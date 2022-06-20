百佳50周年推抽獎送$500萬獎品！贏足金擺設、iPhone 13 Pro、Dyson 風筒！買滿$150仲送$50現金券！（附優惠詳情）

最近百佳超級市場找來樂壇天后Sammi鄭秀文擔任最新代言人，Sammi在電視廣告更以「黃老太」現身！不說不知，原來百佳踏入50周年！適逢50歲生日，百佳就推出了「Chill 級大抽獎」，只要買滿指定金額就有機會贏走足金擺設和iphone 13 Pro等獎品。除了抽獎，還有一系列的優惠活動，即往下睇詳情啦！

【百佳50周年】 500萬Chill 級大抽獎

百佳為了慶祝50歲生日，他們就推出了「500萬Chill 級大抽獎」，送出合共$500萬獎品，包括足金擺設、iPhone 13 Pro、$5000電子禮券、Dyson 風筒等等。由即日起至7月28日，大家只需要在百佳超級市場或網店購物滿$138或以上，即可登記參加抽獎！「MoneyBack 易賞錢」會員、買每周指定品牌產品、於百佳網店或戶戶送百佳店單次購物滿138元，可獲額外1次抽獎機會，單次購物最多有4次抽獎機會。6月17至23日指定品牌包括佳之選、金御膳、屈臣氏、Hart、Darlie、樂而雅、碧浪、高樂氏、滴露。

活動日期︰即日至7月28日

活動網址︰https://promotion.parknshop.com/desktop

【百佳50周年】買滿指定金額送$50元現金券

除了抽獎活動，百佳還有其他優惠！由即日起至6月30日，在全線百佳門市買任何產品滿$150元，即送$50元現金優惠券，$50元優惠券有效期至2022年7月14日，於下次購物滿$350元或以上時使用，每位顧客每次只可以使用優惠券1張。

推廣日期︰即日至6月30日

【百佳50周年】推出限量珍藏紀念禮券套裝

另外，百佳亦趁50周年推出「百佳50周年限量珍藏紀念禮券套裝」，套裝一共有6張禮券，每張都以不同年代的百佳歷史里程為題材，分別有「代表人物黃老太」、「早期百佳店舖」、「精明眼」、「食品安全」、「易賞錢」、「流動應用程式」。限定套裝合共450套，售價為$380，平均分配到以下10間店舖︰

香港仔中心百佳

數碼港FUSION

合和中心TASTE

太古廣場GREAT Food Hall

又一城TASTE

黃埔花園TASTE

偉華中心FUSION

東薈城TASTE

青衣城TASTE

馬鞍山廣場TASTE

【百佳50周年】推限量禮品及產品

百佳亦跟多個品牌合作推出50周年限量產品，包括口罩、盒裝面紙、梳打水、健康飲品等，於全港百佳超級市場發售。他們更聯乘著名壓鑄模型車製造商Majorette打造2款限量版合金車。即日起，易賞錢會員買滿$138元，可加$19.9元換購「百佳 x Majorette 50周年」限量版合金貨車或輕型貨車一輛。另外， 6月24日起，易賞錢會員買滿$138元，可加$19.9元換百佳50周年限量迷你購物車連5款暢銷自家品牌貨品微型配件。

同場加映︰儲印花換米奇老鼠禮品

百佳同步推出全新迪士尼米奇老鼠電子印花換購米奇老鼠郊遊用品活動，易賞錢會員購物每滿50元賺1個電子印花，周五、六、日購物滿250元賺雙倍電子印花。於百佳網店購物每滿50元賺雙倍電子印花，所有會員可以6折換購，VIP會員有多款產品可以免費換購，換購精品包括：米奇帳篷、米奇縮骨遮、米奇保溫瓶、米奇保溫壺、米奇浴袍等等。

電子印花派發日期：即日至8月25日

產品換購日期：即日至9月1日