絕版書到收藏時方恨少：書價炒高50倍，是炒賣成風？還是文化有價？

在芸芸作家中,金庸、也斯、丘世文、黄霑、林振強、葉靈鳳、吳昊、魯金,餘不一一……我們讀懂了幾許?We are what we read ——如鍾愛金庸舊版小說如明河社及宇光出版社「爬頭版」的書友,大概欣賞金庸封筆後修改舊出版為新修版,少有作家如此著重作品;張愛玲迷愛讀她文字世界裏的蒼涼孤絕;也斯、丘世文書迷懷念的,是華洋雜處精英文化下的世紀末遺風;喜歡黄霑、林振強的,緬懷盛行一時的流行文化,連帶追捧吳昊、魯金的讀者,仿佛也在撫今追昔中找尋慰藉。

