運動頭暈一定是血糖低？還有甚麼原因導致頭暈？運動前需特別進食嗎？

夏天將至加上疫情緩和，大家亦開始做運動了。我知道有同學是去健身室的，但大部份仍選擇在家做運動的。每年一到運動季節，我收得最多的飲食問題是：一開始做運動就覺頭暈，是否低血糖？需要進食多些食物嗎？

覺得頭暈是否低血糖？

很多時候我們遇到頭暈，「低血糖」往往被擺上枱作為成因。因此今個星期就讓我講解運動時候頭暈症狀是由低血糖，還是由其他原因導致。

甚麼是低血糖？

大家都知道，身體需要葡萄糖作為能量，去維持穩定糖分供應往身體各器官運作。當出現低血糖，就是血糖水平低於正常水平。看到此，大家就可能會問，那麼進食不夠會否引致低血糖？消耗過多或運動太久會否引致低血糖？

用最簡單的方式去回答，不會。健康人士，身體有各種機能去防止低血糖出現，所以就以上的情況來說，進食不夠或運動太累，是不會引致低血糖的。

但糖尿病患者除外。糖尿病患者，尤其服用口服藥（或打胰島素者）人士。若飲食不足配合不到藥物時間，或突然增加運動量但卻未及時改變藥物劑量，就很容易出現低血糖情況。其他健康狀況，例如缺乏荷爾蒙、肝腎功能失常、胰臟有腫瘤等，亦都可引致低血糖。

常見低血糖的最初警號

● 感覺無力

● 感覺虛浮及暈眩

● 易怒

● 出汗

● 頭痛

當糖尿病患者出現低血糖警號，立即進食15至20克糖分（約兩至四粒糖果或半盒果汁）去防止情況惡化及昏迷。建議糖尿病患者隨身攜帶最少以下一款食物：

● 葡萄糖片

● 糖果（例如細小的棒棒糖）

● 紙包果汁或其他可外攜帶果汁

有血糖機的，建議進食葡萄糖片後15分鐘再檢測血糖是否回升至4 mmol/L。未到的話再重複進食15至20克糖分。

注意！由於市面上有很多無糖糖果，購買適合低血糖食用的糖果時，查看成份表標明含有糖、糖漿、果汁等字眼，而非全用代糖的糖果。另外，盡量購買一包已經能提供約15克糖分的果汁或糖果。例如，幼兒裝果汁包或果汁盒可能會太細包，每包只提供約8克糖分，要一次過飲兩包才所以購買時亦要注意包裝容量。

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