27/11/2026 19:05
《日入而息》滙豐私銀明年恒指目標3萬點，美團第三季經調整轉賺18.5億元人民幣
|滙豐私銀表示明年首季四大優先投資策略，偏好環球股票，包括日本南韓香港；何偉華稱對未來6至12個月市場前景維持建設性看法；料明年底恒指目標為30000點，繼續看好黃金
|美團(03690)第三季轉錄經調整溢利淨額18.5億元人民幣，收入增約22%
|智譜(02513)中國大模型相對美國機會更多，於未來兩年突圍
|粵港灣智算(01396)科技股調整由於AI虹吸效應太明顯
|傳香港擬通過稅務優惠吸引主權財富基金和退休基金
|洪水橋產業園委任姚慶良為首任行政總裁，下月履新任期三年，林健鋒稱加快北都招商引資
|數碼通(00315)再次為服務不穩致歉，為所有月費客戶提供額外10GB本地數據
|康文署SmartPLAY康體通資料外洩，可能影響約9萬名人士個人資料
|國常會表示加力發揮「國家隊」穩市作用，優化中央匯金公司類平準基金功能；國常會月內兩度提及資本市場屬史上首次，穩市內容亦較多
|新加坡副總理表示未證實英偉達是否停供晶片，續與美方接洽，確保本土企業取得晶片
|黃仁勳副手普里與美超微電腦前女高層結婚，美超微曾捲入走私英偉達晶片案
|路透：美國空軍旗艦雲計算平台遭黑客入侵，或涉敏感作戰數據
|中央發聲救市撞正期指結算，恒指收升467點報22694逼近十天線，全周揚283點結束兩周連跌
|國常會罕見午間發聲穩市，滬指漲3.7%重上3600，科創50飆逾15%
|歐元最新報1.0958/59，日圓最新報159.50/54
|中國水務(0855)半年多賺16%，派息減至10仙
|大家樂(00341)半年盈利增逾1.1倍，收入跌1%，派息增至15仙
|南山鋁業國際(02610)主要股東第三季分佔聯營溢利跌65.7%，首九個跌74%
|電子功能增強材料公司貝斯特材(03707)招股入場費3536元，今年上半年盈利跌10%
|醫思健康(02138)半年轉虧為盈309萬元收入跌12%，不派息
|敏捷控股(00186)中期虧轉盈600萬元，不派息
|蒙古能源(00276)中期虧損收窄至1.2億元，不派息
|有利集團(00406)中期純利按年增33.31%至5225.6萬元
|智盈科創(01489)中期轉賺23.2萬元，不派息
|香港通訊國際控股(00248)中期虧損擴大至1143.8萬元，不派息
|EPRINT(01884)中期盈轉虧496.1萬元，不派息
|壇金礦業(00621)中期虧損291.9萬元，不派息
|比優集團(09893)中期純利升10.1%至1.18億人幣，不派息
|中國豐滙(00727)中期虧損收窄至607.7萬元，不派息
|卓珈控股(01827)中期轉賺307.1萬元，不派息
|興利集團(00114)中期純利跌54.8%至2000.3萬元，息3仙
|匯量科技(01860)第三季虧損收窄至1688.4萬美元
|元亨燃氣(00332)中期虧損5587.3萬人幣，不派息
|中國燃氣(00384)中期純利升0.7%至13.4億元，派息15仙
|美團(03690)第三季轉錄經調整溢利淨額18.5億元人民幣
|包浩斯國際(00483)中期虧損收窄至230萬元，不派息
|新意網集團(01686)宣布沒收2020年9月4日宣派股息
|蜜雪集團(02097)擬回購最多2.52%股份，涉及市值超過6億元
|日照港裕廊(06117)山東水發向多家股東收購公司股份，持股增至9.5%
|十方控股(01831)董事陳曄提出2億元人民幣現金馳援方案，繼續停牌
|先聲藥業(02096)流感藥物先林達獲內地藥監批准上市
|信佳國際(00912)對下半年持審慎樂觀態度，料邊緣人工智能產品成未來發展重點
|小米(01810)旗下澎程已交付逾6萬輛
|諾科達(00519)行政總裁及高層再增持180萬股涉近20萬元
|袁記雲餃母企袁記食品(03364)招股入場費2829元，順德國資委等參與基石認購
|萬科擬定「22萬科MTN004」二次展期預案，支付5%本金其餘展期三年
|騰訊雲夥美心集團推進「One Maxim's」願景，以雲端、數據及AI加速數碼轉型
|渣打旗下加密資產託管公司Zodia Custody部分客戶和員工資料外洩
|滙豐私銀表示明年首季四大優先投資策略，偏好環球股票，包括日本南韓香港；何偉華稱對未來6至12個月市場前景維持建設性看法；料明年底恒指目標為30000點，繼續看好黃金
|中電(00002)擬2035年由內地引入更多零碳能源，平衡減碳、供電穩定及電價
|小鵬集團(09868)計劃三個月內在德國、澳洲部署首座兆瓦閃充
|數碼通(00315)再次為服務不穩致歉，為所有月費客戶提供額外10GB本地數據
|灣區發展(00737)10月廣深高速公路路費收入按年跌約14%
|百心安(02185)Iberis多極腎動脈射頻消融導管系統於阿聯酋註冊
|北京北辰實業股份(00588)建議分拆商業不動產證券投資基金，並於上海證券交易所獨立上市
|奇點國峰(01280)與算籌（深圳）信息科技訂立不具約束力之諒解備忘錄
|興發鋁業(00098)有意於市場上進行股份購回，購回最多378萬股股份
|麗珠醫藥(01513)枸櫞酸澤普拉生片獲批注冊
