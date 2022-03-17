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17/03/2022

產後修身｜生BB後想減肥？推介4個媽媽和BB可以一起做的運動！

#育兒 #產後修身 #媽媽運動 #運動 #生ＢＢ #減肥
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　　各位媽媽，生完後想要修身？你並不需要什麼托兒服務，又或者健身會員証的。

 

　　以下就有幾個有趣的運動，讓你可以和孩子一起出一身汗。

 

1. 跳舞

 

　　其實你懷中的這個小寶寶，就是你最新的舞伴了。放一點音樂，抱穩孩子，輕輕移動和搖動，或者是跳一點 cha cha 也可以。要記緊：活動時，要好好保護嬰兒的頭部及頸部。

 

2. 揹帶運動

 

　　做運動時，往往需要加點重，用揹帶固定嬰兒在自己身上，就最簡單又最溫馨了。弓步蹲 （lunge） 或者相撲式深蹲 （sumo squats），都是適合的動作。慢慢來！

 

 

3. 行山

 

　　熱愛大自然嗎？用揹帶固定好孩子在懷中，然後就出外走走吧。注意：途中要多休息，出發前要注意天氣，例如帶外套或雨具。

 

4. 慢跑

 

　　要開始產後修身跑步計劃的媽媽，你需要的是一輛適合的嬰兒車，建議具備以下的條件：採用五點固定的安全帶、車輪比較大，以及有可調整的緩衝系統。一般情況下，都會建議嬰兒最少到九個月大，頭部、頸部及腹部有一定的控制能力才好開始。
媽媽們，準備和孩子一起運動前，請先徵詢醫生的意見。

 

 

Source: 4 fun ways to exercise with your baby

 

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