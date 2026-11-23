23/11/2026 19:01
《日入而息》德勤料政府本財年錄208億盈餘，首隻離岸人民幣債券ETF掛牌
|首隻離岸人民幣債券ETF掛牌，許正宇稱滿足國際投資者多元配置需求；全球首隻離岸人民幣債券ETF今日掛牌，黃天祐稱實現「從零到一」突破，強化市場價格信號；華夏基金料更多TMT等企業發行點心債，因利率便宜及人民幣升值憧憬
|德勤料港府本財年續錄盈餘，估算升至約208億元；德勤建議納保單投資至家辦「合資格資產」清單，莊家印花稅豁免擴至窩輪、牛熊證
|滙豐報告指香港富裕投資者退休儲蓄目標達119萬美元；滙豐投資管理對明年中港股市持審慎樂觀態度，料AI投資周期未完；明年中國經濟風險或來自外部環境，料聯儲局再加息兩次
|香港按揭證券公司與亞投行簽署合作意向書，擬發掘可持續基建領域潛在融資機會等
|恒指公司表示恒生科指成分股由30隻增至50隻，料將帶動被動基金調整約12%的持倉
|積金局指第三季以永久離開香港為理由提早提取強積金的申索金額按年減少7.6%
|王寧稱泡泡瑪特(09992)今年圍繞「健康度」修煉內功，期望可以為業務打7至8分
|中國旺旺(00151)中期純利跌39.9%至10.33億人幣，不派中期息
|大快活(00052)中期多賺1.5倍至3303.8萬元，派中期息15仙
|特朗普稱只會向中國賣舊款芯片，中國外交部指中方此前已表明立場
|英媒指黃樂背後涉龐大英偉達芯片轉運網，太子集團「二把手」參與其中
|金價波動，上金所促做好風險應急預案，呼籲理性投資；中國前10個月黃金進口額創新高，超萬億美元貿易順差規模仍被低估
|敵不過AI考試出貓，韓國教育部長認老辭職
|恒指挫兩萬二後資金急護盤，全日收跌27點報22383，近百億北水撤離
|滬綜指收升0.15%止二連跌，3500點失而復得
|歐元最新報1.0973/74，日圓最新報159.08/12
|中國旺旺(00151)中期純利跌39.9%至10.33億人幣，不派中期息
|大快活(00052)中期多賺1.5倍至3303.8萬元，派中期息15仙
|轉轉據報已以保密形式申請赴港上市，籌至多5億美元
|具身智能工業機械人公司微億智造(03275)捲土重啟招股，入場費下調27%至1585元，基投取消認購
|先通醫藥-B(09941)暗盤報53.1元，高招股價逾2%
|中國鐵塔(00788)科技創新大會在京召開，推出星樞算力管理平台、新型鈉離子電池等三項重大成果
|西九文化管理局與國泰(00293)開展三年策略夥伴關係，推動香港旅遊與藝術文化發展
|Webull HK開通韓國股票交易服務，佣金低至0.08%免平台費
|「66上海恒隆廣場」Pavilion開幕，新增約4300平方米及27個全新品牌
|中電(00002)撥款2.5億元推社區支援計劃，加大力度支援弱勢社群，推動節能減碳
|王寧稱泡泡瑪特(09992)今年圍繞「健康度」修煉內功，期望可以為業務打7至8分
|屈臣氏集團加快AI驅動供應鏈轉型，強化線下及線上零售生態系統
|大昌行與京東養車簽署戰略合作協議，深圳、佛山門店同日開業
|港燈(02638)明年撥款7800萬推行「智惜用電服務」，續向劏房戶發千元津貼
|螞蟻銀行推新功能，贖回基金或賣股期間照樣「賺息」；螞蟻阿福App國際版將上線逾170地區，香港版提供商保直賠等服務
|歌禮製藥(01672)一款治療肥胖症注射獲批在美國啟動I期研究
|和嘉控股(00704)延遲刊發2026/27年中期業績
|宏信建發(09930)執行董事及聯席首席財務官唐立辭任
|順豪物業(00219)鄭啟文擬向Saray收購4900萬股公司股份，總代價為約1.05億元
|海西新藥(02637)旗下新藥獲國家藥品監督管理局批准展開臨床試驗
|大象銀行推「聖誕限定大象賞」新客戶享25厘港元定存利率
|新地(00016)旗下西九龍IGC旗艦商場Stage IGC 12月中旬首階段試業，出租率達98%
