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心理攻防戰
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24/02/2022

全民檢測隨時被圍封隔離？有感而發三個字：囚！困！因！你會以甚麼心態面對？

#心理情緒 #隔離 #全民檢測 #疫情 #心理準備 #調節情緒 #心態 #身心健康 #圍封
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　因疫情而隔離的經驗絕對不是一個容易度過的日子。十四天與外界隔絕，所有活動都是在隔離中心的斗室裏，的確不是味兒。現時疫情嚴峻，全民檢測已是迫在眉睫，圍封隔離之聲更接近更有可能，難免令大家擔心。於是大家都各自準備糧食藥物抗疫用品，以備不時之需。

 

　　那麼，我們可否早作心理準備，調節情緒？忽然想起三個字，可以反映不同的心態

 

「囚」

 

　　如果視之為「囚」，即是感到不自願地被安排隔離，仿似被懲罰被囚禁，可能心生不忿，仍然有怨氣。突發的情況必定是充滿未知數，不知自己的檢測進展，不知家人的情況和風險，擾亂生活的秩序，原本的生活安排都要煞停。這些心情在事發初期是常見的，但如果持續懷著這些情緒，那麼日子就非常難過。

 

「困」

 

　　這與前者的重要分別在於當事人是把注意力放在現况，覺得自己失去了自由，覺得這是一種困境，是有限期地困在一個細小空間。在這時最慣常的關注是生活必需品，如每天的餐飲、檢測和病徵、如何保持和外界聯絡、安排娛樂和資訊等。

 

（網上圖片）

 

「因」

 

　　從昔日納粹集中營倖存者的經驗分享中看到，最健康的心態就是視此為有因由有意義的狀況，是自己一點犧牲卻可以保護他人的義務，亦有那種「我雖然失去自由，但不失去思想的自由，和享受人生和快樂生活的自由。」能夠善用那段時間看書聽歌煲劇，是苦中作樂，是保持生活的質素。

 

　　忽然想起這三個字的象形：

 

　　不是我整個人被囚，

 

　　不是困在空間裏麻木木訥，

 

　　而是好像一個大爺般存在這狹小的空間！


 

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