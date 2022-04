消費券商場優惠懶人包｜首期5,000元消費券4月到手！購物低至一折！賺足100%回贈！送Calvin Klein手錶！一文睇晒全港商場最新購物優惠（不斷更新）

臨近首期5,000元消費券發放的日子,心情寧舍興奮,好想馬上衝到各大小商店瘋狂買、買、買,再瘋狂食、食、食!為了迎接第二輪消費券,不少商場都率先推出消費券優惠,讓大家購物時可以盡享「一折」、「買一送一」、「100%回贈」等不同優惠!想拎盡晒所有著數優惠?即睇!

【消費券商場優惠】海港城:精選商品低至一折!最多賺$15,000優惠券!

海港城已於3月30日推出全新活動「TODAY BEST OFFER」,每日送上限時限量快閃驚喜優惠,當中包括買一送一、低至一折精選商品等!只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼,即可獲得當日精選優惠詳情!參與海港城「TODAY BEST OFFER」的品牌多達40個,包括AMOREPACIFIC、Jurlique、Aveda、 Sulwhasoo雪花秀、The history of Whoo、 Atelier Cologne、Chloé Atelier des Fleurs、JOYCE Beauty、 IPSA、CANVAS、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、Marimekko、 ANTEPRIMA、Club Monaco、Hot Toys Rebel Base、OTO、National Geographic、Swarovski及Exclusivites等。

(圖源:海港城)

值得留意的是,只要登記成為HARBOUR CITYZEN會員,並於海港城商戶同日以指定電子付款方式(最多可累積同一個會員於3間不同商戶之單據)消費每$1,500(上限$15,000),即可換領1張$50美食優惠券、1張$100美食優惠券及1張指定$100購物優惠券;消費每$4,000(上限$40,000),可額外換領1張指定$500購物優惠券!逢星期二及星期日消費更可獲雙倍優惠券獎賞,最多可賺取$15,000優惠券!優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用,專享購物低至67折及餐飲半價優惠!

此外,只要以指定電子付款方式即日單一消費每滿$100,平日可享2小時免費泊車(最多6小時);周末及假日亦可享1小時免費泊車(最多3小時)。

【消費券商場優惠】朗豪坊:賺足100%回贈!食肆消費滿$200送$200現金券!

朗豪坊將於4月21日起至5月20日推出《朗豪坊 #幫你埋單》,LP CLUB會員只要於朗豪坊40間食肆單一消費滿$200,即賞朗豪坊商場$200現金禮券,可以在過百間非食肆商舖使用!另外,於零售商舖消費滿$500或$1,000(憑最多3張不同商舖即日機印電子消費單據)即賞10%餐飲回贈,即$50或$100現金禮券,可在朗豪坊場內40間食肆使用!所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻,可以真正當錢使兼即賺即用!

(圖源:朗豪坊)

【消費券商場優惠】新城市廣場X HomeSquare:消費滿$500玩遊戲,送Calvin Klein手錶、Ogawa按摩器!

新城市廣場將於4月推出「春日消費券獎賞」,派發逾$1,000萬商場電子禮券,大家只要透過AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK四個平台使用消費券購物,最高單日回贈達$4,380,電子禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具等類別!

新城市廣場更聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲,只要於其中任何商場消費滿$500或以上,即可參加有獎遊戲一次,獎品總金額逾百萬元!當中包括$2,000新地商場現金券、OgawaO.M.G足部按摩器(價值$2,980)、Ogawa揉揉肩(價值$2,680)、Calvin Klein手錶(價值$800)、$50 Francfranc禮券、$20一田禮券等。

喜歡買家品的朋友記得留意埋!由4月7日起,HomeSquare將會推出消費券.「家」倍賞四步曲,送出總值逾$200萬禮品及商戶現金券,配合消費券使用更可獲得高達HK$2,640禮券!只需消費滿$500即可參加「家家有賞」配對有獎遊戲贏取逾$5,000禮品;消費滿$5,000或以上,更可獲得最高$1,400禮券回贈!商場更與商戶合作,以低至25折發售多款超值限定家品優惠組合!The Point by SHKP會員更可獨享額外2,000積分及於HomeCircle陳列室內任何消費即享5倍積分禮遇!

(圖源:新城市廣場)

【消費券商場優惠】新地12大商場:送$12,000禮券及禮品、4小時免費泊車券!

由3月31日起至4月30日期間,新地12大商場(包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場)將推出升級「消費券賞上賞」!The Point會員以4大指定電子消費券支付工具於指定商場消費滿指定金額,最高可獲贈$12,000禮券及禮品,回贈率最高可達100%,消費儲分更可積分當錢使!即睇詳情!

限時星級特賞:於東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊,以即日電子消費滿$10,000+,即可換領價值$10,000星級禮品及指定之商場精選優惠券組合,禮品種類包括鑽石首飾、商戶/商場現金優惠券、小家電等精彩禮遇,個別商場禮品內容各有不同,為市民提供多元化選擇。成功換領更額外送4小時免費泊車券,供下次使用。

限時激賞1:由3月31日起,The Point會員可憑500積分於The Point平台率先預留換領證,再於4月7日至4月30日期間到指定商場以即日單一電子消費滿$500 即送價值$120禮遇,包括$100指定商場現金優惠券及/或$20 Point Dollar於多間商戶即時使用,更額外送1小時免費泊車券。

限時激賞2:於指定商場即日電子消費滿$2,500+,即可換領 $650 指定商場/商戶現金優惠券組合及2小時免費泊車券。

限時激賞3:於指定商場即日電子消費滿$5,500+,即可換領$1,500指定商場/商戶現金優惠券組合及3小時免費泊車券。

追加優惠:於指定商場之Point Dollar參與商戶,即日以電子消費滿$500,並於該交易使用最少$100 Point Dollar,即額外送HK$20指定商場/商戶現金優惠券。

(圖源:新地)

【消費券商場優惠】荃灣廣場+新達廣場:日賺最多$2,400獎賞、$1100優惠券!

由4月2日開始至5月2日,荃灣廣場將推出消費多重賞,只要透過任何電子貨幣消費(包括消費券四大平台)滿指定金額,最多可享高達$2,400獎賞!優惠涵蓋餐飲美食、運動用品、潮流服裝、美妝護理、影音電器及家居布置等範疇!

第1重賞:(星期一至日)消費滿$2,000即賞$100商場贈券

第2重賞:(星期五至日及公眾假期)消費滿$5,000即賞$300商場贈券

第3重賞:(星期五至日及公眾假期)消費滿$8,000即賞$500商場贈券

第4重賞:消費滿$15,000即賞$1,500商場贈券(總名額300個)

第5重賞:全日任何消費滿$100,即享1小時免費泊車優惠

(圖源:荃灣廣場)

而新達廣場亦同步推出「消費券食買賞」,只要在4月2日至5月2日期間,消費滿指定金額,即可獲贈逾$1100優惠券!

第1重賞:於餐飲食肆單一消費滿HK$200即賞$20商場贈券

第2重賞:消費滿$500即賞$50商場贈券

第3重賞:消費滿$1,500即賞$100商場贈券

第4重賞:消費滿$5,000即賞$300商場贈券(總名額300個)

第5重賞:消費滿$12,000即賞$700商場贈券(總名額200個)

第6重賞:星期一至五(公眾假期除外)5pm後,憑任何消費即享1小時免費泊車優惠。

星期六、日及公眾假期全日,憑消費滿$100即享1小時免費泊車優惠。

註:以上資料只供參考,一切以各商場最新公布為準。