冰酒賣斷貨，二手平台見翻倍炒賣
|路透指成立時間較短紅籌企業，將不獲批赴境外上市
|字節跳動副總裁謝欣稱離職屬假新聞
|APEC領導人會議達成《深圳展望》，升級亞太互聯互通合作
|美國FCC表決通過，禁止內地電訊商直接接入美國電話號碼
|美特使向歐烏通報中俄美峰會進展，指俄同意歐洲參與多邊談判
|普京稱俄希望戰爭結束，同意美方所提妥協方案，問題在於烏克蘭
|內地女遊港行到攰踎2秒即被勸阻，「不能踎」潛規則再掀熱議
|環球股市震盪恒指跌至年半低，全周蒸發1226點，網易急瀉阿里逆市升
|APEC盛會沒提振，亞太股市重挫，滬指收低1.23%本周跌近2.8%
|歐元最新報1.0974/76，日圓最新報158.77/79
|維他奶(00345)中期純利增8%至1.85億元，中期息派4仙按年持平；價格競爭及油價高企，料下半財年盈利受壓；經濟好轉未帶動消費市道，下半年為澳洲業務預留最多600萬澳元撥備
|萬嘉集團(00401)中期虧損擴大至127.8萬元，不派息
|美捷滙控股(01389)中期虧損收窄至125.2萬元
|榮智控股(06080)中期虧損收窄至1210.8萬元，不派息
|新火集團(01611)以約1000萬美元參與高騰比特幣ETF(03556)基石投資
|森美控股(00756)延後審核年度業績董事會會議至本月30日
|周大福創建(00659)因派紅股調整未行使購股權行使價
|阿爾法企業(00948)涂春安辭任執董，即日生效
|世紀集團國際(02113)羅家明辭任獨董，鄭子堅、歐靜雯接任
|比優(09893)每手由2萬股減至2000股，並更換中英文簡稱
|六福集團(00590)於悉尼新開5分店，澳洲門店達12間
|阿里(09988)遭股東起訴涉嫌欺詐，指隱暪與黃樂關聯，吳泳銘亦被列為被告
|市監總局指百度(09888)收購歡聚集團部分業務違法，罰款50萬人幣
|AEON信貸(00900)網上及手機App系統維護逾40小時未恢復，影響查帳及網購驗證，客服料最快今日重開
|太古地產(01972)推出「2050可持續發展創新挑戰」，1.5億元資金推動創新綠色科技
|渣打銀行(02888)支持中國財政部在香港發行20億美元主權債券
|京東(09618)與職訓局簽署戰略合作協議，培養本港零售與物流業管理人才
|思城控股(01486)控告執董鄧立鳴參與並行項目並未披露權益及徵求同意
|華聯國際(00969)公眾持股量約23.85%低於規定，今起6個月內盡力恢復合規
|新地(00016)委任葉劉淑儀為獨立非執行董事，每年袍金30萬元
|據報萬國數據(09698)有份持股DayOne暫緩美國IPO計劃，字節跳動為最大客戶
|平安數字銀行再獲陸控增資5億港元
|綠竹生物(02480)出售理財產品，估計產生收益約30萬元人民幣
|首控集團(01269)建議債務重組第二次聆訊定於12月3日舉行
|首鋼資源(00639)宣派特別息每股27仙
|APEC領導人晚宴同款荔枝冰酒賣斷貨，二手平台見翻倍炒賣
|財政部指10月全國共銷售彩票同比增19%，體育彩票增近33%
|內地超六成可持續發展指標接近或實現2030年目標
|內地首10月財收增4.9%、支出增1%，證券交易印花稅收入增速放緩至54.1%；內地首10月FDI同比降幅收窄至2.4%，高技術產業FDI增逾30%
|11月LPR連續18個月不變，一年期3%、五年期3.5%
|多隻寬基ETF昨獲明顯資金流入，科創50ETF易方達流入量創新高
|人行3795億隔夜逆回購利率持平，全周收水2845億；下周二將在港發行兩期共200億元人民幣央票
|路透指成立時間較短紅籌企業，將不獲批赴境外上市
|字節跳動副總裁謝欣稱離職屬假新聞
|網傳華泰證券研究所所長張繼強建議清倉A股，華泰證券表示不實
|華為星芒首款產品OSTA O1 Pro正式發布，定位鴻蒙AI手機售5699元起；鴻蒙智行首款純電MPV享界V8發布，余承東：用L3開車可以睡覺
