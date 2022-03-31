消費券商場優惠懶人包｜首期5,000元消費券4月到手！購物低至一折！賺足100%回贈！送Calvin Klein手錶！一文睇晒全港商場最新購物優惠（不斷更新）

臨近首期5,000元消費券發放的日子，心情寧舍興奮，好想馬上衝到各大小商店瘋狂買、買、買，再瘋狂食、食、食！為了迎接第二輪消費券，不少商場都率先推出消費券優惠，讓大家購物時可以盡享「一折」、「買一送一」、「100%回贈」等不同優惠！想拎盡晒所有著數優惠？即睇！

【消費券商場優惠】海港城：精選商品低至一折！最多賺$15,000優惠券！

海港城已於3月30日推出全新活動「TODAY BEST OFFER」，每日送上限時限量快閃驚喜優惠，當中包括買一送一、低至一折精選商品等！只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲得當日精選優惠詳情！參與海港城「TODAY BEST OFFER」的品牌多達40個，包括AMOREPACIFIC、Jurlique、Aveda、 Sulwhasoo雪花秀、The history of Whoo、 Atelier Cologne、Chloé Atelier des Fleurs、JOYCE Beauty、 IPSA、CANVAS、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、Marimekko、 ANTEPRIMA、Club Monaco、Hot Toys Rebel Base、OTO、National Geographic、Swarovski及Exclusivites等。

（圖源：海港城）

值得留意的是，只要登記成為HARBOUR CITYZEN會員，並於海港城商戶同日以指定電子付款方式（最多可累積同一個會員於3間不同商戶之單據）消費每$1,500（上限$15,000），即可換領1張$50美食優惠券、1張$100美食優惠券及1張指定$100購物優惠券；消費每$4,000（上限$40,000），可額外換領1張指定$500購物優惠券！逢星期二及星期日消費更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取$15,000優惠券！優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠！

此外，只要以指定電子付款方式即日單一消費每滿$100，平日可享2小時免費泊車（最多6小時）；周末及假日亦可享1小時免費泊車（最多3小時）。

【消費券商場優惠】朗豪坊：賺足100%回贈！食肆消費滿$200送$200現金券！

朗豪坊將於4月21日起至5月20日推出《朗豪坊 #幫你埋單》，LP CLUB會員只要於朗豪坊40間食肆單一消費滿$200，即賞朗豪坊商場$200現金禮券，可以在過百間非食肆商舖使用！另外，於零售商舖消費滿$500或$1,000（憑最多3張不同商舖即日機印電子消費單據）即賞10%餐飲回贈，即$50或$100現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用！所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，可以真正當錢使兼即賺即用！

（圖源：朗豪坊）

【消費券商場優惠】新城市廣場X HomeSquare：消費滿$500玩遊戲，送Calvin Klein手錶、Ogawa按摩器！

新城市廣場將於4月推出「春日消費券獎賞」，派發逾$1,000萬商場電子禮券，大家只要透過AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK四個平台使用消費券購物，最高單日回贈達$4,380，電子禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具等類別！

新城市廣場更聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲，只要於其中任何商場消費滿$500或以上，即可參加有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元！當中包括$2,000新地商場現金券、OgawaO.M.G足部按摩器（價值$2,980）、Ogawa揉揉肩（價值$2,680）、Calvin Klein手錶（價值$800）、$50 Francfranc禮券、$20一田禮券等。

喜歡買家品的朋友記得留意埋！由4月7日起，HomeSquare將會推出消費券．「家」倍賞四步曲，送出總值逾$200萬禮品及商戶現金券，配合消費券使用更可獲得高達HK$2,640禮券！只需消費滿$500即可參加「家家有賞」配對有獎遊戲贏取逾$5,000禮品；消費滿$5,000或以上，更可獲得最高$1,400禮券回贈！商場更與商戶合作，以低至25折發售多款超值限定家品優惠組合！The Point by SHKP會員更可獨享額外2,000積分及於HomeCircle陳列室內任何消費即享5倍積分禮遇！

（圖源：新城市廣場）

【消費券商場優惠】新地12大商場：送$12,000禮券及禮品、4小時免費泊車券！

由3月31日起至4月30日期間，新地12大商場（包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）將推出升級「消費券賞上賞」！The Point會員以4大指定電子消費券支付工具於指定商場消費滿指定金額，最高可獲贈$12,000禮券及禮品，回贈率最高可達100%，消費儲分更可積分當錢使！即睇詳情！

限時星級特賞：於東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊，以即日電子消費滿$10,000+，即可換領價值$10,000星級禮品及指定之商場精選優惠券組合，禮品種類包括鑽石首飾、商戶／商場現金優惠券、小家電等精彩禮遇，個別商場禮品內容各有不同，為市民提供多元化選擇。成功換領更額外送4小時免費泊車券，供下次使用。

限時激賞1：由3月31日起，The Point會員可憑500積分於The Point平台率先預留換領證，再於4月7日至4月30日期間到指定商場以即日單一電子消費滿$500 即送價值$120禮遇，包括$100指定商場現金優惠券及／或$20 Point Dollar於多間商戶即時使用，更額外送1小時免費泊車券。

限時激賞2：於指定商場即日電子消費滿$2,500+，即可換領 $650 指定商場／商戶現金優惠券組合及2小時免費泊車券。

限時激賞3：於指定商場即日電子消費滿$5,500+，即可換領$1,500指定商場／商戶現金優惠券組合及3小時免費泊車券。

追加優惠：於指定商場之Point Dollar參與商戶，即日以電子消費滿$500，並於該交易使用最少$100 Point Dollar，即額外送HK$20指定商場／商戶現金優惠券。

（圖源：新地）

【消費券商場優惠】荃灣廣場＋新達廣場：日賺最多$2,400獎賞、$1100優惠券！

由4月2日開始至5月2日，荃灣廣場將推出消費多重賞，只要透過任何電子貨幣消費（包括消費券四大平台）滿指定金額，最多可享高達$2,400獎賞！優惠涵蓋餐飲美食、運動用品、潮流服裝、美妝護理、影音電器及家居布置等範疇！

第1重賞：（星期一至日）消費滿$2,000即賞$100商場贈券

第2重賞：（星期五至日及公眾假期）消費滿$5,000即賞$300商場贈券

第3重賞：（星期五至日及公眾假期）消費滿$8,000即賞$500商場贈券

第4重賞：消費滿$15,000即賞$1,500商場贈券（總名額300個）

第5重賞：全日任何消費滿$100，即享1小時免費泊車優惠

（圖源：荃灣廣場）

而新達廣場亦同步推出「消費券食買賞」，只要在4月2日至5月2日期間，消費滿指定金額，即可獲贈逾$1100優惠券！

第1重賞：於餐飲食肆單一消費滿HK$200即賞$20商場贈券

第2重賞：消費滿$500即賞$50商場贈券

第3重賞：消費滿$1,500即賞$100商場贈券

第4重賞：消費滿$5,000即賞$300商場贈券（總名額300個）

第5重賞：消費滿$12,000即賞$700商場贈券（總名額200個）

第6重賞：星期一至五（公眾假期除外）5pm後，憑任何消費即享1小時免費泊車優惠。

星期六、日及公眾假期全日，憑消費滿$100即享1小時免費泊車優惠。

註：以上資料只供參考，一切以各商場最新公布為準。