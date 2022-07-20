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20/07/2022

書展2022開鑼！一張門票睇晒3大展覽！帶你睇文藝廊老香港懷舊藏品，集體回憶返晒嚟！運動消閒博覽好玩電競、掃埋「零食世界」過千款小食（附時間及門票價格）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan Photo: Tim Ip

　　書展今天終於開鑼啦！大家準備好未呢？第32屆書展一連7日在灣仔會展舉行，除了有大量好書之外，同場還有運動消閒博覽和零食世界，一張門票就可以去買好書、掃零食和看運動消閒最新的情報！今年書展有甚麼亮點呢？一於跟我一起走一轉吧！出發！

 

 

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