【平凡人‧不凡事】由沉迷打機到建立電競事業！電競總會創會主席周啟康︰「做就有成功機會，不做只有後悔！」

以往不少家長都覺得，子女沉迷打機就如自毁前程又浪費時間，有誰會想到今天打機都可以闖出一片天？眼前這位80後周啟康Ryan將興趣變成事業，由沉迷打機、荒廢學業，到成為電競比賽亞太區冠軍；再成立電競公司和香港電競總會，積極推動香港電競業的發展。他是如何將興趣一步一步建立成自己的電競事業？

Ryan在中一正式接觸電競，他愈玩愈深迷，生活幾乎離不開電腦，令家人無可奈何，曾截斷寛頻，但他卻透過電競比賽贏得兩年免費寛頻；擲壞電腦，他又贏得新電腦回家。自2001年開始參加電競比賽，Ryan最高峰時期試過一天進行4場比賽，更於2003年力壓韓國隊成為亞太區冠軍！

為贏比賽他忽略了學業，跌跌碰碰才中五畢業。後來他投身社會工作，做過賣鞋、打雜、資料輸入員，亦曾到一間遊戲公司當遊戲測試員，生命還是離不開打機。Ryan曾替公司轉型做遊戲廣告，憑著對遊戲的熱情更做得有聲有色。由廣告發展至開電競公司，始於他與其死黨兼拍檔Sam和Kurt構思的一份畢業論文。畢業論文的內容，就是舉辦打機比賽的一個business plan！於是大家各自做資料搜集，發現原來打機比賽在北美很流行。雖然畢業論文最後不合格，但是當Ryan的拍檔回港後，他們就一起創立一間數碼營銷公司。

2012年，有一位香港人贏了世界冠軍，但他卻代表台灣，Ryan深感香港有好的選手，卻缺乏培訓和出賽平台，於是決意成立電競公司，並把收入和所有積蓄用來興建電競場地、添置器材、籌辦比賽、成立職業隊伍。

成立電競公司後，Ryan更成功舉辦了第一個香港電競節，吸引了天使輪投資者，半年後更成立台灣分公司，將電競節規模逐年擴大！其後公司舉辦了更多恆常比賽如聯賽、校際盃及更多不同類型賽事等，包攬更多不同遊戲，更於2015年成立電競總會，把電競業界的聲音帶入政府。

雖然近年香港電競業發展快，但對比其他地方仍有一段距離。Ryan覺得大灣區內地城市除了有很好的發展商機，更是一個學習和交流的好地方，大灣區的資源比香港多，除了有專業場地、直播室，更有直播車穿州過省舉辦賽事。Ryan希望可以盡快通關，把更多香港團隊和選手帶到杭州參與亞運，並將杭州和內地電競發展與香港人分享，進一步推廣電競！

Ryan自小跟打機結下不解之緣，最後更在電競界闖出一片天，他感悟到，做喜歡的事，就一定要堅持，「自小到大遊戲世界告訴我，只要你堅持不放棄，就算只剩下一滴血，也可以反勝。你做喜歡的事就有一個成功機會，不做只有後悔；你做了，就算失敗，你獲得的都遠比想像中多。」Ryan說。

影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation





