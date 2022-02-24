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24/02/2022

5大坐擁百萬IG追蹤的冬奧美少女！第一名不是谷愛凌，是荷蘭速度滑冰選手？

#荷蘭 #俄羅斯 #北京 #美女 #冬奧 #冬季奧運會 #谷愛凌 #華麗娃 #金善 #特魯索娃 #花漾滑冰 #莉亞當
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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

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    逢周四更新

 

 

　　2022年冬季奧運會已於2月20日圓滿落幕。挪威以16面金牌穩坐獎牌榜首，德國以12面金牌奪得第二，中國則以9面金牌得第三。19天的比賽日當中，我們發現不少美貌與智慧並重的女運動員。今個星期，讓我們齊來看看，五大社交平台坐擁百萬追蹤的冬季奧運會美少女。

 

 

第5名︰特魯索娃 Sasha Trusova（84.5萬）

 

 
 
 
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　　現年17歲的特魯索娃，是俄羅斯的花式溜冰運動員。在本屆冬季奧運會單人自選花式中，特魯索娃成爲奧運史上第一個完成五個四周跳的女運動員，最終總成績排名第二，不敵同是來自俄羅斯的謝爾巴科娃。特魯索娃在比賽場地被拍到面對教練團隊大叫，表示自己「討厭這個運動」和不想再踏足溜冰場。她於賽後記者會解釋，憤怒的原因是她認爲自己應該獲得金牌。

 

 
 
 
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　　特魯索娃亦是愛狗之人，社交平台上常常分享她與狗狗的合照。

 

 
 
 
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第4名︰金善 Chloe Kim（91.3萬）

 

 
 
 
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　　現年21歲的金善是韓裔美藉單板滑雪運動員，代表美國取得兩屆奧運會金牌，亦是世界極限運動會四屆金牌得主。2018年，金善在平昌冬季奧運會奪金後，與家樂氏粟米片合作，推出有她的樣子的特別版包裝，創下該公司史上最快售罄的紀錄。2020年底，金善參加《蒙面歌手》第 4 季比賽，最終半準決賽止步。

 

 
 
 
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