|大疆漲價後影石據報跟上，Luna系列雲台相機售價或漲約300元
|娃哈哈集團董事長許思敏據報已正式辭職
|台股收跌6.23%，失守三萬七報36033.29點
|傳暫停部分對華先進製程訂單，台積電表示將遵守美方相關要求
|APEC領導人會議達成《深圳展望》，升級亞太互聯互通合作；丁薛祥11月22-23日訪問新加坡，共同主持雙邊合作機制會議
|習近平晤新加坡總理稱加強戰略溝通，啟動自貿協定4.0版談判；習近平會見泰國總理稱雙方要加大打擊網賭電詐等違法犯罪活動
|特朗普讚中俄美會晤「超出滿分」，與習近平均同意AI應設最低限度護欄
|美國FCC表決通過，禁止內地電訊商直接接入美國電話號碼；美國擬調查進口埃塞俄比亞太陽能產品使用中國矽片情況；彭博經濟研究指APEC習特會後關稅休戰協議未有進展，著眼12月邁阿密G20峰會；中美海上軍事安全磋商機制相關會議上海舉行，就海空安全形勢務實交流
|中國外交部回應日方最新表態，在台灣問題上盡快糾正錯誤言行
|美國G20峰會期間再舉行中俄美元首會晤？中國外交部未正面回應
|美特使向歐烏通報中俄美峰會進展，指俄同意歐洲參與多邊談判
|普京稱俄希望戰爭結束，同意美方所提妥協方案，問題在於烏克蘭
|現貨金價跌穿每盎司3600美元，分析指未能守住關鍵支撐位，料進一步下跌
|瑞士嘉盛指墨西哥經濟前景漸見起色，惟料墨西哥披索續偏弱
|英國10月零售銷售按月升0.7%勝預期，源於政府呼籲民眾儲糧
|日韓股市收盤均跌超5%
|韓股暴挫，韓國交易所啟動SIDECAR機制，暫停KOSPI程式化賣盤
|聯儲局古爾斯比稱通脹連續多月高得令人擔憂，未排除更大幅度加息；AI股受衝擊，投資者湧債市避險，美10年期債息跌至5.01%
|Anthropic破紀錄IPO，7名創辦人總身家飆至1660億美元；Anthropic超大型IPO帶挈華爾街大行賺逾5.5億美元，高盛大摩各袋1.13億佣金；Anthropic首日交易盤後股價挫約5%
|蘋果擬自研AI智能體添競爭，Anthropic上市首日盤後挫逾4.7%
|AMD遭沽空機構Hunterbrook狙擊，股價曾急瀉10%
|據報花旗旗下一家歐洲子公司錯誤記錄交易，風險加權資產被低估約350億美元
|摩根大通、Visa及萬事達卡第三方供應商遭黑客入侵，涉客戶姓名電郵，核心支付系統無損
|摩根大通首席經濟學家指AI熱潮很可能今年見頂
(zz)
|中國財政部在香港發行20億美元三年期主權債券，發行利率4.821%
|哈薩克斯坦品牌ADILI於山頂設期間限定旗艦店，成首批來港中亞品牌
|陳茂波稱國際投資者對中國主權債券高度認可，香港未來五年將每年發行約1500億至2000億港元等值債券
|陳國基稱任何悼念活動只要合法，政府絕對容許，亦不會阻止或妨礙市民進行悼念活動
|藥物及醫療器械監督管理中心下月成立，建立獨立藥品審評審批能力
|駐華盛頓經貿辦向美中貿易全國委員會推廣香港營商機遇，歡迎美企參與北部都會區發展
|政府關注港鐵香港大學站接連訊號故障，機電署初步指不涉鐵路安全
|本港公屋綜合輪候時間縮短至4.4年，創十年新低
|運輸局指三隧分時段收費成效顯著，倡暫時維持現有安排
|香港家族辦公室大舉解除39億美元AI押注，清倉美光、西部數據等股票
|證監會將Hyperliquid列為可疑虛擬資產交易平台
|內地女遊港行到攰踎2秒即被勸阻，「不能踎」潛規則再掀熱議
|美聯指市建局土瓜灣道/榮光街項目地價遜預期
|房屋局指96.2%業主簽署買賣協議，最多人選購啟陽苑
|政府因應大埔宏福苑大火提出修訂建築物條例，建議將大型樓宇維修工程獨立成為新工程類別
|2027年度小一自行分配學位周一公布，56.5%獲派創20年新高
|中原CCL按周跌0.66%連跌六周，正式確認樓價調整
|港元短存VS長息大比拼！3個月3.68厘新高，2年及3年期最高3.55厘
|本港10月份通脹為2.2%，高於市場預期