02/03/2022
養心養真：盆景蘊藏眾多一葉舟！能否在有限維度裏看春秋？
Alex Lai
Alex Lai
Alex Lai
資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele “A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。
IG: @alexsklai
香港‧寶‧藏
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林家謙《某種老朋友》最近勾起不少人的惆悵、共鳴，歌詞裏閃過「一葉舟」，先不理原由，偏讓我想起繁茂中的孤寂，遠至一片森林，近至一個盆景，盎然綠意中，一葉一世界，以小觀大，展示大自然不同形態。
最近煲劇，碰上《尚食》，除了闡述明代宮廷膳食，過鏡處往往有園景與盆景攝入眼簾，枝節或密或秃，蒼勁優雅，隱喻宮鬥中各樣勢態。
可惜對盆景至今仍是個門外漢，常笑說是否阿伯前期訓練，但受習畫好友潛移默化，每事講求「意境」、「天人合一」，早年開始便遊訪位於上水古洞、最初由一群叱吒風雲的華資銀行家創辦的香港盆景雅石學會「石苑」，逐漸學懂欣賞這門具一千二百多年歷史的門藝。
之後參觀大大小小盆景展覽，從饒宗頤文化館、大會堂、志蓮淨院，看植物點綴山石組合而成的盆景，如何以寓大於小的手法，表現一種大自然的意境，甚至看到四季變化。
然後走到京都，距離京都駅附近某丁目，走進某位日本伯伯的庭園裏，那裏有位年青人兼職，嘴裏嚷着困悶，我們看着他協助伯伯打理一盆盆的小園景，就這樣消磨了一晝時光，還差點忘了趕火車。
但是，日本某些盆景又不適合香港濕泅氣候。數年後，從臉書上得知，那位年青人最終如願離國到新西蘭進修。
有些人趕着走，有些人決定駐守。習畫友人對盆景興趣愈發濃厚，於是走去跟同樣做水墨創作的香港盆景協會主席學習，發現那是比追求設計美，或當個工具控更講求養心養真的事藝。
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