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31/01/2022

百樣米養一種人？「飯桶」揀米好講究！日本米配日本咖喱？印度米煮煲仔飯最啱？

#煲仔飯 #帶飯 #日本咖喱 #日本米 #米 #白米 #飯桶 #印度米
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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

Photo: 由作者提供

　　去年農曆新年，寫了一篇人人有米，一來討個彩頭，希望眾閑人開開心心，人人有米過肥年，亦因為當時外子無厘頭興起了對米種的熱忱，時不時遊走於各大超市、店鋪，尋找心水靚米。

 

 

　　開始的時候，外子採取純觀賞的態度，把貨架上或產品包裝上刊印的資訊及宣傳字句，一一細讀，從產地、培植特點以至烹煮方法，鉅細靡遺，興致勃勃，樂此不疲。

 

　　其後，他開始出手，小試牛刀，每次購入，只會買1kg或2kg的細小包裝，試吃幾次，真心喜歡，才會轉購3-5kg的大包裝。

 

　　本以為他是貪得意，沒料到2021年成了外子的「米之年」，百樣米開始只養一種人 - 一種人愛吃米飯的人！

 

 

　　外子跟我都是「飯桶」，無米不歡，又愛在家自煮嗒兩杯，所以平均每星期大約啃掉1kg的米糧，這種「蝗蟲式的食塞米速度」，造就外子繼續尋尋覓覓，四出「撲米」這個癖好。

 

　　密密買的結果，就是家裡長期有7、8 款不同米種存貨以供選擇，平常做飯，我倆會視乎當日胃口和菜式的組合，而決定煮那一款米，因為不同米種都有其獨特性，吃起來，口感大不同。

 

 

　　如吃日本咖喱，最理想是配日本米，皆因香滑濃稠、味道溫和又帶點水果甜度的日本咖喱汁，跟米粒圓渾飽滿，黏度十足的日本米，本身就是最佳拍擋。

 

 

　　如想吃印度香米，則可考慮配一點油脂類的食物，因印度香米烹煮後不會黏稠，如配以梅菜臘腸做煲仔飯，飯粒吃起來特別有咬口。

 

 

　　早前外子又狂風掃落葉，囤積了幾款米「迮年」，採購範圍不局限於日本米，但大部份都是新嘗試，尚未開封，只有圖片，未有試食分享。

 

 

　　唯有這款日本金芽去蠟白米 (Kinmemai Better White™)，已是多次購入，因為我實在太喜歡它那淡淡的奶油香味，入口綿軟，咀嚼時竟還保留一點質感；閑人都知道近日我玩帶飯返工，這款金芽米在翻熱後，口感依然，早已成為我的帶飯新寵。

 

 

　　這不是廣告啊！ 全都是我真金白銀自費購買的，偶遇減價，就會多買兩包。細小包裝無疑不太環保，但香港天氣相對潮濕，米粒受潮或開封太久，吃起來就遜色了！有機會，閑人還是自己親嚐一口才夠意思。

 

　　生活彈指之間，日子如何，如人飲水，冷暖自知。新的一年就在眼前，儘管向前看，無謂回望，境隨心轉，一切自當圓滿，祝願安好！

 

 

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