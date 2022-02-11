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由烏東至基輔的一步之遙│俄烏軍事衝突已結束，然後呢？2022-02-25
關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

11/02/2022

【etnet Bonus賞你】邵志堯博士新書《新零售的真相》(乙本)

#etnet Bonus #獎賞活動 #etnet App
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【etnet Bonus賞你】邵志堯博士新書《新零售的真相》(乙本)

邵博士是香港少有的實戰智慧型KOL，每天上載短視頻和文章到不同平台，充分展現出自媒體的獨特性，並出版了多本著作覆蓋多個不同範疇，當中以《新零售的真相》是坊間少有涉獵網絡新零售各種玩法的「解密手册」。這本著作將從理論、實踐、案例和第一身感受，帶領讀者一同打破各種迷思，看清行內真相，從零開始變身成為新零售的專家。

 

如果你想擁有邵博士新書《新零售的真相》? 快啲玩遊戲啦! 

 

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問題：點解你想擁有《新零售的真相》呢?

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 遊戲玩法：

1.「訂閱」etnet YouTube Channel 

2. Like etnet.com.hk Facebook

3. 回答問題及填妥個人資料: https://bit.ly/3suS9hb 

 

獎品：《新零售的真相》乙本 (名額15個，將以郵寄方式送出)

活動截止日期: 2022年2月15日 (截至晚上11:59)

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年2月15日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為《新零售的真相》乙本（名額15個），經濟通將根據答案選出得獎者，參加者不得異議，並以郵寄方式送出獎品，參加者將承擔郵寄風險。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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