|希迪智駕(03881)根據H股股份激勵計劃購買H股
|農業銀行(01288)周濟請求辭去非執行董事職務
|中金公司表示今年港股表現承壓，料市場出現更明顯改善時間窗口或值得關注明年年中前後
|國資委表示央企對產能過剩、低價競爭板塊，要堅決合併精簡
|世界黃金協會表示中國投資者黃金配置可採雙層策略，據經濟周期動態調倉
|10月工業企業利潤增速創五個月高，統計局表示下階段要強化宏觀政策調節
|內地10月工業企業利潤同比增速擴至21%，創五個月高
|人行7940億逆回購利率持平，全周放水9145億
|人行潘功勝會見滙豐行政總裁艾橋智，就其在華發展等交流
|李強會見亞開行行長神田真人：不斷提高雙方合作水平
|廣電總局表示今起電視不能播放開機廣告，開機直達全屏直播
|國常會表示加力發揮「國家隊」穩市作用，優化中央匯金公司類平準基金功能；國常會月內兩度提及資本市場屬史上首次，穩市內容亦較多
|問界發布整車一體L3架構，賽力斯副總裁稱核心體驗是「脫手脫眼」
|小鵬表示10月海外交付量創新高，明年5款全球車型登陸海外市場
|四大國有行向上市公司提供逾6000億貸款，支持股票回購增持
|國家隊入市，各類機構淨買入護盤，A股回購增持力度遠超以往
|彭博表示中國11月官方製造業PMI料微升至49.5，外需韌性難掩內需低迷
|華為發布「星馳」輔助駕駛品牌，明年超10款車型量產上市
|FineToday中國區CEO瀨戶溫夫--活用本土化+反向輸出，長跑思維拓個護市場
|專家王學松稱APEC重塑亞太區域價值鏈，中國可從參與者邁向治理引領者
|外匯局表示10月國際收支貨物和服務貿易順差860億美元；10月中國外匯市場總計成交3.77萬億美元
|雅迪、綠源等15家電動自行車企業，被市監管總局集中約談
|中國外交部表示李強下周三將同世銀、IMF等負責人舉行「1+10」對話會
|上海將推出全國首個電商直播間品質管控地方標準，明年1月起實施
|新華社表示國常會關於資本市場部署釋放五大鮮明訊號
|台股收升0.4%，報39308.08點
|特朗普稱已敦促普京停止攻擊，澤連斯基警告俄未來數天或發動大規模攻擊
|荷蘭力阻美國進一步限制ASML對華銷售
|新西蘭國會選舉結果出爐，執政聯盟及反對派均未獲過半議席，出現「懸峙國會」
|美國感恩節遇上風暴吹襲，東岸逾90萬戶斷電，逾2700航班延誤及取消
|美擬對華加徵301關稅，中國工商界呼籲撤回
|亞航據報延遲每月出糧時間，節省現金流應對成本上漲壓力
|土耳其央行暫停一周期回購拍賣，變相收緊貨幣條件
|英國淨移民人數較2023年高峰期大減逾九成，分析指技術移民減少恐損公共財政
|西班牙央行前行長德科斯料將接任歐洲央行行長
|韓KOSDAQ指數大漲約4.4%，SIDECAR機制啟動，暫停程序化買盤
|韓國KOSPI綜合股指收漲4.3%，科技股領漲，日經225指數收漲2.1%
|韓國金融委員會下周召開穩定市場會議，擬擴大股市穩定基金
|韓股年內腰斬散戶慘蝕，女主播鏡頭前痛心哽咽，三星、SK海力士過半小股東損手
|美國民眾迎來「汽油最貴感恩節」，5天假期料多花9.8億美元油費
|金價觸及逾一年低點後逢低買進，周五大幅反彈
|AI股波動、加息預期升溫，彭博美元指數勢創兩年來最長連漲
|小米AI眼鏡2代據報下月中旬上市，與小米18標準版手機同步發布
|德國軟件巨企SAP擬裁減至少1萬工作崗位，推動業務向AI轉型
|思科夥OpenAI推出開源項目Shirudo，以抵禦複雜精密的網絡攻擊
|愛沙尼亞警告有數據安全風險，籲停用DeepSeek、千問等
|智譜(02513)中國大模型相對美國機會更多，於未來兩年突圍
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|黃仁勳副手普里與美超微電腦前女高層結婚，美超微曾捲入走私英偉達晶片案
|繼180億美元首輪贈股後，馬斯克宣布每年再向全美兒童加送一股SpaceX股票
(zz)
|「GTA VI」發布掀起下載熱潮，AWS助超大規模遊戲內容全球交付
|「數碼平台工作者補償條例草案」刊憲，12月9日提交立法會首讀，擬強制營運商買工傷保險
|中九龍繞道（九龍灣段）12月6日早上7時通車，全線開通所有車輛劃一收費8元
|南方東英與韓國三星資產達成戰略合作，深化亞洲區內ETF合作
|傳香港擬通過稅務優惠吸引主權財富基金和退休基金
|12月期指最後交易價22678升473點，成交90160張
|洪水橋產業園委任姚慶良為首任行政總裁，下月履新任期三年，林健鋒稱加快北都招商引資
|私隱公署今年接330宗資料外洩通報按年增五成，黑客入侵佔近半，零售協會擬訂防禦指引
|網絡保安事故第三季錄逾4400宗按年升15%，專家表示黑客藉AI全天候掃描、供應鏈成跳板
|美國金融科技Clear Street完成收購寶盛證券，設立香港首個持牌業務據點
|陳茂波率團轉赴阿姆斯特丹及萊頓訪問，推介香港首個五年規劃及「金融+」創科優勢
|ACCA研究表示中國將可持續發展報告融入企業策略，而非只為符合規定
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|中原CCL按周跌0.15%連跌7周，創近7個月低位