扎根香港逾半世紀，九龍城沙龍洋服完美落幕！一代上海手工西裝匠人轉贈布匹，延續故事

新年是個新開始，也可以是事情的終結。於九龍城巧手製衣跨越半世紀的沙龍洋服，在年廿九晚正式光榮結業。由訂製西裝到幫街坊街里改衫，林師傅多年來經歷過很多故事，而他已是筆者認識第三個今年退休的師傅了，是本地洋服界不可多得的匠人，必須特此記錄一下。

林師傅出生於1939年，從小往返內地與香港定居數次，歷盡日軍侵華、二次大戰及文革慘況。最驚險是乘船來港時遇著日軍轟炸，船長呼籲棄船，林師傅跟家人猶疑一會後便照著辦，結果不久之後回望那船隻已被炸成兩截，若然沒有棄船的話，就不會有今時今日了。最終在港定居，默默耕耘地跟父親學師做裁縫，於1964年在九龍城開設沙龍洋服店。一針一線的高級訂製Bespoke，所用的是上海手工、涉及大量手挑功夫、縫襯技術，跟講求快捷的廣東手工(很多黏膠水)截然不同，而且由度身、試身、裁剪到縫製皆由師傅夫婦一手包辦，絕無外發加工或像坊間洋服店交到國內生產，所以實屬非常堅守傳統的一代匠人。

八十歲的林師傅雙目有神，說著故事字字鏗鏘，雖然兒孩滿堂，但並無人願意學師接手沙龍洋服。不過，對於香港時裝業，他還是說非常鼓勵年輕人入行，因為這遍土地曾經靠製衣業蓬勃發達，一路走來奠下了基石。退休前他將存貨布料廉價轉讓給大眾朋友，餘下的便捐贈予教會，而當中每匹布的來歷產地、使用特性他都記得一清二楚，娓娓道來哪匹布是意大利製免燙羊毛、哪匹是英國華達呢(gabardine)經過預縮處理……最後知道筆者有跟裁縫學師，更將店內所有襆襯(西裝面與裡布之間的結構層)全數轉贈給我，希望能將之發揮好好活用。

最戲劇性的事情，是臨走時師傅突然拿出一套半完成的西裝，說是多年前某位客人訂造後從沒有來試身，所以一直未有上袖、埋口完工。對於那位客人失去聯絡、下落不明， 林師傅看著這待在店內多年的西裝表示有點遺憾，說希望交給我將之修改完成，縫製成一套「重生」的西裝，見到他對這作品充滿感情，我二話不說便「接棒」了，希望不久之後，有足夠本事能完工再拿給他，看看我們跨越時光聯手製作的西裝。現在就希望林師傅無憂無慮享受退休生活，迎接新故事的開始吧。