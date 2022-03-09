點燃那枚收藏芳香的手工蠟燭，在一呼一吸間，感受慢活的西貢氣息與故事

最近WFH，漸次忘記「飲茶」是甚麽一回事，一盅兩件彷彿變史前活動，到放lunch，肚子餓得發慌，眼前忽然出現一籠「蝦餃」，靠近一看，原來是蠟燭，正好中了「蠟燭兩頭燒」之窘。

細看這個八、九年前認識的產品設計師曾首彥 （Xavier）他來觀畫展時餽贈、一絲不苟全人手製造的「點心」，跟手上另一個Christie’s 常玉 《靜月瑩菊》Jasmine Musk蠟燭，原來都是出自Xavier的手筆，有base note、middle note及top note的調子。一別九年，從手作仔式個人興趣蛻變成跟連卡佛、M+與Christie’s等合作的生活品牌BeCandle，對一位將之視為「新興可持續創意產業」的designer來說絕對是個paradigm shift。





Xavier說跟連卡佛的合作是個轉捩點，之前只是「做自己嘢」，但見巿場對生活品味需求躍升，也就放膽一試。

以往跟designer訪問或傾談，討論的多是form and function之間的取捨，到現在，大概還加進fun，在迎合「巿場需要」這個大白象的同時，落力加進自己想法，或傳承，或趣味，以避千人一面，就像以往工作獲贈不少香薰蠟燭，往往太多花巧，偏偏太少故事，距離成為蠟藝品尚遠。

Xavier喜歡藝術、茶道，他關注的故事裏有人與人的連繫，容易引起共鳴，甚至共振。他自小愛透過筆紙與拍照，記錄上一代口述的西貢歷史：「從前西貢遠離巿區，往城市裏去，要用腳走。於是，一些傳統工業如牙刷、蠟燭都在西貢設廠，供應社區居民日常需要。」

時代慢慢轉變，舊工業無可避免換上新貌，Xavier坦言就如循環，蠟燭不再只供照明、祭祀，在傳承以外，石蠟換上蠟米，加強注重工藝美，混進各式各樣的香薰，與調香師合作研發新產品，開拓refill蠟燭的環保計劃，籌辦工作坊，從而塑造慢活理念，協助推動西貢社區文化，成為BeCandle的特色。

自五年前BeCandle在西貢開第一間隱世小店以來，到最近搬到萬年街102號的新店，Xavier的「蠟燭道2.0」在於不斷創新、收集西貢故事，記錄並連結社區。他說：「以往我們只專注做新的設計，現在則希望用嶄新物料，創造新技術系統，讓蠟燭用途多元化。」

繼續收集西貢氣息香薰