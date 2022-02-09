一趟考眼力鍛鍊智慧的過程：翡翠鑑藏二三事

自小跟母親搜藏翡翠，一般不在大型連鎖珠寶店涉獵，而在相識多年老行家朋友店打牙骹，聽他們直接跟緬甸原石供應商取石材的故事，看他們自行把石材設計鑲嵌成各種首飾、花件，合眼緣便放下銀両據為己有；也曾試過認識途經香港的緬甸商人，帶來不少「老坑」、「冰種」等翡翠與行業資訊，目不暇給；或在太太圈中作二手買賣替換，交流行情，培養眼光，保證質素，也保持新鮮感。只是許多年下來，其實不多配戴，至今偶從保管箱捎出來，仍然新簇簇。

40多年前收藏的翡翠三連扣，原料裁出，手工精妙，趣味無窮，如此舊工今少復見。

蛋玉受歡迎，因無論做成戒指，抑或耳環，既時尚，也帶古典氣息。

老坑種翡翠一般密度高、水頭足、光澤度佳。由於形成時間長，價值或會稍高，但也未必。這枚欖尖戒指就是時間的印證。

母親騎鶴後，睹物思人，不如轉化意念，深化對翡翠的欣賞，於是修讀並考獲翡翠鑑證證書，知悉翡翠顏色其實有黃、白、綠、紅、紫、黑、藍——鑽研下去，漸不容許不分青紅皂白。

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