|金輝集團(00137)出售一艘船舶，代價約1780萬美元
|卓著健康(06877)主席姬廣飛內部轉讓約55%股份
|中國女富商在菲律賓遭綁架，支付逾200萬獲釋，綁匪為當地警察
|山西煉焦煤礦山停產數增至49座，涉及產能共5195萬噸
|內地鼓勵「老幼共托」，目標2030年入托率提高6個百分點
|能源局指10月全社會用電量同比增速回升至1.6%
|國家數據局表示將拓展詞元服務應用場景，健全詞元計費等標準規範
|北京到2030年城市更新年度投資達3000億
|北京警方對「恒昌系」公司立案偵查，對實控人等採取刑事強制措施
|涉案金額超3億元，北京首宗區塊鏈虛擬貨幣傳銷案被查處
|據報內地監管明確兩融調整要求，違約處置要穩妥審慎
|金價波動，上金所促做好風險應急預案，呼籲理性投資；中國前10個月黃金進口額創新高，超萬億美元貿易順差規模仍被低估
|人行4995億隔夜逆回購利率持平，淨投放1200億
|中國AI大模型周調用量連續30周居全球第一
|螞蟻百靈開源醫療健康模型，多項評測達到開源SOTA
|證券業人工智能應用發展聯盟成立，統籌AI合規落地
|東方港灣重倉英偉達惹質疑，但斌稱仍看好AI時代發展前景
|燧原科技回應首三季經營現金流為負，已優化採購備貨節奏，強化回款管理
|台股反彈2.16%，收報36811.89點
|國台辦與進出口銀行簽約，為台企深耕大陸等提供融資支持
|中瑞第五輪外長級戰略對話南京舉行，王毅稱願加強溝通踐行真正多邊主義
|荷蘭外交大臣今起訪華三天，中國外交部表示冀促進各領域合作
|特朗普稱只會向中國賣舊款芯片，中國外交部指中方此前已表明立場
|利比亞稱油田輸油管遭非法關閉，全國每日原油減產約36.5萬桶
|聯合國氣候變化框架公約締約方大會閉幕，未能就政治決定達成共識
|敵不過AI考試出貓，韓國教育部長認老辭職
|英媒指黃樂背後涉龐大英偉達芯片轉運網，太子集團「二把手」參與其中
|逢低買盤湧入及加息預期降溫，現貨金價反彈逾2%重上3600美元
|巴西天氣兩極化恐損農作物，芝加哥大豆期貨連升兩日
|韓國政府準備隨時動用市場穩定基金
|美股感恩節假期交易縮短恐放大波動，納指100波幅指標創逾六年高；特朗普歸咎民主黨致美股蒸發逾6萬億美元，指與伊朗合力推高油價
|貝森特促英偉達解釋對華售晶片，美國政府將追查內部合規及管理層責任
|伯恩斯坦指甲骨文即使AI數據中心業務歸零，股價仍具逾31%潛在升幅
(zz)
|越南外交部副部長Le Anh Tuan率團訪問國際調解院
|陳健波獲委任為醫院管理局新任主席接替范鴻齡，下月1日起生效任期兩年
|首隻離岸人民幣債券ETF掛牌，許正宇稱滿足國際投資者多元配置需求；全球首隻離岸人民幣債券ETF今日掛牌，黃天祐稱實現「從零到一」突破，強化市場價格信號
|香港國際機場10月客運量達554萬人次按年升3.3%，轉機客成主要動力，首10個月客量增9.3%
|國產郵輪「愛達．花城號」首度訪港，羅淑佩稱全力發展「飛航郵輪」及「鐵路郵輪」行程
|香港按揭證券公司與亞投行簽署合作意向書，擬發掘可持續基建領域潛在融資機會等
|新一批30名內地公務員赴港交流，楊何蓓茵稱深化以人民為中心文化，提升公共治理能力
|轉數快系統本月29日凌晨1時至上午11時暫停服務，進行系統提升
|積金局指第三季以永久離開香港為理由提早提取強積金的申索金額按年減少7.6%
|滙豐報告指香港富裕投資者退休儲蓄目標達119萬美元；滙豐投資管理對明年中港股市持審慎樂觀態度，料AI投資周期未完；明年中國經濟風險或來自外部環境，料聯儲局再加息兩次
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|德勤料港府本財年續錄盈餘，估算升至約208億元
|經絡指10月份MMI報3.18厘按月持平，料美聯儲下月再度加息，港銀或跟隨上調最優惠利率
|ING指明年亞洲增長動力不再單靠AI，資金配置趨於謹慎
|宏利香港及澳門指48.8%成員在65歲後仍持續投資強積金資產
|恒指公司表示恒生科指成分股由30隻增至50隻，料將帶動被動基金調整約12%的持倉
|戴德梁行指未來數年為北都投資部署關鍵期，建議入場前評估「六大」因素