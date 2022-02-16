絕版書到收藏時方恨少：書價炒高50倍，是炒賣成風？還是文化有價？

疫情再度嚴峻，留家除了囤積糧草，多年藏書終可供消閒，也總算大派用場。相對有些書友珍藏絕版及舊版書成倉，自問未算是書痴，只是閒時往舊書堆裏鑽，碰碰字神。近日，在舊書店，偶拾張愛玲90年代皇冠版《對照記》初版，仍新簇簇，喜出望外。挑起條筋，順道想找《紅樓夢魘》，卻遍尋不獲，跟書友提起，隔一陣子竟獲不吝賜贈，心意猶勝雪中炭。





90年代皇冠版《對照記》及《紅樓夢魘》



所謂鹹魚青菜，各有所愛，書值得收藏與否，對不同讀者，自有不同標準取向。簡單如工具書，如先父留下來一本年代久遠早已甩皮甩骨的舊版牛津字典，充滿豐厚情感價值，至今仍未捨得丟棄。



因應個人喜好，每多留意文學及社會文化類舊書，當中一般「炒」得起的，大多來自受追捧作家、已故作家、已結業的出版社，如博益、素葉、青文書屋等，還有印量少的特別版，如毛邊書、皮革版書衣，及鈐印簽名版。





余英時曾任新亞書院校長，重要著作《方以智晚節考》由新亞研究所出版，並終其一生不停查核修改批註。見回這本初版，感觸良多。







在芸芸作家中，金庸、也斯、丘世文、黄霑、林振強、葉靈鳳、吳昊、魯金，餘不一一……我們讀懂了幾許？We are what we read ——如鍾愛金庸舊版小說如明河社及宇光出版社「爬頭版」的書友，大概欣賞金庸封筆後修改舊出版為新修版，少有作家如此著重作品；張愛玲迷愛讀她文字世界裏的蒼涼孤絕；也斯、丘世文書迷懷念的，是華洋雜處精英文化下的世紀末遺風；喜歡黄霑、林振強的，緬懷盛行一時的流行文化，連帶追捧吳昊、魯金的讀者，仿佛也在撫今追昔中找尋慰藉。



與書友談收藏絕版書，說到月前身故的古蒼悟，他一本早期素葉版《銅蓮》剛在Carousell 以二千多港元拍出，以一本詩集來說實在咋舌，不過淮遠的早年詩集也不遑多讓，當然統統不及去年黃碧雲《揚眉女子 》（博益），一時拍賣價叫得沸騰，是否「做馬」，只有天知。



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