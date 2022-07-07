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心理攻防戰
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07/07/2022

年過半百與老邁父母相處都有隔閡？與下一代相處最重要是甚麼？

#心理情緒 #長者 #年老父母 #子女 #期望 #家人相處 #身心健康 #長者生活 #智慧人生
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　甲和乙都是接近退休年齡的人，趁著假期，就各自去探訪一下在外地居住的父母。兩人在茶餘飯後談到上一代的適應問題，大家都只能會心微笑。

 

　　甲說：「她好像已經忘記大家是甚麼年紀，碰見鄰居時，竟然要求我要打招呼，要尊稱人家做auntie。我看一看對方，嚇了一跳，那個人看來和我年齡相若，只好說句簡單的『你好！』」

 

　　乙說：「我那個就忘記了自己不再是一家之主，在哥哥的家竟然批評食物的味道，又要求一家人一齊坐下來食飯。但她忽略了這是work from home （在家上班）的年代，各自忙碌，又豈能有同一生活節奏呢！」

 

《等一個擁抱》劇照

 

　　甲接著說：「他們很多時候不理解我們都年過半百，也有自己那些既定的生活習慣，若不是工作，也會有自娛的活動，難以陪他們散步傾談。更何況他們的談話也是很乏味，三兩天已經沒有共通的話題了！」

 

　　乙說：「對呀！以前她總是投訴哥哥嫂嫂整天不和她談話，只是叫她起床、吃飯、服藥、穿衣之類。但是，這次我親自體驗到這就是簡單正常的日常生活。她愛說自己沒有興趣，不肯參加活動，不社交，不理世事，就連電視也說沒有興趣去看。那麼子女又如何可以和你有共同話題或興趣呢？」

 

　　甲說：「我從中領悟到一點，就是不要把期望放在他人身上，就算是最孝順的子女也有他們的煩惱和生活，要保持自己的生活方式和興趣，要有一些自娛的活動，將來才不會太苦悶。」

 

　　乙說：「我也領略到一件事，無論說甚麼『一家團聚』、『三代同堂』，事實上那只是相聚一刻的事。大家在同一屋簷下生活之時，就不能奢望後輩有很多時間心思氣力去達到你的期望。不是他們不孝順，而是他們要照顧的事實在太多，世界亦不斷變化，他們也要應付很多新要求新挑戰啊！」

 

 

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