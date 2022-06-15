【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即送《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》乙本（連親筆簽名）。先到先得，送完即止。

適逢香港回歸廿五周年及經濟通（香港經濟日報集團成員）成立廿八周年，etnet將沈平老師過往近百幅鋼筆畫作輯錄結集，並加插從未對外發表的全新作品，出版《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》。



大家千萬別錯過沈平老師這本彌足珍貴的鋼筆畫作品！正如西九文化區M+博物館董事局主席陳智思先生在畫冊序言中說：「沈平先生的鋼筆畫作承載著滿滿的香港情懷，他筆下剛勁又細膩的線條化作一幅幅生動又活潑的城市速寫，無論是建築、街角、人物又或是風景，翻開每一頁都訴說著舊日的香港故事。」此外，前香港歷史博物館總館長丁新豹先生，以及前香港藝術館總館長鄧海超先生等專家亦為畫冊撰寫序言。

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 填妥個人資料：https://bit.ly/3NHOJRA

獎品：《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》乙本（連親筆簽名）（先到先得，送完即止！）

畫冊詳細介紹：https://shenping.etnet.com.hk/

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年6月15日至7月15日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。早前已獲得(1) etnet精美筆記本及2021年年曆卡，或 (2) AQ多功能健康科技水體驗裝 (7ml) 及$50 AQ現金券，或(3) Pacific Coffee 電子禮券，或(4) 麥當勞現金券，或(5) KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼，或(6) etnet筆記本及2022年年曆卡，或(7) 7-11 $20現金券 的得獎者不可重覆參加是次活動。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》乙本（連親筆簽名）。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

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